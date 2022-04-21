Đừng vội vứt vỏ chuối nhé! 5 công dụng thần kỳ từ vỏ chuối sau đây sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ

Mẹo vặt trong bếp 21/04/2022 19:45

Chuối là một thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên bạn thường chỉ ăn phần ruột mà bỏ đi phần vỏ. Nhưng phần vỏ lại rất hữu dụng trong một vài trường hợp sau.

1. Phân bón cho cà chua

Đừng vội vứt vỏ chuối nhé! 5 công dụng thần kỳ từ vỏ chuối sau đây sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ - Ảnh 1

Một trong những loại quả bạn có thể dễ dàng trồng tại nhà đó là cà chuaCà chua là một loại thực phẩm vô cùng lành mạnh và có tác dụng chống lão hóa hiệu quả. 

Nếu bạn đang trồng cà chua trong các chậu trong nhà, bạn hãy rắc vỏ chuối đã cắt nhỏ lên trên bề mặt chậuCà chua hấp thụ chất dinh dưỡng từ vỏ chuối sẽ phát triển khỏe mạnh hơn

Vỏ chuối không chỉ có thể được sử dụng làm phân bón cho cà chua mà còn cho nhiều loại cây khác trong nhà  bạn. Bởi vì vỏ chuối phân hủy nhanh, tạo ra môi trường đất giàu chất dinh dưỡng giúp cây phát triển.

2. Thức ăn chăn nuôi

Lớp vỏ mềm của chuối và táo có thể được phân loại là rác thải thực phẩm và loại rác thải này sẽ được tái chế thành thức ăn cho gia súc, có nghĩa là vỏ chuối cũng có thể được dùng làm thức ăn cho động vật.

Nếu bạn là người chăn nuôi gia súc, bạn có thể tiết kiệm bằng cách dự trữ vỏ chuối và sử dụng chúng làm thức ăn cho động vật. Sau khi phơi khô vỏ chuối dưới ánh nắng mặt trời, bạn hãy nghiền chúng thành kích thước vừa với gia súc của bạn.

3. Làm giấm

Đừng vội vứt vỏ chuối nhé! 5 công dụng thần kỳ từ vỏ chuối sau đây sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ - Ảnh 2

Bạn cũng có thể làm giấm bằng cách sử dụng vỏ chuối. Khi vỏ chuối còn mới có thể còn sót lại thuốc trừ sâu, bạn nên cho nó vào nước đun sôi.

Bạn hãy trộn chúng với giấm, đường nâu với tỷ lệ bằng nhau, đậy kín rồi chờ đến khi lên menSau 2-3 tuần, bạn lấy vỏ chuối ra và pha loãng giấm trong nước là có thể dùng được rồiNếu bạn thường xuyên ăn loại giấm này, nó sẽ giúp bạn giảm cân và phục hồi cơ thể khi cảm thấy mệt mỏi. 

4. Làm thịt mềm

Nếu bạn muốn thịt gà hoặc thịt có lợn mềm hơn một chút, bạn có thể cho thêm vỏ chuối chín vào nồi khi nấu thịt. Nó có tác dụng ngăn không cho thịt bị khô cứng trong quá trình nấu.

5. Đánh bóng đồ da và đồ bạc

Đừng vội vứt vỏ chuối nhé! 5 công dụng thần kỳ từ vỏ chuối sau đây sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ - Ảnh 3

Vỏ chuối còn có thể giúp bạn đánh bay vết bẩn trên giày da hoặc quần áo, giúp chúng trở nên sạch sẽ, trắng sáng hơnNếu bạn trộn vỏ chuối với nước và dùng hỗn hợp này để lau đồ bạc, đồ bạc dù bị đổi màu thế nào cũng trở nên sáng bóng ngay.

Theo Kormedi.com

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