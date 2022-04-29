Lợi ích của việc uống cà phê vào buổi sáng

Cà phê là một trong những đồ uống được tiêu thụ rộng rãi nhất trên thế giới. Nó cũng có vẻ khá tốt cho sức khỏe , nhờ vào lượng chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng dồi dào trong nó. Những người uống cà phê có ít khả năng mắc các bệnh cụ thể hơn. Những lợi ích sức khỏe hàng đầu của cà phê được đưa ra dưới đây.

Cà phê chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn trái cây và rau quả. Polyphenol và axit hydroxycinnamic, hai chất chống oxy hóa chính trong cà phê, đặc biệt hiệu quả trong việc chống lại các gốc tự do, gây tổn thương tế bào và bệnh tật. Uống đủ nước để giữ cho các tế bào của bạn khỏe mạnh và ngăn chặn các gốc tự do.

Caffeine đã được chứng minh là làm tăng tỷ lệ trao đổi chất lên đến 11%. Nó cũng tăng cường khả năng đốt cháy chất béo lên khoảng 10% ở những người béo phì và khoảng 30% ở những người mảnh mai hơn. Cà phê thậm chí có thể giúp bạn hoạt động tốt hơn trong phòng tập thể dục. Sau khi uống cà phê một giờ trước khi đạp xe, họ có thể hoàn thành quá trình tập luyện của mình nhanh hơn năm phần trăm.

Làm cho bạn hạnh phúc

Cà phê có thể làm giảm nguy cơ trầm cảm và cải thiện tâm trạng khi bạn cảm thấy chán nản. Những người uống tối thiểu 4 cốc mỗi ngày có nguy cơ trầm cảm thấp hơn 25%.

Tăng lượng vitamin của bạn

Cà phê là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tốt nhất trong chế độ ăn uống của người phương Tây. Vitamin B2, B3 và B5 đều có trong một tách cà phê. B2 hỗ trợ trong việc ngăn ngừa bệnh tim và ung thư; B3 hỗ trợ điều chỉnh lượng cholesterol trong máu; và B5 hỗ trợ trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu.

Cải thiện mức năng lượng

Caffeine trong cà phê sẽ giúp bạn rũ bỏ sự mệt mỏi của buổi sáng hôm đó và khiến bạn bớt mệt mỏi hơn. Caffeine ngăn chặn một chất dẫn truyền thần kinh ức chế được gọi là Adenosine sau khi nó được đưa vào máu trong não sau khi bạn uống cà phê.

Ngăn ngừa sỏi thận

Có thể đáng giá khi bao gồm cà phê trong chế độ ăn uống của bạn. Trong trường hợp bị sỏi thận, một hoặc nhiều tách cà phê mỗi ngày làm giảm nguy cơ sỏi thận xuống 26%. Điều này là do caffeine thúc đẩy nước tiểu, giúp loại bỏ canxi và natri dư thừa gây ra sỏi thận, theo các nghiên cứu.

Cải thiện hiệu suất thể chất

Caffeine kích thích các tế bào chất béo phân hủy chất béo dự trữ trong cơ thể bằng cách kích hoạt hệ thống thần kinh. Tuy nhiên, nó làm tăng nồng độ epinephrine (adrenaline) trong máu, một loại hormone gây ra phản ứng chiến hay chạy, giúp cơ thể bạn chuẩn bị cho hoạt động thể chất vất vả. Caffeine kích thích sự phân hủy chất béo trong cơ thể, cho phép sử dụng các axit béo tự do làm nhiên liệu. Bạn nên uống một tách cà phê đậm đặc 30 phút trước khi tập gym.

Giảm nguy cơ mắc bệnh

Cà phê bảo vệ bạn khỏi hai loại ung thư: ung thư gan và ruột kết. Ung thư gan và đại trực tràng là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng hàng thứ ba và thứ tư trên toàn thế giới. Những người uống cà phê có ít nguy cơ mắc cả hai bệnh hơn. Cà phê có thể khiến huyết áp tăng đột biến trong thời gian ngắn, thường giảm theo thời gian. Người uống cà phê có nguy cơ đột quỵ thấp hơn nhưng không có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn.

Giảm nguy cơ mắc bệnh

Ngăn ngừa tổn thương võng mạc

Cà phê bao gồm một chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ võng mạc khỏi lão hóa hoặc tổn thương liên quan đến bệnh tăng nhãn áp. Axit chlorogenic là một chất chống oxy hóa giúp giảm stress oxy hóa trong võng mạc. Stress oxy hóa xảy ra do võng mạc là một lớp mô mỏng cần nhiều oxy. Tuy nhiên, quá nhiều căng thẳng oxy hóa dẫn đến thị lực kém, thoái hóa võng mạc và giảm thị lực. Cà phê là một thức uống được sử dụng rộng rãi với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Một tách cà phê thường xuyên có thể không chỉ khiến bạn cảm thấy tràn đầy sinh lực hơn mà còn có thể giúp bạn đốt cháy chất béo và giúp bạn sống lâu hơn. Uống một hoặc hai cốc trong ngày nếu bạn thích hương vị.