Thớt gỗ và thớt nhựa, loại nào hợp vệ sinh hơn?

Ưu điểm lớn nhất của thớt nhựa tính chất thoáng khí, có nghĩa là dù bạn có cho thớt vào nước sôi và tiệt trùng thì cũng không bị hỏng hóc gì. Nhưng xét về độ vệ sinh thì có thể nói nhựa thật tốt hơn gỗ? Một nhóm nghiên cứu thuộc Khoa An toàn Thực phẩm tại Đại học California, Hoa Kỳ đã tiến hành một thí nghiệm để xác nhận điều này. Nhóm nghiên cứu đã nuôi cấy vi khuẩn Salmonella - tác nhân gây ra ngộ độc thực phẩm, sau đó sử dụng thớt nhựa và thớt gỗ loại mới và loại đã qua sử dụng để kiểm chứng.

Sau đó, những chiếc thớt có vi khuẩn phát triển được rửa sạch bằng xà phòng ấm và khăn lau bát đĩa. Kết quả là hầu hết vi khuẩn trên bề mặt thớt gỗ đã bị diệt sạch. Ngay cả chiếc thớt gỗ cũ đã qua sử dụng có nhiều vết trầy xước cũng có ít vi khuẩn hơn.