Món ăn giảm cân giúp điều hòa vị từ vịt và tỏi tây

Khi nghĩ đến chế độ ăn kiêng thì trong đầu bạn nghĩ ngay đến chế độ ăn kiêng cực đoan chỉ ăn một củ khoai lang, 5 quả cà chua bi hay chỉ ăn thịt? Không cần phải giảm cân khiến cơ thể lúc nào cũng ở trạng thái bùng nổ như thế, hãy cùng xem công thức nấu ăn của Lee Ji Soo để có thêm một công thức vừa ngon miệng lại không tăng cân.
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Khi nghĩ đến chế độ ăn kiêng thì trong đầu bạn nghĩ ngay đến chế độ ăn kiêng cực đoan chỉ ăn một củ khoai lang, 5 quả cà chua bi hay chỉ ăn thịt? Không cần phải giảm cân khiến cơ thể lúc nào cũng ở trạng thái bùng nổ như thế, hãy cùng xem công thức nấu ăn của Lee Ji Soo để có thêm một công thức vừa ngon miệng lại không tăng cân. Cũng giống như pizza, tteokbokki, mì ống và cơm chiên món ăn này vừa chứa đựng hương vị của các món ăn thường ngày mà vừa tốt cho chế độ giảm cân. Chúng tôi đã chọn các công thức nấu ăn dễ thực hiện từ cuốn sách 'Công thức ăn kiêng Dano ngon và no bụng' và giới thiệu nó trong lần này.
Sau món Nấm Margherita ngon miệng, món thứ hai chúng tôi gợi ý là món vịt xào bí đỏ và tỏi tây. Đó là một món ăn có thể ăn mà không cần thêm cơm trắng. Nhưng không thua kém gì thực đơn phục vụ ở nhà hàng.
Thịt vịt giàu axit béo không bão hòa, giúp đào thải các tạp chất tích tụ trong mạch máu. Tuy nhiên, da vịt chứa nhiều cholesterol hơn các loại thịt khác nên bạn nhớ phải loại bỏ da trước khi ăn. Ngoài ra, khi ăn vịt nên ăn kèm với hẹ, tỏi tây có tính ấm giúp trung hòa tính lạnh của vịt. Ngoài ra, tỏi tây còn giúp khử mùi tanh đặc trưng của thịt vịt.
Điểm đặc biệt của công thức này là nước sốt mù tạt đặc biệt. Nó được làm bằng cách trộn mù tạt, dầu mè, nước tương và thêm vào bột tía tô. Bột tía tô có một hương vị luôn khiến tôi muốn nhớ lại nhiều lần. Vào một ngày khi bạn tập thể dục chăm chỉ, một ngày mà bạn muốn tự thưởng cho mình vì đã làm tốt bằng cách ăn một thứ gì đó. Hãy thử nó và bạn sẽ biết lý do tại sao Dano đề xuất nó.
Nguyên liệu chuẩn bị:
Nguyên liệu (cho 1 khẩu phần ăn):
- 100g thịt vịt hun khói
- 100g bí đỏ
- 50g lá hẹ
- 40g hành
- 1/4 ớt bột
- 1/2 thìa tỏi băm
- Dầu hạt nho vừa đủ (có thể thay thế)
Gia vị:
- 1/2 muỗng canh mù tạt
- 1 muỗng canh dầu mè
- 1/2 muỗng canh đường ngô Hàn Quốc
- 1 muỗng canh nước chanh
- 1/2 muỗng canh nước tương
- 1/2 muỗng canh bột tía tô
Cách làm:
- Cắt bí đỏ thành từng miếng vừa ăn rồi cho vào tô, rưới ít nước lên rồi cho vào lò vi sóng quay trong 3 phút.
- Hành tây và tỏi tây thành các miếng vừa ăn.
- Đun nóng dầu hạt nho trong chảo, cho hành tỏi băm nhỏ vào phi thơm trên lửa vừa.
- Khi hành tây trở nên trong suốt, cho vịt hun khói, bí đỏ và ớt bột vào xào thêm 5 phút.
- Cuối cùng, thêm tỏi tây và nấu trong 1 phút, sau đó đổ ra đĩa.
- Cho tất cả các nguyên liệu làm nước sốt vào một cái bát nhỏ và trộn đều.
(Theo JoongAng)