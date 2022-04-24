Có những loại thực phẩm bạn cố gắng tiêu thụ thật nhiều vì lợi ích sức khỏe của chúng nhưng quả đúng với câu nói ‘Cái gì dùng nhiều quá cũng không tốt”. Theo trang tin khoa học 'Livescience' đã liệt kê ra 3 thứ không nên dùng quá nhiều vì sẽ có tác dụng ngược.

Nhiễm độc nước, còn được gọi là hạ natri máu là triệu chứng rất nguy hiểm cho các vận động viên sức bền. Theo một bài báo đăng trên tạp chí 'New England Journal of Medicine (NEJM)' năm 2005, 13% trong số 488 vận động viên tham gia cuộc thi Marathon Boston năm 2002 bị hạ natri máu do uống quá nhiều nước.

Mọi người thường nói rằng nên uống 8 cốc nước mỗi ngày và có thể thay đổi tùy theo tình hình. Điều này là do có nhiều trường hợp ngộ độc nước do uống quá nhiều nước. Uống quá nhiều nước có thể gây ngộ độc nước do làm loãng nồng độ natri trong máu, dẫn đến mất cân bằng điện giải.

Các nhà khoa học chỉ ra rằng để tránh nguy cơ bị ngộ độc nước, bạn nên thực hiện tính tổng lượng nước nạp vào cơ thể bằng cách tự cân trước và sau khi tập thể dục để tránh uống quá nhiều nước trong khi tập thể dục.

Caffeine

Có nhiều người nói rằng nếu không uống cà phê vào buổi sáng thì họ không thể hoạt động bình thường. Tuy nhiên, cà phê phải được tiêu thụ một cách điều độ để có hiệu quả. Theo Mayo Clinic, lượng caffeine không được vượt quá 500 đến 600 mg mỗi ngày.

Một tách cà phê rang 8 ounce (227g) chứa khoảng 200mg caffeine. Một ounce cà phê espresso (khoảng 28g) chứa 75mg caffeine và một tách trà đen 8 ounce chứa 120mg caffeine. Theo Mayo Clinic, tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây ra các tác dụng phụ như mất ngủ, bồn chồn, buồn nôn, rối loạn nhịp tim,, run cơ, lo lắng và đau đầu.

Nó cũng có thể đe dọa tính mạng. Theo một trường hợp được công bố bởi một bác sĩ Thụy Điển vào năm 2010, một phụ nữ 21 tuổi đã lên cơn đau tim sau khi tiêu thụ 10.000 mg caffeine. Người phụ nữ bất tỉnh và tỉnh dậy nhiều lần trước khi mất ba ngày.

Cà rốt

Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt được coi là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe vì nó giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều cà rốt, bạn cũng sẽ tiêu thụ nhiều beta-carotene. Beta-carotene là một sắc tố carotenoid làm cho cà rốt có màu cam tươi và là một chất có thể chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể.

Quá nhiều carotene trong cơ thể có thể dẫn đến chứng carotene máu. Carotene chủ yếu tích tụ ở lớp ngoài cùng của da, khiến lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối và vùng mũi chuyển sang màu vàng hoặc cam.

Một nghiên cứu năm 2006 cho thấy một phụ nữ 66 tuổi có làn da vàng cam sau khi bổ sung quá nhiều caroten. Carotene là vô hại ngoại trừ việc nó gây ra các vấn đề về ngoại hình khi thay đổi màu da.

Theo Kormedi