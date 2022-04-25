Các thực phẩm nên và không nên ăn trong thời kỳ mãn kinh

Khi gần đến thời kỳ mãn kinh, bạn thường xuyên bị đau đầu và mất ngủ. Nội tiết tố nữ giúp xương chắc khỏe, giúp mạch máu và da đàn hồi tốt. Khi bắt đầu mãn kinh, nội tiết tố nữ giảm, làm tăng nguy cơ loãng xương và khô da.

Ảnh minh họa: Internet Khi gần đến thời kỳ mãn kinh, bạn thường xuyên bị đau đầu và mất ngủ. Nội tiết tố nữ giúp xương chắc khỏe, giúp mạch máu và da đàn hồi tốt. Khi bắt đầu mãn kinh, nội tiết tố nữ giảm, làm tăng nguy cơ loãng xương và khô da. Trong trường hợp này, thực phẩm bạn ăn là quan trọng. Đã ở tuổi mãn kinh phụ nữ có thể tăng cân do giảm nội tiết tố nữ, nhưng nếu không kiểm soát chế độ ăn uống và tập luyện sẽ khiến mỡ bụng tăng cao và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ.

Chế độ ăn uống cũng quan trọng như hoạt động thể chất. Một số loại thực phẩm có thể làm tăng hoặc giảm các triệu chứng này. Vậy, những loại thực phẩm nào có thể làm cho thời kỳ mãn kinh trở nên thoải mái hơn? Sau khi mãn kinh, một chế độ ăn uống lành mạnh có thể cung cấp cho cơ thể bạn các chất dinh dưỡng cần thiết và giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng. Cá có chất béo lành mạnh tốt cho tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là đối với phụ nữ sau mãn kinh. Trong thời kỳ này, phụ nữ có nhiều nguy cơ mắc bệnh tim mà trong các có chứa axit béo omega-3 giúp giữ cho trái tim khỏe mạnh.

Nếu bước qua tuổi 50 bạn cần tăng cường bổ sung canxi bằng cách thêm sữa chua vào bữa ăn nhẹ trong chế độ ăn uống thông thường của mình. Sữa chua nguyên chất ít béo chứa khoảng 415 mg canxi, chiếm khoảng một nửa lượng canxi hàng ngày của bạn. Rau xanh cũng là một thực phẩm nên ăn. Rau xanh có nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời, nhưng các loại rau như bông cải xanh đặc biệt tốt cho phụ nữ mãn kinh. Giống như sữa chua, nó có chứa canxi giúp bảo vệ xương, đồng thời cung cấp chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thị lực. Nếu không thích bông cải xanh, bạn có thể chọn các loại rau lá xanh như cải xoăn hoặc rau cải xanh. Nếu vậy, loại thực phẩm nào nên tránh trong thời gian này? Bạn nên tránh các món ăn vặt có vị mặn để giữ cho xương chắc khỏe và huyết áp ở mức bình thường. Cũng nên giảm uống tất cả các loại rượu, kể cả rượu vang đỏ. Một số người cho rằng uống một ly mỗi ngày là không sao, nhưng cũng có báo cáo rằng chỉ một ly mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ. Cả rượu và cà phê đều có thể gây ra khó chịu cho cơ thể vì vậy nước trái cây hoặc trà đá là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, khi uống nước ép trái cây, bạn không nên thêm đường. (Theo Kormedi)

Các bài tập giảm cân phù hợp với từng loại hình cơ thể Các chuyên gia cho rằng "Để giảm cân thành công điều quan trọng là biết cơ thể mình thuộc loại hình gì để lựa chọn bài tập phù hợp". Theo tờ Daily Mail (một nhật báo của Anh) đã giới thiệu các loại hình cơ thể của phụ nữ và các bài tập luyện phù hợp dựa trên ý kiến ​​của các chuyên gia.

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