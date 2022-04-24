Ngoài yếu tố di truyền, yếu tố môi trường được coi là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tăng huyết áp. Điều này có nghĩa là nếu một người trong nhà mắc bệnh thì tỷ lệ mắc bệnh của người thân cũng rất cao vì cùng sống trong một môi trường. Để ngăn ngừa huyết áp cao cần nỗ lực giảm ăn các thực phẩm có nhiều muối (natri) và chất béo bão hòa.

Cao huyết áp được mệnh danh là “kẻ giết người thầm lặng”. Ngay cả khi huyết áp tăng đến mức nghiêm trọng cơ thể vẫn không có triệu chứng gì. Huyết áp cao có thể gây ra bệnh thận, đau tim, đột quỵ và các vấn đề về thị lực.

Ngoài ra, bạn có thể giảm huyết áp một cách tự nhiên bằng cách cải thiện thói quen ăn uống, tập thể dục thường xuyên, ăn nhiều trái cây và rau quả. Trang thông tin sức khỏe và dinh dưỡng của Mỹ 'joybauer.com' và trang thông tin sức khỏe và y tế 'precisionmed.com' cũng đã giới thiệu 7 loại thực phẩm làm giảm huyết áp.

Nó là một loại rau màu xanh đậm giống như đá quý. Chúng không chỉ chứa ít calo và giàu chất xơ mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho tim mạch như kali, axit folic và magie. Những thành phần này làm giảm huyết áp và giữ mức huyết áp ổn định.

Tỏi

Theo Trung tâm Nghiên cứu Lâm sàng New Orleans, Hoa Kỳ, thành phần allicin trong tỏi đã được chứng minh là làm giảm mức cholesterol và giúp điều trị huyết áp cao.

Hành tây

Theo Tạp chí Dinh dưỡng ‘Journal Of Nutrition’ trong hành tây có chứa thành phần quercetin một loại antioxidant flavonoid chống oxy hóa đã được chứng minh là làm giảm cả huyết áp.

Chuối

Ảnh minh họa: Internet

Chuối là loại quả chứa rất nhiều kali, có thể dễ dàng tìm được và rất dễ ăn. Vào mùa nóng, chuối ăn đông lạnh ăn rất ngon và tốt cho sức khỏe. Một quả chuối trung bình chứa 422 mg, tương đương khoảng 11% lượng kali hàng ngày của một người trưởng thành (4700 mg).

Quế

Quế, vỏ cây quế có tác dụng hạ huyết áp, chống bệnh tiểu đường. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống quế hòa tan trong nước làm tăng chất chống oxy hóa làm giảm lượng đường trong máu.

Dầu ô liu

Ảnh minh họa: Internet

Dầu ô liu là một phần thiết yếu của chế độ ăn Địa Trung Hải, có tác dụng giảm huyết áp. Những người ở khu vực Địa Trung Hải là những người tiêu thụ rất nhiều dầu ô liu và được biết đến là những người khỏe mạnh nhất trên thế giới.

Sô cô la đen

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (JAMA) cho thấy những người ăn một miếng sô cô la đen nhỏ (tương đương với khoảng 30 calo) mỗi ngày trong 18 tuần sẽ hạ huyết áp mà không tăng cân hoặc xảy ra các tác dụng phụ khác.

(Theo Kormedi)