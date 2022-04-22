Năm thứ bạn nên ăn trước khi đi ngủ để có một giấc ngủ ngon

Nhưng những loại thực phẩm và đồ uống thực sự có thể giúp chúng ta và thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn thì sao?

Nhiều người trong chúng ta đã nghe nói rằng chúng ta nên tránh uống cà phê vào buổi chiều nếu chúng ta muốn có một giấc ngủ ngon vào ban đêm. Một số loại thực phẩm khác cũng được chứng minh là có tác động bất lợi đối với việc giảm chất lượng.

Nicole Stride, chuyên gia dinh dưỡng tại WW (WeightWatcher), cho biết có một số thực phẩm và đồ uống thực sự có thể hỗ trợ bạn có được giấc ngủ chất lượng và sảng khoái.

Những thực phẩm và đồ uống này sẽ giúp bạn thư giãn để có một giấc ngủ ngon hơn. Ảnh: Getty

5 loại thực phẩm và đồ uống tốt nhất cho giấc ngủ

1. Trà hoa cúc

Nicole nói với Yahoo Lifestyle rằng những bông hoa cúc khô được sử dụng trong trà hoa cúc có chứa chất chống oxy hóa (flavonoid và terpenoid) giúp thúc đẩy thư giãn và buồn ngủ.

Những bông hoa nhỏ này giúp thúc đẩy sự thư giãn và buồn ngủ. Ảnh: Getty

Là một loại trà thảo mộc, hoa cúc la mã cũng không chứa bất kỳ chất caffeine nào như trà thông thường, vì vậy đây là một sự thay thế hữu ích cho những người đang tìm kiếm một cốc nước ấm trước khi đi ngủ.

2. Sữa ấm

Đó là một phương thuốc lâu đời cho chứng khó ngủ, nhưng điều gì khiến sữa trở nên tốt để đưa chúng ta vào giấc ngủ?

Nicole giải thích: “Sữa có chứa một số hợp chất thúc đẩy giấc ngủ: axit amin tryptophan, canxi, magiê và vitamin D.

“Tryptophan là tiền thân của serotonin và melatonin. Serotonin đóng một vai trò trong việc thúc đẩy tâm trạng và cải thiện cảm giác bình tĩnh. Melatonin điều chỉnh chu kỳ ngủ-thức của bạn và gây ra cảm giác buồn ngủ ”.

3. Hạnh nhân

Hạnh nhân chứa melatonin, hormone buồn ngủ, nhưng Nicole cho biết chúng cũng chứa magiê và canxi, hai khoáng chất thiết yếu giúp thúc đẩy thư giãn và dễ ngủ.

“Hạnh nhân là một món ăn nhẹ buổi tối lành mạnh tuyệt vời vì chúng giàu chất béo lành mạnh, ít chất béo bão hòa và ít đường. Hoặc cách khác, chúng có thể được kết hợp vào một bữa ăn nhẹ cuối ngày ”.

4. Cá hồi

Nicole nói: “Cá có dầu như cá hồi là nguồn cung cấp axit béo thiết yếu omega-3 và vitamin D.

Lựa chọn một bữa tối ngon miệng cũng giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ. Ảnh: Getty

5. Quả kiwi

Quả kiwi có đầy đủ các chất tốt tự nhiên, giàu vitamin C và kali

Nhờ hàm lượng cao chất chống oxy hóa và serotonin, hormone hạnh phúc, do đó một bữa ăn nhẹ từ kiwi sẽ rất tuyệt vời trước khi bạn thư giãn.

Mẹo bổ sung để giúp bạn ngủ ngon hơn

Ngoài những gì bạn ăn, Nicole nói rằng bạn có thể làm nhiều việc khác để giúp có được giấc ngủ ngon hơn.

Một số lời khuyên khác mà Nicole dành cho những người muốn cải thiện giấc ngủ của họ là:

Ăn các bữa ăn nhỏ và nhất quán vào bữa tối, hãy đảm bảo bạn ăn ít nhất hai đến ba giờ trước khi đi ngủ. Điều này giúp cơ thể không phải cố gắng tiêu hóa thức ăn trong khi bạn đang cố chợp mắt.

Thực hiện hai đến năm giờ một tuần để tập thể dục nhịp điệu từ trung bình đến mạnh trong giờ thức dậy cũng có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn. Tập thể dục dưới ánh nắng ban mai cũng rất tốt.

Thư giãn bằng thiền định không chỉ giúp bạn tập trung hơn vào ban ngày mà còn giúp khắc phục “sự kích thích nhận thức” đủ để giúp bạn chìm vào giấc ngủ.