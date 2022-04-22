Món ăn giảm cân giúp điều hòa vị từ vịt và tỏi tây

Khi nghĩ đến chế độ ăn kiêng thì trong đầu bạn nghĩ ngay đến chế độ ăn kiêng cực đoan chỉ ăn một củ khoai lang, 5 quả cà chua bi hay chỉ ăn thịt? Không cần phải giảm cân khiến cơ thể lúc nào cũng ở trạng thái bùng nổ như thế, hãy cùng xem công thức nấu ăn của Lee Ji Soo để có thêm một công thức vừa ngon miệng lại không tăng cân. Cũng giống như pizza, tteokbokki, mì ống và cơm chiên món ăn này vừa chứa đựng hương vị của các món ăn thường ngày mà vừa tốt cho chế độ giảm cân. Chúng tôi đã chọn các công thức nấu ăn dễ thực hiện từ cuốn sách 'Công thức ăn kiêng Dano ngon và no bụng' và giới thiệu nó trong lần này.

Sau món Nấm Margherita ngon miệng, món thứ hai chúng tôi gợi ý là món vịt xào bí đỏ và tỏi tây. Đó là một món ăn có thể ăn mà không cần thêm cơm trắng. Nhưng không thua kém gì thực đơn phục vụ ở nhà hàng.