Đừng vội vứt vỏ chuối nhé! 5 công dụng thần kỳ từ vỏ chuối sau đây sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ

Nếu bạn đang trồng cà chua trong các chậu trong nhà, bạn hãy rắc vỏ chuối đã cắt nhỏ lên trên bề mặt chậu. Cà chua hấp thụ chất dinh dưỡng từ vỏ chuối sẽ phát triển khỏe mạnh hơn.

Một trong những loại quả bạn có thể dễ dàng trồng tại nhà đó là cà chua. Cà chua là một loại thực phẩm vô cùng lành mạnh và có tác dụng chống lão hóa hiệu quả.

Vỏ chuối không chỉ có thể được sử dụng làm phân bón cho cà chua mà còn cho nhiều loại cây khác trong nhà bạn. Bởi vì vỏ chuối phân hủy nhanh, tạo ra môi trường đất giàu chất dinh dưỡng giúp cây phát triển.

2. Thức ăn chăn nuôi

Lớp vỏ mềm của chuối và táo có thể được phân loại là rác thải thực phẩm và loại rác thải này sẽ được tái chế thành thức ăn cho gia súc, có nghĩa là vỏ chuối cũng có thể được dùng làm thức ăn cho động vật.

Nếu bạn là người chăn nuôi gia súc, bạn có thể tiết kiệm bằng cách dự trữ vỏ chuối và sử dụng chúng làm thức ăn cho động vật. Sau khi phơi khô vỏ chuối dưới ánh nắng mặt trời, bạn hãy nghiền chúng thành kích thước vừa với gia súc của bạn.

3. Làm giấm

Bạn cũng có thể làm giấm bằng cách sử dụng vỏ chuối. Khi vỏ chuối còn mới có thể còn sót lại thuốc trừ sâu, bạn nên cho nó vào nước đun sôi.

Bạn hãy trộn chúng với giấm, đường nâu với tỷ lệ bằng nhau, đậy kín rồi chờ đến khi lên men. Sau 2-3 tuần, bạn lấy vỏ chuối ra và pha loãng giấm trong nước là có thể dùng được rồi. Nếu bạn thường xuyên ăn loại giấm này, nó sẽ giúp bạn giảm cân và phục hồi cơ thể khi cảm thấy mệt mỏi.

4. Làm thịt mềm

Nếu bạn muốn thịt gà hoặc thịt có lợn mềm hơn một chút, bạn có thể cho thêm vỏ chuối chín vào nồi khi nấu thịt. Nó có tác dụng ngăn không cho thịt bị khô cứng trong quá trình nấu.

5. Đánh bóng đồ da và đồ bạc

Vỏ chuối còn có thể giúp bạn đánh bay vết bẩn trên giày da hoặc quần áo, giúp chúng trở nên sạch sẽ, trắng sáng hơn. Nếu bạn trộn vỏ chuối với nước và dùng hỗn hợp này để lau đồ bạc, đồ bạc dù bị đổi màu thế nào cũng trở nên sáng bóng ngay.

Theo Kormedi.com