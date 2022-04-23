4 cách lấy ráy tai sai lầm mà bạn nên chú ý

Tai giữa nằm ở giữa tai và chứa 3 xương nhỏ lần lượt là: xương búa, xương đe, xương bàn và màng nhĩ, những bộ phận này đặc biệt dễ bị tổn thương. Ốc tai nằm ở phần trong cùng của tai cũng rất mỏng nên dễ bị rách. Các chấn thương ở tai có thể bị viêm và không thể loại trừ nguy cơ phải phẫu thuật hoặc trong trường hợp nghiêm trọng là mất thính lực vĩnh viễn. Tạp chí sức khỏe Health của Mỹ khuyến cáo mọi người nên thận trọng với những phương pháp lấy ráy tai sai lầm.

Cách phổ biến nhất để loại bỏ ráy tai là lấy ráy tai hoặc tăm bông ngoáy tai. Tuy nhiên, hành động ngoáy tai có thể gây hại cho tai và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng nghe của tai.

Ráy tai bảo vệ vùng trong ống tai từ lối vào của ống tai đến màng nhĩ, đồng thời có chức năng ngăn nước vào, giúp giết chết một số vi khuẩn và ngăn chặn sự phát triển của nấm tai.

Hầu như ít người có chủ đích lấy ráy tai. Vì ráy tai có chức năng 'tự làm sạch' nên ráy tai và các mảnh vụn chất thải sẽ tự đi ra khỏi tai mà không cần phải đào ra ngoài. Nhai thức ăn thường xuyên và cử động hàm sẽ giúp ích cho việc này.

Dùng tăm bông để lấy ráy tai

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà sản xuất tăm bông đưa ra lời cảnh báo trên giấy gói tăm bông không được sử dụng để ngoáy tai. Điều này có nghĩa là tăm bông không được thiết kế để lấy ráy tai. Do không có hình dạng chính xác để lấy ráy tai ra ngoài nếu dùng nó sẽ đẩy ráy tai vào sâu trong tai và gây ra hiện tượng viêm tai. Ngoài ra, cần thận trọng vì nó có thể gây tổn thương cho tai.

Sử dụng ống hút ráy tai

Ống hút là cách an toàn nhất để loại bỏ ráy tai nếu được sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, nếu sử dụng sai cách nó có thể gây ra viêm tai ngoài. Nguyên nhân là do ráy tai đã cứng được làm cho mềm rồi lấy ra, nếu sau đó độ ẩm trong tai không được làm khô hoàn toàn thì sẽ hình thành môi trường cho vi khuẩn có thể sinh sôi khiến dễ nhiễm trùng.

Dùng bất cứ thứ gì có đầu nhọn để ngoáy tai

Một số người sử dụng bất cứ thứ gì có hình dạng nhọn, chẳng hạn như móng tay, kẹp tóc, chìa khóa để ngoáy tai. Tuy nhiên, những vật sắc nhọn như vậy có khả năng gây thương tích cao cho da và không đảm bảo vệ sinh. Không được sử dụng vì nó có thể gây tổn thương cho ống tai ngoài và tai trong.

Cách an toàn nhất để lấy ráy tai là gì?

Cách tốt nhất để loại bỏ ráy tai là giữ nguyên cho đến khi ráy tai tự chảy ra. Tuy nhiên, một số người có nhiều ráy tai và tạo thành cục ở tai. Những người này là do sử dụng tai nghe nhiều và bệnh nhân sử dụng máy trợ thính.

Nếu bạn lo lắng về việc tích tụ của ráy tai tốt hơn hết bạn nên đến gặp bác sĩ tai mũi họng 2-3 tháng một lần để lấy ráy tai một cách an toàn hơn là tự lấy ráy tai. Nếu ráy tai bị vón cục lớn sẽ có dung dịch được đưa vào để làm mềm ráy tai và loại bỏ nó một cách an toàn.

(Theo Kormedi)