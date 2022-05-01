Đây là lý do tại sao đường có hại cho sức khỏe của bạn

Có rất nhiều loại nước sốt và một loạt các lọ đựng bơ đậu phộng có đề cập đến lượng đường được thêm vào trong đó. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà một chế độ ăn kiêng quan trọng dựa trên những món ăn sẵn, chính xác là do lịch trình dày đặc của chúng ta. Bây giờ, khi bạn cộng lượng tiêu thụ các sản phẩm này dựa trên lượng tiêu thụ hàng ngày, bạn sẽ thấy một lượng đáng kể calo được nạp vào chỉ từ đường.

Có nhiều khả năng là bạn hoàn toàn không biết rằng món ăn vặt yêu thích của bạn có một lượng đường đáng kể được bổ sung. Khi chúng ta nhìn vào bao bì, đường được thêm vào một phần đáng kể của thực phẩm chế biến. Đó cũng là một trong những lý do chính đằng sau việc các chuyên gia và nhà hoạt động y tế cảnh báo bạn không nên tiêu thụ những mặt hàng này.

Trong một nghiên cứu gần đây được công bố, người ta phát hiện ra rằng một người trưởng thành trung bình tiêu thụ khoảng 17% lượng calo của họ thông qua lượng đường bổ sung trong các sản phẩm này. Các hướng dẫn đề xuất lượng calo trung bình nói rằng con số này phải duy trì dưới 10%. Đây cũng là một trong những lý do chính làm gia tăng bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 và các bệnh khác như béo phì . Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những nguy hiểm do ăn nhiều đường.

Đồ uống mà chúng ta tiêu thụ dồi dào là thủ phạm chính gây ra sự gia tăng các trường hợp béo phì và các vấn đề liên quan đến cân nặng khác như bệnh tim mạch. Những thức uống này có fructose là một loại đường đơn. Nó sẽ làm tăng cơn đói khi bạn có nó trong người. Đó là vì nó làm thay đổi leptin, hormone chịu trách nhiệm cảnh báo tâm trí của bạn để ngừng ăn.

Thêm mụn

Nếu bạn đang phải đối mặt với vấn đề mụn trứng cá, rất có thể đó là do bữa ăn có nhiều tinh bột tinh chế và thêm đồ ngọt. Ví dụ, đồ ngọt đã qua chế biến mà bạn ăn có chỉ số đường huyết khá cao sẽ làm tăng lượng đường trong máu nhanh hơn nhiều. Sự tăng đột biến này sẽ cản trở quá trình tiết androgen. Nó chịu trách nhiệm kiểm soát tình trạng viêm và sản xuất dầu của cơ thể.

Nguy cơ ung thư cao

Có một số bệnh ung thư có khả năng nhiễm bệnh cao khi có tác động của đường. Nếu bạn xem nhẹ tất cả các khía cạnh, những bữa ăn này sẽ không chỉ gây ra bệnh béo phì mà chính nó là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư. Ngoài ra, một số nghiên cứu đã công bố khẳng định rằng lượng đường tăng lên sẽ khiến cơ thể bạn đề kháng với insulin và làm tăng tình trạng viêm nhiễm.

Nguy cơ trầm cảm cao

Tâm trạng của chúng ta tỷ lệ thuận với loại thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ. Khi chúng ta bao gồm một chế độ ăn uống lành mạnh trong thói quen của mình, nó chắc chắn sẽ cải thiện sức khỏe của chúng ta. Bữa ăn có nhiều đường sẽ dễ dàng trở thành thủ phạm chính đưa bạn đến trầm cảm và lo âu.

Gia tăng bệnh tim

Có rất nhiều trường hợp nghiên cứu cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa bệnh tim mạch và chế độ ăn nhiều đường. Chúng tôi đang chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến về số lượng các trường hợp như vậy trên toàn thế giới. Trái tim của chúng ta chịu tác động trực tiếp của trọng lượng cơ thể và chúng ta có thể nói rằng béo phì cũng là một trong những yếu tố chính gây ra phần lớn các bệnh tim.

Gia tăng bệnh tim

Lời kết

Như bạn đã biết đến bây giờ, chế độ ăn uống có thêm đường mang một số lượng tiêu cực rất lớn. Chúng tôi không khuyên bạn nên loại bỏ hoàn toàn đường khỏi chế độ ăn uống nhưng lượng đường quá nhiều sẽ gây hại nghiêm trọng cho cơ thể của bạn. Cố gắng cắt giảm lượng đường bằng cách ăn trái cây nguyên quả thay vì sinh tố từ siêu thị.