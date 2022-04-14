7 loại trái cây không nhất thiết phải bỏ vào tủ lạnh để bảo quản

Mẹo vặt trong bếp 14/04/2022 16:33

Nếu đã mua một ít trái cây thì tại sao không để chúng vào trong tủ lạnh? Trên thực tế một số loại trái cây thích hợp bảo quản ở nhiệt độ phòng vì lý do đảm bảo được hương vị cũng như thành phần dinh dưỡng. Dưới đây là 7 loại trái cây không nhất thiết phải bảo quản trong tủ lạnh.

1. Các loại quả hạch (chi Prunus)

Bao gồm các loại trái cây như đào, mận, anh đào,…Là loại thực phẩm dễ bị hư hỏng khi bảo quản trong môi trường nhiệt độ thấp.

7 loại trái cây không nhất thiết phải bỏ vào tủ lạnh để bảo quản - Ảnh 1
Ảnh minh họa: oggi.jp

Khi để vào tủ lạnh mùi hương cũng như vị ngọt tự nhiên của loại quả này sẽ biến mất và trở nên khô do mất nước. Nhưng có thể cho vào tủ lạnh khi quả chín mềm.

2. Dưa lưới

7 loại trái cây không nhất thiết phải bỏ vào tủ lạnh để bảo quản - Ảnh 2
Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn

Nếu muốn món dưa lưới thơm thì nên bảo quản ở nhiệt độ phòng sẽ tốt hơn. Điều này không chỉ đảm bảo hương vị mà còn tốt cho sức khỏe.

Theo một nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), bảo quản dưa lưới ở nhiệt độ phòng giúp đảm bảo các chất chống oxy hóa có trong quả. Tuy nhiên để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn thì tốt hơn bạn nên bảo quản trong tủ lạnh sau khi đã cắt mặt.

3. Cà chua

Nếu bạn không muốn làm mất vị ngọt thì đừng nên đặt cà chua chưa chín vào tủ lạnh. Bảo quản trong tủ lạnh có thể cản trở hoạt động của các enzym quan trọng tạo hương vị. Tuy nhiên, có một ngoại lệ. Nếu khi mua về đã chín thì nên cho vào tủ lạnh để tránh nấm mốc phát triển.

4. Táo

7 loại trái cây không nhất thiết phải bỏ vào tủ lạnh để bảo quản - Ảnh 3
Ảnh minh họa: suckhoedoisong.vn

Táo là loại trái cây không cần cho vào tủ lạnh cũng được. Táo có thể để được từ 1 đến 2 tuần ở nhiệt độ phòng nếu muốn giữ được lâu bạn có thể cho vào tủ lạnh. Do táo là loại trái cây thải ra khí etilen, khí này sẽ làm tăng tốc độ chín của các loại trái cây và rau quả khác. Nếu bạn đặt táo trong tủ lạnh thì nên đặt những quả táo riêng biệt với các loại quả khác.

5. Bơ

Giống như các loại trái cây khác, việc bỏ vào tủ lạnh sẽ làm ngừng quá trình chín của bơ. Nếu bạn muốn ăn bơ ngay tốt hơn bạn nên bảo quản ở nhiệt độ phòng.

6. Những loại quả mọng

7 loại trái cây không nhất thiết phải bỏ vào tủ lạnh để bảo quản - Ảnh 4
Ảnh minh họa: thanhnien.vn

Quả mọng dần trở nên ngon hơn khi được bảo quản ở nhiệt độ phòng. Tuy nhiên, quả mọng dễ có xu hướng phát triển nấm mốc vì vậy nếu bạn không muốn ăn chúng trong vòng một hai ngà thì tốt hơn bạn nên cho chúng vào ngăn mát tủ lạnh.

7. Chuối

Bảo quản chuối trong tủ lạnh không chỉ khiến chuối nhanh hỏng mà còn cản trở quá trình chín tự nhiên của chuối. Hơn nữa dù cho bạn để lại ở nhiệt độ phòng nó vẫn không chín. Có lẽ bạn muốn tránh điều này xảy ra đúng không!

Theo Elle

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