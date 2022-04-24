Các bài tập giảm cân phù hợp với từng loại hình cơ thể

Các chuyên gia cho rằng "Để giảm cân thành công điều quan trọng là biết cơ thể mình thuộc loại hình gì để lựa chọn bài tập phù hợp". Theo tờ Daily Mail (một nhật báo của Anh) đã giới thiệu các loại hình cơ thể của phụ nữ và các bài tập luyện phù hợp dựa trên ý kiến ​​của các chuyên gia.

Ảnh minh họa: Internet Các chuyên gia cho rằng "Để giảm cân thành công điều quan trọng là biết cơ thể mình thuộc loại hình gì để lựa chọn bài tập phù hợp". Theo tờ Daily Mail (một nhật báo của Anh) đã giới thiệu các loại hình cơ thể của phụ nữ và các bài tập luyện phù hợp dựa trên ý kiến ​​của các chuyên gia. Thân hình quả lê Ảnh minh họa: Internet Kiểu thân hình này là phần thân dưới to, thân trên nhỏ và thường mỡ tập trung nhiều ở phần thân dưới. Phụ nữ có kiểu cơ thể này cần luyện tập cường độ cao ngắt quãng để tăng cường trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Bạn cũng có thể luyện tập chạy nước rút ở những nơi thoáng mát chẳng hạn như công viên.

Bạn có thể luyện tập chạy nước rút trong 1 phút và đi bộ trong 2 phút sẽ giúp bạn giảm mỡ ở phần dưới cơ thể. Tốt hơn là bạn nên tập thể dục bằng trọng lượng cơ thể của chính mình, chẳng hạn như lắc bụng hoặc squat hơn là sử dụng thiết bị để tập cơ phần dưới cơ thể. Thân hình quả táo Ảnh minh họa: Internet Kiểu cơ thể này trái ngược với thân người quả lê, nói chung là dạng cơ thể có đôi chân rất nổi bật. Phụ nữ hình quả táo có đôi chân thon và mảnh mai, nhưng tương đối nhiều mỡ ở phần thân trên và cánh tay. Vì vậy, cần phải đốt cháy chất béo trong khi thực hiện các bài tập ngắt quãng và các bài tập tăng cường tim mạch cùng một lúc để tạo ra một cơ thể dẻo dai.

Ngoài ra, vì dáng người này vốn đã có đôi chân thon thả nên cần tập trung vào các bài tập có thể giảm mỡ phần thân trên hơn là các bài tập cho phần thân dưới. Bạn nên tập trung vào việc rèn luyện sức mạnh để có thể tăng cường cơ bụng và cơ tay trong khi tập thể dục để đốt cháy chất béo. Thân hình đồng hồ cát Ảnh minh họa: Internet Kiểu cơ thể này là kiểu cơ thể nữ tính nhất với phần ngực và hông đầy gợi cảm và vòng eo tương đối nhỏ, làm nổi bật những đường cong trên cơ thể. Những phụ nữ có thân hình đồng hồ cát nên dùng phương pháp tập luyện toàn thân theo vòng tròn (các bài tập xen kẽ giữa các bài tập trong thời gian ngắn) để có thể giữ được đường cong của mình. Dáng người này rất dễ tăng cân vì vậy bạn không nên lơ là trong chế độ ăn uống của mình. Để duy trì vòng eo thon gọn, bạn có thể duy trì thế mạnh của mình bằng cách tiếp tục tập cơ bụng và thực hiện các bài tập tăng cường tim mạch thường xuyên. Thân hình thước kẻ Dáng người này có phần ngực và hông nhỏ nên vòng eo không được rõ ràng. Thân hình này chính là điều mà nhiều chị em mong muốn. Nhưng thực tế cho thấy những phụ nữ có thân hình này lại rất không hài lòng về cơ thể thiếu đường cong của mình. Phụ nữ có kiểu cơ thể này nên tránh tập cardio càng nhiều càng tốt và tập trung vào các bài tập sức mạnh có thể tăng khối lượng cơ ở ngực và mông. (Theo Kormedi)

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