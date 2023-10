8 loại thực phẩm không chỉ là "minh tinh" nuôi dưỡng cơ thể khỏe mạnh mà còn tăng cường sức khỏe tinh thần của bạn

Đậu nành chứa các axit amin rất quan trọng đối với cơ và xương của cơ thể, đồng thời giúp giải quyết chứng rối loạn giấc ngủ và mất ngủ. Nó cũng làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng hơn, như bệnh Alzheimer.

Đối với phụ nữ, đậu nành có thể rất hữu ích. Nhiều phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh phải đối mặt với tâm trạng thất thường, thiếu tập trung và mệt mỏi, không có biện pháp khắc phục nào tốt hơn là tự chữa bệnh một cách tự nhiên. Thời kỳ mãn kinh dần dần ngừng sản xuất estrogen, và đậu nành có thể là một trong những giải pháp để lấy lại estrogen. Nó chứa một chất gọi là isoflavone, là những chất hóa học có nguồn gốc từ thực vật giống như một chất thay thế cho estrogen mà phụ nữ trong giai đoạn này cần. Chúng có thể được tìm thấy trong đậu phụ, sữa đậu nành, súp miso, sữa chua đậu nành và bột đậu nành. Mặt khác, nó có thể là nguyên nhân dẫn đến sự bắt đầu dậy thì sớm và mãn kinh do ảnh hưởng đến não bộ, vì vậy đừng lạm dụng đậu nành nếu bạn chưa mãn kinh.

2. Cá hồi

Cá hồi là một loại thực phẩm giàu omega, đặc biệt hơn là nó có chứa omega-3. Nó liên kết trực tiếp với não và giúp cải thiện chức năng của các tế bào, giúp giảm nguy cơ buồn bã, trầm cảm, các vấn đề về trí nhớ và đối với người lớn tuổi là chứng sa sút trí tuệ.



Cơ thể của bạn không thể tự tạo ra omega-3, vì vậy ăn các loại thực phẩm như cá hồi là cần thiết để hoạt động tốt hơn. Loại cá béo này giúp cân bằng nội tiết tố và khiến bạn cảm thấy ít béo hơn, kiểm soát sự thèm ăn và tăng cường serotonin, hormone hạnh phúc. Hãy coi đó như một bữa ăn vui vẻ mà chúng ta sẽ không cảm thấy đầy bụng và không đói sau đó. Điều đó thật tuyệt phải không?

3. Tỏi sống

Tỏi sống mang lại nhiều lợi ích cho não bộ, bao gồm cả việc cải thiện trí nhớ rất cần thiết cho người cao tuổi. Bạn có thể ăn tỏi sống hoặc trộn vào món salad, tùy thuộc vào món bạn thích.



Allicin là một hợp chất mang lưu huỳnh và hợp chất này chỉ có trong tỏi sống. Nó giúp chống lão hóa, bệnh tật và tăng mức serotonin.

4. Sô cô la đắng

Sô cô la đắng có chút khác biệt so với sô cô la ngọt, thông thường. Sự khác biệt là nó chứa một lượng lớn cacao (50% -90%) thành phần chính ở sô cô la. Hãy nhớ rằng sô cô la càng sẫm màu càng tốt! Khi bạn tiêu thụ loại sô cô la này, nó sẽ bảo não của bạn giải phóng endorphin là chất hóa học giúp bạn cảm thấy tốt hơn, giúp kiểm soát căng thẳng và do đó làm tăng cảm giác hạnh phúc.

Ca cao cũng thúc đẩy lưu lượng máu đến não của bạn, có nghĩa là đối với người cao tuổi, nó cải thiện chức năng tâm thần của họ bằng cách giảm quá trình sản xuất từ ​​ngữ và giúp họ cảm thấy cân bằng hơn.

5. Quả óc chó

Nhiều loại hạt, chẳng hạn như hạt lanh, hạt bí ngô và hạt chia, rất tốt cho sức khỏe não bộ, nhưng loại hạt tốt nhất là quả óc chó. Quả óc chó là một nguồn cung cấp protein và chất béo lành mạnh tuyệt vời giúp giữ cho lượng đường trong máu cân bằng và quản lý các động mạch sạch hơn,

Chúng có omega-3 có tác dụng tốt đến tâm trạng đồng thời giảm lo lắng và trầm cảm. Đổi lại, tiêu thụ chúng hàng ngày sẽ dẫn đến sự lạc quan, năng lượng và tập trung tốt hơn.

6. Cây xô thơm

Mặc dù cây xô thơm không chính xác là một loại thực phẩm, nhưng nó là một chất bổ sung tuyệt vời để thêm vào thức ăn của bạn. Nó bao gồm các chất chống oxy hóa giúp tăng cường trí nhớ, khả năng suy luận, giải quyết vấn đề và sự chú ý.

Một yếu tố khác mà cây xô thơm sở hữu có tên là flavonoid, là những hợp chất thực vật giúp cải thiện sức khỏe não bộ và ngăn ngừa các bệnh nghiêm trọng, chẳng hạn như bệnh Alzheimer. Ngoài những lợi ích này, nó giúp ngăn ngừa trầm cảm, lo lắng và cải thiện tiêu hóa.

7. Vitamin C

Không còn nghi ngờ gì nữa, vitamin C giúp hỗ trợ sức khỏe trong việc điều chỉnh các mô cơ thể và hệ thống miễn dịch, nhưng nó cũng có ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Nếu bạn luôn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi, đó có thể là do bạn không nhận đủ vitamin C.

Cam, kiwi, ớt, dâu tây, cải xoăn và nhiều loại khác đều bao gồm thành phần kỳ diệu được gọi là vitamin C có lợi cho sức khỏe não bộ và ngăn ngừa suy nhược tinh thần. Nó giúp tăng cường sự tập trung, trí nhớ và sự chú ý, đồng thời giảm nguy cơ trầm cảm, lo lắng và các bệnh nghiêm trọng hơn.

8. Rong biển

Kính gửi những người yêu thích sushi, đây là món ăn dành cho bạn. Mặc dù rong biển chủ yếu phổ biến ở châu Á, nhưng nó được công nhận rộng rãi là có nhiều lợi ích sức khỏe cho não bộ. Rong biển có chứa một lượng lớn axit béo omega-3, là tài sản tuyệt vời cho trí óc của bạn. Magiê là một thành phần khác trong rong biển có thể giúp đối phó với căng thẳng cùng với iốt có trong loại thực phẩm này sẽ rất tốt cho hoạt động trí óc.

Sushi được gói trong rong biển là món ăn vừa ngon lại bổ dưỡng bạn có thể thưởng thức. Các loại rong biển ăn được khác là tảo bẹ, wakame, nori, và nhiều loại khác. Một số cách để ăn chúng bao gồm ăn vặt với nori khô và thêm kombu vào đậu nấu chín.

Lưu ý về những điều bạn cần tránh

Phần lớn các thụ thể serotonin giúp bạn hạnh phúc thực sự nằm trong ruột và khi chúng ta ăn thực phẩm chế biến sẵn, dạ dày của chúng ta không biết cách vận hành hoàn hảo, vì vậy nó sẽ từ chối các chất có hại. Đó là lý do tại sao mọi thứ chúng ta ăn đều ảnh hưởng đến não của chúng ta.



Những điều cần tránh:

1. Các chất: có thể kích hoạt và làm trầm trọng thêm chứng trầm cảm và lo lắng.

2. Caffeine: cảm giác bồn chồn và lo lắng có thể xảy ra.

3. Thức ăn nhanh và chất béo chuyển hóa cao: thúc đẩy quá trình viêm, can thiệp vào mức serotonin .

4. Đường tinh luyện: chịu trách nhiệm về các rối loạn tâm trạng, chẳng hạn như lo lắng và trầm cảm.

Bạn có vấn đề với sự mệt mỏi và lo lắng không? Bạn đã sẵn sàng thử loại thực phẩm nào trong số những loại thực phẩm này để cải thiện sức khỏe tâm thần của mình?

Theo Brightside