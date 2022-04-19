Thớt gỗ và thớt nhựa, loại nào hợp vệ sinh hơn?

Mẹo vặt trong bếp 19/04/2022 20:19

Ngày nay, nhiều người thích sử dụng thớt nhựa hơn thớt gỗ. Điều này là do thớt gỗ dễ bị trầy xước và dễ bị thấm nước hơn. Vậy dùng thớt nhựa có thật sự tốt hơn thớt gỗ không?

Ưu điểm lớn nhất của thớt nhựa tính chất thoáng khí, có nghĩa là dù bạn có cho thớt vào nước sôi và tiệt trùng thì cũng không bị hỏng hóc gì. Nhưng xét về độ vệ sinh thì có thể nói nhựa thật tốt hơn gỗ? Một nhóm nghiên cứu thuộc Khoa An toàn Thực phẩm tại Đại học California, Hoa Kỳ đã tiến hành một thí nghiệm để xác nhận điều này. Nhóm nghiên cứu đã nuôi cấy vi khuẩn Salmonella - tác nhân gây ra ngộ độc thực phẩm, sau đó sử dụng thớt nhựa và thớt gỗ loại mới và loại đã qua sử dụng để kiểm chứng. 

Sau đó, những chiếc thớt có vi khuẩn phát triển được rửa sạch bằng xà phòng ấm và khăn lau bát đĩa. Kết quả là hầu hết vi khuẩn trên bề mặt thớt gỗ đã bị diệt sạchNgay cả chiếc thớt gỗ cũ đã qua sử dụng có nhiều vết trầy xước cũng có ít vi khuẩn hơn. 

Thớt gỗ và thớt nhựa, loại nào hợp vệ sinh hơn? - Ảnh 1

Một chiếc thớt nhựa mới chưa qua sử dụng cũng đã được làm sạch và tiệt trùng bằng cách tương tự. Nhưng thớt nhựa đã qua sử dụng thì khác. Khi nhóm nghiên cứu làm sạch thớt nhựa cũ và kiểm tra mật độ vi khuẩn, họ nhận thấy vi khuẩn vẫn còn tồn tại trong các kẽ vết xước.

Thớt gỗ và thớt nhựa, loại nào hợp vệ sinh hơn? - Ảnh 2

Điều này có nghĩa là dù bạn có rửa sạch sau khi sử dụng thì cũng khó có thể tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn còn bám trên thớt nhựaNgười ta giải thích rằng vi khuẩn không chết trong quá trình tẩy rửa và di chuyển đến các kẽ hở khác để duy trì sự sống của chúng.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn cho biết, các bạn có thể đặt thớt vào lò vi sóng, điều này cũng có tác dụng là tiêu diệt vi khuẩn. Cho thớt vào lò vi sóng 5 phút mỗi tuần một lần, tuy nhiên nếu thớt có thiết kế kèm móc kim loại bạn không nên cho vào vì có thế gây cháy nổ.

Theo Kormedi.com

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