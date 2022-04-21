Những cách đơn giản để đi vào giấc ngủ nhanh hơn của bác sĩ được lan truyền trên TikTok

TikTok có đầy đủ các mẹo giấc ngủ phổ biến, với mọi thứ, từ ăn một quả chuối trước khi đi ngủ, đến các tư thế yoga đơn giản, được cho là đã giúp đưa bạn đến cõi mơ.

Nếu bạn bị mất ngủ hoặc chỉ đơn giản là căng thẳng đến mức tối đa, việc nhắm mắt thiếu chất lượng thực sự có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Một mẹo vặt tương tự như vậy - đã đạt gần 29 triệu lượt xem - chia sẻ bí quyết để chìm vào giấc ngủ là giữ ấm đôi chân của bạn trước khi đi ngủ.

Bàn chân lạnh có thể làm co mạch máu, đồng nghĩa với việc máu lưu thông quanh cơ thể ít hơn. Bằng cách làm điều gì đó đơn giản như đi tất trước khi ngủ vào những đêm mát mẻ, bạn có thể tăng cường tuần hoàn, từ đó thực sự có thể giúp giảm nhiệt độ cơ thể của bạn.

Trong video được lan truyền, Tiến sĩ Jess Andrade, người dùng TikTok, giải thích, “đi vớ giúp chân bạn ấm hơn và điều này mở ra các mạch máu làm mát cơ thể”.

“Cơ thể mát mẻ thông báo cho não biết rằng đã đến giờ đi ngủ, vì vậy trên thực tế, những người mang tất có xu hướng buồn ngủ nhanh hơn,” bác sĩ người Mỹ nói.

Người dùng TikTok say sưa nói về mẹo này, với một người thốt lên: "Thật tuyệt," vì tôi không thể ngủ mà không có vớ! "

“Tôi không thể ngủ nếu không mang vớ. Thực sự, tôi không thể sống thiếu chúng ”, một người khác nói.

“Vâng! Tôi thích mang vớ khi đi ngủ! ”, Một người dùng khác thích thú.

Tuy nhiên, những người khác không chắc lắm về việc mang vớ, với một số người thấy việc này là điều hết sức kỳ lạ.

"Mang vớ đi ngủ là một tội lỗi!" một người dùng nói đùa

"Tôi cảm thấy bực bội với đôi vớ!" một người dùng chia sẻ.

"Tôi thực sự không thể ngủ nếu chân tôi KHÔNG mát!" một người khác nhấn mạnh.

Bàn chân có liên quan gì đến giấc ngủ?

Chuyên gia về sức khỏe Jay Riggs, ở Zeal CBD, cũng cân nhắc về tất cả mọi thứ về bàn chân và giấc ngủ, và nói rằng bàn chân có thể liên quan đến giấc ngủ thông qua các điểm thư giãn và áp lực.

Ông nói với Yahoo Lifestyle: “Xoa bóp bàn chân có thể khiến bạn cảm thấy thư thái và buồn ngủ,“ Bàn chân của bạn có hàng ngàn hàng vạn dây thần kinh trong đó. Do đó, mát-xa trước khi ngủ và giải phóng mọi cảm giác căng thẳng ở bàn chân có thể giúp bạn bớt áp lực hơn rất nhiều và dễ ngủ hơn rất nhiều ”.

Nó chỉ ra rằng có bàn chân ấm cũng có thể làm ấm cơ thể của bạn, một số người thích áp dụng để giúp họ ngủ.

Jay nói: “Có bàn chân ấm sẽ giúp tạo ra lưu lượng máu tốt hơn, do đó hãy làm ấm cơ thể của bạn.

“Lý do điều này giúp ích cho giấc ngủ là vì cảm thấy ấm áp và hài lòng có nghĩa là bạn đang ở trạng thái thoải mái và thư giãn nhất, dẫn đến cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ.”

Cách tốt nhất để giữ ấm cho đôi chân là gì?

“Cách tốt nhất để giữ ấm cho đôi chân của bạn là tránh đi chân trần bất cứ khi nào bạn có thể, và hãy nhớ mang vớ hoặc dép để thay thế,” Jay khuyên. “Bạn thậm chí có thể mang vớ khi đi ngủ nếu cảm thấy thoải mái.”

“Bạn cũng phải đảm bảo rằng bạn không bị ướt chân khi ra ngoài trời mưa, và cố gắng đi giày không thấm nước, vì giày ướt có thể khiến chân bị lạnh cóng.

“Chắc chắn rằng nếu bạn cảm thấy ớn lạnh, hãy tiếp tục di chuyển xung quanh, tạo ra sự lưu thông máu tốt hơn để làm ấm bàn chân của bạn.”

Giữ cho đôi chân của bạn thoải mái trước khi đi ngủ là một ý kiến hay. Ảnh: Getty

Thêm mẹo về giấc ngủ

Đối với những người có đôi chân ấm áp nhưng vẫn cảm thấy khó ngủ, Jay có thêm một số mẹo dành cho bạn.

1. Bám sát lịch trình ngủ

Cố gắng không ngủ quá 8 tiếng mỗi đêm, vì ngủ quá nhiều có thể gây ra tình trạng mệt mỏi hoặc khó ngủ khi cố ngủ lại vào đêm hôm sau.

2. Tránh các thực phẩm chứa chất caffeine

Cố gắng tránh chất caffeine, rượu hoặc đường trước khi đi ngủ.

Những thứ có chứa caffeine, rượu và đường đôi khi có thể khiến bạn cảm thấy hơi lo lắng hoặc khó quan sát hơn, dẫn đến suy nghĩ quá nhiều hoặc cảm giác bồn chồn. Điều này có thể dẫn đến giấc ngủ kém, cắt bỏ những thứ này ra trước khi ngủ sẽ mang lại cho bạn một giấc ngủ thoải mái hơn nhiều.

3. Giữ giấc ngủ ngắn

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi trong ngày do một đêm ngủ không ngon giấc trước đó, hãy cố gắng không ngủ trưa quá lâu. Ngủ trưa quá lâu có thể gây mất ngủ nhiều hơn vào ban đêm và sẽ phá hỏng mọi lịch trình ngủ mà bạn có thể đã thực hành.

4. Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên rất tốt để giải phóng hormone, cũng như giúp bạn không mệt mỏi vào buổi tối.

Tập thể dục buổi chiều hoặc buổi sáng là một gợi ý tuyệt vời để cảm thấy như bạn đã hoàn thành một điều gì đó tuyệt vời trong ngày, nhưng quan trọng nhất là sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn vào buổi tối hôm đó.

5. Giữ không gian yên tĩnh

Cố gắng giữ phòng ngủ của bạn là nơi yên tĩnh để ngủ và thư giãn.

Khi đi ngủ, cố gắng giữ phòng tối, che khuất ánh sáng ban ngày và giữ phòng ở nhiệt độ thoải mái.

Tắt mọi thứ gây xao nhãng như điện thoại di động hoặc TV để bản thân được nghỉ ngơi thực sự.