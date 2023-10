Siêu thực phẩm 'yến mạch': Chất đạm thực vật cao gấp 2 lần gạo trắng, tốt cho chế độ ăn kiêng

"Tôi không ăn nhiều, nhưng tôi vẫn tăng cân." - Đây là một câu nói tôi nghe rất nhiều khi điều trị cho bệnh nhân béo phì. Có nhiều lý do để tăng cân, nhưng không biết được lý do chính xác có thể khiến bạn bực bội. Trong nhiều trường hợp, câu trả lời bất ngờ là ở chế độ ăn uống. Để giảm cân, bạn cần giảm lượng carbohydrate và tăng lượng protein và chất xơ. Tuy nhiên, lương thực chính của người Hàn Quốc là gạo. Đối với món tráng miệng, thường ăn các loại carbohydrate như trái cây, bánh gạo và bánh ngọt. Nói cách khác, đó là lý do mà carbohydrate dễ vượt quá.

Beta-glucan, một thành phần chính trong yến mạch, là một chất xơ và carbohydrate polysaccharide hòa tan trong nước, được biết với khả năng giúp cải thiện chức năng miễn dịch bằng cách tăng cường chức năng của đại thực bào. Ngoài ra, còn có tác dụng kiểm soát đường huyết, giảm cholesterol, hạ huyết áp, kháng viêm, ức chế sự sinh sôi của tế bào ung thư nên thường được phục vụ trên những người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, bệnh nhân ung thư.

Ngoài ra, lượng chất xơ trong yến mạch gấp 3 lần so với gạo lứt và 22 lần so với gạo trắng. Nó thúc đẩy nhu động ruột và giúp phục hồi sức khỏe đường ruột. Nó có hàm lượng calo thấp chỉ 300-370 kcal/100 g, làm cho nó trở thành một thực phẩm ăn kiêng tốt. Yến mạch rất giàu vitamin và chất dinh dưỡng như magie, lysine, kali, kẽm và tryptophan. Đặc biệt, chứa canxi gấp 4 lần gạo lứt giúp ích cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ.

Yến mạch mang lại cảm giác no ngay cả khi tiêu thụ một lượng nhỏ. Điều này là do nó chứa lượng protein thực vật nhiều gấp đôi so với gạo trắng. Trên thực tế, những bệnh nhân béo phì thường có thói quen ăn uống thất thường. Nếu nuốn ăn khuya hoặc bỏ bữa do không có thời gian nấu ăn thì bạn sẽ dễ ăn nhiều hơn trong bữa tiếp theo. Trong trường hợp này, tốt hơn hết bạn nên trộn bột yến mạch với nước hoặc sữa rồi ăn. Nó làm giảm cảm giác đói và là một bữa ăn có thể dễ dàng thực hiện.

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2019, kết quả nghiên cứu thú vị liên quan đến yến mạch đã được công bố tại Hàn Quốc. Tờ tin tức buổi tối đã đưa tin rằng chất 'avenanthramide (AVN)' trong yến mạch có tác dụng ngăn ngừa và điều trị bệnh Alzheimer. Avenanthramide là chất duy nhất được tìm thấy trong yến mạch. Nó có tác dụng ức chế hoạt động của protein gây ra bệnh mất trí nhớ Alzheimer, đặc biệt người ta phát hiện ra rằng lượng avenanthramide C type (AVN-C) có tác dụng đặc biệt trong việc ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ. Tuy nhiên, việc ăn bao nhiêu để có hiệu quả vẫn đang được nghiên cứu.

Cuối cùng, yến mạch rất giàu chất xơ, giúp chữa táo bón khi mang thai. Chất dinh dưỡng dồi dào rất tốt cho sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi. Yến mạch cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường trong thai kỳ vì chúng có chỉ số đường huyết (GI) thấp, giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng nhanh. Tuy nhiên, có nhiều tranh cãi liên quan đến việc tiêu thụ yến mạch khi phụ nữ mang thai vì được cho rằng có nguy cơ sinh non nếu tiêu thụ quá mức.

Rất khó để tìm ra lý do chính xác cho điều này, nhưng tốt hơn hết là bạn nên cẩn thận với việc dùng quá nhiều. Ngay cả khi bạn không mang thai, có thể có tác dụng phụ nếu bạn tiêu thụ quá nhiều. Lượng yến mạch được khuyến nghị hàng ngày là 20g đối với người lớn. Yến mạch cũng chứa thành phần purin, vì vậy hãy cẩn thận vì dùng quá nhiều có thể khiến bệnh gút hoặc sỏi thận trở nên nặng hơn. Ngoài ra, nếu ăn quá nhiều có thể gây tiêu chảy và đau bụng. Những người bị dị ứng với yến mạch cũng nên tránh ăn.

(Theo JoongAng)