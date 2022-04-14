Tái đông lạnh thịt có sao không?

Mẹo vặt trong bếp 14/04/2022 15:07

Tủ đông là bạn đồng hành của các bà nội trợ trong công việc nấu nướng hàng ngày. Nếu cho thịt và rau vào ngăn đá để bảo quản thì khi cần dùng đến thì có thể nhanh chóng có được nguyên liệu cần thiết mà không cần phải tức tốc đến siêu thị. Nhưng một khi thịt được rã đông thì đông lạnh lại có được không? Câu trả lời cho vấn đề này dường như không đơn giản.

Tái đông lại thịt có tác hại gì?

Về quy tắc chung tốt nhất bạn nên tránh việc tái đông lạnh thực phẩm càng ít càng tốt. Để tối đa hóa độ tươi ngon của nguyên liệu hãy rã đông với một lượng đủ dùng cho bữa ăn. Khi thử nấu các món mới thường bạn sẽ cần dùng lượng thịt nhiều hơn. Tuy nhiên, việc cho thịt đã rã đông rồi đông lạnh trở lại sẽ ảnh hưởng đến mùi vị và chất lượng của thịt.

Tái đông lạnh thịt có sao không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Tái đông lạnh sẽ làm thịt mất nước. Khi bạn rã đông thịt chắc chắn bạn đã thấy chất lỏng ở đáy túi đựng thịt. Nếu cho thịt trở lại ngăn đông thịt sẽ dễ mất nước chẳng hạn như ức gà khi cấp đông hai lần thịt sẽ khô hơn bình thường.

Nếu muốn tái đông lạnh lại thịt thì phải làm sao?

Nếu bạn muốn tái đông lạnh lại thịt và khi tái đông không làm thịt bị mất chất thì cách làm thông thường là bạn có thể rã đông thịt trong ngăn mát tủ lạnh hoặc ở nơi có thể giữ nhiệt độ dưới 5 độ C. Trước khi đông lạnh lại thịt không nên rã đông thịt bằng cách đặt thịt vào nhà bếp cho rã đông tự nhiên hay cho vào lò vi sóng trong 2-3 phút. Tất nhiên, tốt nhất bạn nên bỏ đi nếu thịt có mùi lạ hoặc đổi màu.

Tái đông lạnh thịt có sao không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Ngay cả khi bạn có thể đông lạnh lại thịt an toàn bạn cũng không thể giữ thịt trong ngăn đông mọi lúc nên hãy cẩn thận. Theo hướng dẫn của USDA, thời hạn đông lạnh để duy trì chất lượng và mùi vị của các loại thịt như thịt để nướng, bít tết hay thịt băm, bạn có thể bảo quản chúng trong tủ đông một năm nhưng thịt băm để được trong vòng 3 đến 4 tháng.

Kết luận

Tái đông lạnh thịt có sao không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Nếu có thể, bạn nên ước tính chính xác lượng thịt mình cần cho các bữa ăn. Bằng cách đó, bạn có thể tránh tình trạng phải đông lạnh thịt lại. Nếu muốn tái đông lạnh lại thịt còn thừa thì đừng quên mẹo nhỏ này nhé!

Theo Elle

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