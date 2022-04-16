Mách bạn cách ăn các loại trái cây, rau quả sau đây vừa ngon, bổ lại cực kỳ an toàn cho sức khoẻ

Cà chua tốt cho cơ thể đến nỗi được Tạp chí Times của Mỹ đánh giá là 'thực phẩm tốt nhất của thế kỷ 21'. Đặc biệt, cà chua có chứa một sắc tố gọi là lycopene, có tác dụng ngăn ngừa ung thư. Ngoài ra, cà chua còn là một trong số ít các loại rau quả ăn sống tốt hơn nấu chín (vì chất lycopene tăng lên khi cà chua được nấu chín).

Tuy nhiên, khi bạn chọn cà chua sống, bạn nên chọn những quả không có vết xước trên bề mặt. Những quả cà chua bị gồ ghề, nổi mụn nước cũng có nhiều khả năng chúng đã bị nhiễm vi khuẩn. Ngoài ra, những quả cà chua này sẽ không thể bị loại bỏ hết vi khuẩn chỉ bằng cách rửa.

Trái cây không ăn vỏ như dưa hấu, dưa lưới thường sẽ không được rửa kỹ. Tuy nhiên, khi bạn ăn những loại trái cây này, bạn cũng cần rửa sạch một lần trước khi cắt. Vi khuẩn trên vỏ có thể xâm nhập vào trái cây khi chúng ta cắt. Tốt nhất là bạn nên rửa thật sạch bằng nước để hạn chế vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể.

3. Ăn các loại rau mầm trước

Tốt nhất bạn nên ăn các loại thực phẩm như các loại rau xanh, rau mầm thay vì bảo quản lạnh chúng thời gian dài. Lý do là vì ngay cả khi nhiệt độ bảo quản được duy trì từ 1 đến 4 độ, vi khuẩn vẫn có thể xuất hiện và phá hủy các chất dinh dưỡng.

4. Rau diếp cá

Khi ăn rau diếp, bạn nên bỏ phần lá phía dưới và chỉ ăn phần bên trên, và đừng quên phải rửa chúng thật kỹ. Tốt nhất bạn nên ngâm rau diếp cá trong nước muối khoảng 3, 4 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Theo Kormedi.com