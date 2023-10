Thuốc lợi tiểu tự nhiên giúp giảm tích nước trong cơ thể rất tốt dành cho bạn

Hoa quả và rau

Rau và trái cây chứa nước không chỉ cung cấp vitamin và khoáng chất mà còn có thể là thuốc lợi tiểu tự nhiên rất tốt. Chuyên gia Zumpano khuyên bạn nên thêm những thực phẩm lợi tiểu này vào chế độ ăn uống của bạn:

Chanh

Cần tây

Tỏi

Hành.

Ớt chuông

Dưa hấu

Dưa leo

Gừng

Quả nho

Măng tây

Dứa

Các loại thảo mộc

Một số loại thảo mộc bao gồm mùi tây và bồ công anh được coi là thuốc lợi tiểu tự nhiên. Bí quyết là cách bạn sử dụng chúng. Tránh dùng thuốc hoặc thảo dược ở dạng cô đặc nếu nhu cầu giải phóng ứ dịch của bạn không phải do bệnh, do thuốc hoặc do bác sĩ hướng dẫn. Sử dụng thuốc hoặc thảo dược lợi tiểu mà không có lời khuyên thích hợp từ chuyên gia chăm sóc sức khỏe được chứng nhận chắc chắn không được khuyến khích.

Các loại thảo mộc không được quản lý hoặc nghiên cứu kỹ lưỡng sẽ không an toàn với bạn. Nói chung, rất khó để quản lý và tìm ra liều lượng thích hợp vì không có đủ các thử nghiệm lâm sàng để chỉ ra bạn thực sự nên dùng bao nhiêu. Một số loại thảo mộc có thể tương tác xấu với các loại thuốc bạn đang sử dụng và gây ra các vấn đề về sức khỏe, vì vậy bạn cần cẩn thận.

Chuyên gia Zumpano cho biết hướng dẫn tương tự đối với việc sử dụng các loại quả mọng thường được quảng cáo là thuốc lợi tiểu, chẳng hạn như táo gai và cây bách xù.

Tuy nhiên, cô ấy lưu ý rằng bạn có thể nhận được tác dụng lợi tiểu bằng cách rắc mùi tây vào món salad, cơm, nước sốt hoặc súp, hoặc thêm loại thảo mộc này vào sinh tố hoặc nước trái cây. Hãy kết hợp các loại thảo mộc vào chế độ ăn uống của bạn thông qua một bữa ăn, không phải ở dạng thuốc viên hoặc dạng lỏng cô đặc. Trà Hibiscus, một loại trà thảo mộc và không có caffeine, là một lựa chọn tốt khác.

Caffeine

Caffeine là một chất lợi tiểu tự nhiên, rất may mắn cho những người thưởng thức cà phê và trà. Chuyên gia Zumpano cho biết trà đen và trà xanh là tốt nhất nếu bạn đang tìm đồ uống lợi tiểu, đặc biệt là vì bạn biết mình đang ăn bao nhiêu.

Bài tập

Tập thể dục là một trong những cách lợi tiểu tự nhiên dễ dàng hơn, vì việc tăng nhịp tim sẽ giúp lưu thông bất kỳ chất lỏng nào bạn đã tích tụ. Việc di chuyển chất lỏng đó trong cơ thể của bạn là vô cùng hữu ích.

Giảm cân

Giảm cân là một biện pháp lợi tiểu tự nhiên không quá ngạc nhiên, xét cho cùng, khoảng 60% cơ thể bạn là nước, vì vậy giảm cân là một cách để giảm tích nước.

Giảm lượng natri ăn vào

Nếu bạn đang cố gắng có đủ sức khỏe để không cần dùng thuốc lợi tiểu nhưng muốn giải quyết tình trạng ứ nước một cách tự nhiên, hãy giảm lượng muối ăn vào. Chuyên gia Zumpano nói: "Nếu bạn đang ăn một chế độ ăn nhiều muối, bạn sẽ giữ được nhiều chất lỏng hơn. Loại bỏ chất lỏng một cách tự nhiên bằng thực phẩm lành mạnh, tập thể dục và giảm lượng muối ăn vào là rất an toàn". Chú ý đến những chất lỏng có thể chứa đầy muối, như soda, cũng là một điều quan trọng.

Thuốc lợi tiểu tự nhiên có thể nguy hiểm không?

Nếu bạn đã quá lạm dụng đồ ăn và thức uống, chuyên gia Zumpano khuyên rằng thay đổi lối sống của bạn trong vài ngày hoặc tăng thời gian tập thể dục có thể giúp giảm lượng chất lỏng mà bạn đang giữ lại. "Không có hại gì khi tiêu thụ thực phẩm và đồ uống là thuốc lợi tiểu tự nhiên, đặc biệt là một phần của kế hoạch ăn uống dựa trên thực phẩm toàn bộ, cùng với việc giảm muối, tăng lượng nước và tăng cường vận động".

Cô ấy khuyên bạn nên cẩn thận về việc không lạm dụng nó. Ví dụ, nếu bạn bài tiết quá nhiều nước khỏi cơ thể, mức điện giải của bạn có thể bị mất cân bằng, khiến bạn cảm thấy kém hoặc thậm chí có thể dẫn đến các mối quan tâm về sức khỏe. Đó là lý do tại sao bạn cần phải ăn một chế độ ăn uống cân bằng, để bổ sung một số chất điện giải bị mất đi.

Bắt đầu uống thuốc nước hoặc một loại thuốc lợi tiểu khác khi bạn không cần cũng không phải là một ý kiến ​​hay. Bạn không nên dùng thuốc lợi tiểu nếu bạn không giữ được nước. Chỉ dùng thuốc lợi tiểu nếu nó được bác sĩ chỉ định.

Chuyên ggia Zumpano cũng nói rằng bạn nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu bạn nhận thấy tình trạng giữ nước liên tục.

Nếu bạn bị đầy hơi hoặc phù nề dai dẳng và nó không chỉ là tình huống, chẳng hạn như liên quan đến gần chu kỳ kinh nguyệt hoặc sau một ngày cuối tuần ăn nhiều, hãy đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bạn nên kiểm tra sức khỏe thích hợp và kiểm tra huyết áp. Có thể có một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn cần được giải quyết.

