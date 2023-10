Mọi người thường nói rằng nên uống 8 cốc nước mỗi ngày và có thể thay đổi tùy theo tình hình. Điều này là do có nhiều trường hợp ngộ độc nước do uống quá nhiều nước. Uống quá nhiều nước có thể gây ngộ độc nước do làm loãng nồng độ natri trong máu, dẫn đến mất cân bằng điện giải.

Nhiễm độc nước, còn được gọi là hạ natri máu là triệu chứng rất nguy hiểm cho các vận động viên sức bền. Theo một bài báo đăng trên tạp chí 'New England Journal of Medicine (NEJM)' năm 2005, 13% trong số 488 vận động viên tham gia cuộc thi Marathon Boston năm 2002 bị hạ natri máu do uống quá nhiều nước.