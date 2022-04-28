Ngoài việc áp dụng một chế độ ăn uống hữu cơ và mới trong thói quen của bạn, một khía cạnh khá cần thiết là tập luyện hàng ngày. Đúng vậy, mỗi tháng một lần, bát kem sẽ gây hại đủ lớn nếu bạn chưa sẵn sàng đốt cháy calo. Sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng ta bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lượng hoạt động thể chất mà chúng ta thực hiện.

Việc bạn không đi ăn tối thường xuyên sẽ không đảm bảo rằng bạn khỏe mạnh. Các mặt hàng mà chúng tôi tìm thấy trong cửa hàng tạp hóa có thể không phải là đồ tươi, và nếu bạn đang thực sự tìm kiếm một lối sống lành mạnh, không có gì tốt hơn là tự thiết lập khu vườn của bạn và tiêu thụ sản phẩm tươi sống.

Để mang lại sức khỏe tốt nhất, bạn phải bao gồm một lượng lớn trái cây và rau quả trong chế độ ăn uống của mình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một vài lý do chính khiến bạn phải thiết lập khu vườn của mình ngay bây giờ hơn bao giờ hết.

Chúng tôi cũng thực sự khuyên bạn nên đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên để biết được tình hình sức khỏe của mình. Nói chung, chúng tôi đã thấy sự gia tăng trong các trường hợp lượng đường trong máu tăng đột biến và sự mất cân bằng trong mức cholesterol. Trước khi bạn đạt đến mức cực đoan mà sức khỏe của bạn đang bị đe dọa, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên chuyển sang các bữa ăn hữu cơ và tự nhiên.

4 lý do bạn nên tự trồng rau xanh

Bữa ăn ngon hơn

Chắc hẳn bạn đã từng nghe các thành viên lớn tuổi trong gia đình luôn nói rằng các loại rau mà chúng ta tiêu thụ ngày nay mang một hương vị rất khác so với những loại rau mà họ từng làm. Thực phẩm mà chúng ta mua từ cửa hàng tạp hóa sẽ không được tươi, và đó là yếu tố làm mất đi tất cả hương vị của nó. Các nhà sản xuất sử dụng nhiều hóa chất để bảo quản chúng, và khi bạn bắt đầu trồng chúng ở sân sau của mình, chúng sẽ không trải qua bất kỳ quy trình thủy canh hoặc phi tự nhiên nào.

Bổ dưỡng hơn

Sản phẩm bạn đang trồng ở sân sau sẽ chứa một lượng chất dinh dưỡng cao, và điều đó chủ yếu là do đất giàu khoáng chất. Việc sử dụng phân bón tự nhiên và không chứa hóa chất sẽ giúp chúng ta giữ được sức khỏe. Khi tiêu thụ hàng ngày, lượng thức ăn vặt chính xác sẽ bổ sung vào cơ thể nhiều hơn đáng kể so với cùng một lượng trái cây và rau quả.

Hoạt động gia đình

Thiết lập một khu vườn ở sân sau là một cách hoàn hảo để dành thời gian cho gia đình của bạn. Tất cả các thành viên trong gia đình sẽ cùng nhau đóng góp và chăm sóc khu vườn của mình. Sau khi thiết lập đầy đủ, nó cũng sẽ là một nơi hoàn hảo để bạn thư giãn vào buổi sáng và buổi tối. Thiết lập ánh sáng và phạm vi wi-fi mở rộng cũng sẽ cho phép bạn tạo ra một không gian văn phòng tạm thời. Bạn cũng có thể bố trí một khu vực tiếp khách nhỏ để uống cà phê hoặc trà với những người thân thiết của mình. Ngoài ra, bạn có nhớ mối liên hệ giữa sức khỏe và hoạt động thể chất không? Thiết lập khu vườn sau nhà cũng sẽ giúp bạn tập luyện tốt.

Hoạt động gia đình

Hiệu quả về chi phí

Thực phẩm hữu cơ có sẵn trên thị trường rất đắt và chúng tôi hiểu rằng mọi người không thể mua được. Trồng thực phẩm ở sân sau sẽ tiêu tốn của bạn một khoản chi phí tối thiểu, nhưng chỉ cần bỏ thêm một chút công sức, bạn có thể yên tâm sẽ có một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nhất. Hầu hết chúng ta sống theo một lịch trình bận rộn, và mua các mặt hàng hữu cơ từ cửa hàng tạp hóa dường như là cách hoàn hảo để giữ sức khỏe. Tuy nhiên, chi phí cao của những món ăn này sẽ hạn chế bạn tiếp tục thói quen.