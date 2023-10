4 loại thực phẩm giúp đốt cháy calo và ức chế cảm giác thèm ăn

Ớt đỏ

Một số người ăn kiêng mang theo sốt capsaicin hoặc bột ớt và rắc lên thức ăn của họ. Các nhà khoa học cũng ủng hộ tác dụng này của loại thực phâm có vị cay như ớt. Theo một nghiên cứu của Đại học Purdue, Mỹ, ớt đỏ làm giảm cảm giác thèm ăn và làm tăng mức tiêu hao năng lượng. Thực phẩm cay sẽ hiệu quả hơn đối với những người không thường ăn cay.

Chất đạm

Theo một bài báo đăng trên 'Journal of the Academy of Nutrition and Dietics', một bữa ăn có chứa protein chất lượng cao có thể ngăn chặn thèm ăn cho đến bữa ăn tiếp theo.

Một bữa ăn có khoảng 100g thịt gà hoặc thịt bò có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn của bạn. Nếu ăn chay, bạn có thể tăng lượng protein bằng các loại đậu như đậu lăng, đậu xanh và các loại rau xanh như rau bina và bông cải xanh.

Hạnh nhân

Nếu bạn bắt đầu cảm thấy đói sau khi ăn sáng, hãy ăn một nắm hạnh nhân sẽ giúp làm dịu cơn đói của bạn. Theo một bài báo được xuất bản trên Tạp chí 'European Journal of Nutrition' cho thấy những người ăn không ăn gì ngoài một nắm hạnh nhân giữa bữa sáng và bữa trưa sẽ giảm lượng thức ăn buổi trưa và tối, giúp hỗ trợ giảm cần hiệu quả. Điều này có nghĩa là chỉ cần ăn một vài món ăn nhẹ lành mạnh có thể giúp kiểm soát lượng thức ăn trong một ngày của bạn.

