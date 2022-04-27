Hơn 10 dấu hiệu cho thấy bạn không nên khoan dung với một số loại thực phẩm phổ biến nhưng gây tác hại ngầm này

Hãy nhớ rằng không dung nạp thực phẩm và dị ứng thực phẩm không giống nhau. Nói chung, các triệu chứng không dung nạp thực phẩm không đe dọa đến tính mạng nhưng vẫn có thể khá khó chịu.
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Đôi khi các triệu chứng của chứng không dung nạp thực phẩm có thể nhẹ đến mức bạn thậm chí không nghĩ rằng mình mắc chứng không dung nạp. Nhưng một khi bạn tìm ra và chỉ đơn giản là giảm lượng thức ăn gây khó chịu, bạn có thể không bao giờ có cảm giác khó chịu đó nữa.
Sau đây là một danh sách các loại không dung nạp thực phẩm phổ biến nhất và các triệu chứng điển hình của chúng.
Có một số dấu hiệu phổ biến cho thấy bạn có thể đang mắc chứng không dung nạp thực phẩm.
- Đau bụng
- Phình to bụng
- Bệnh tiêu chảy
- Đầy hơi
- Tim đập loạn nhịp
- Sự lo lắng
- Mất ngủ
- Bồn chồn
- Nghẹt mũi
Điều quan trọng là phải tìm ra những loại thực phẩm nào có nhiều khả năng khiến bạn cảm giác khó tiêu và khó chịu hơn.
1. Sữa
Những người không dung nạp đường lactose không thể tiêu hóa đường lactose, đường trong các sản phẩm từ sữa.
Các triệu chứng chung:
- Đau bụng
- Phình to bụng
- Bệnh tiêu chảy
- Đầy hơi
Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể không dung nạp lactose, hãy tránh các sản phẩm từ sữa bao gồm bơ và kem. Nhưng thông thường, những người không dung nạp lactose không gặp vấn đề gì với một số loại pho mát lâu năm và các sản phẩm lên men như kefir.
2. Caffeine
Nếu bạn nghĩ rằng cà phê là sản phẩm duy nhất có chứa caffeine, hãy cố gắng ngừng uống cà phê và bạn sẽ nhận ra điều đó không thực sự đúng. Caffeine cũng có thể được tìm thấy trong trà, soda, nước tăng lực và sô cô la. Ngay cả trà xanh hoặc trà trắng cũng có một số caffeine.
Các triệu chứng chung:
- Tim đập loạn nhịp
- Sự lo lắng
- Mất ngủ
- Bồn chồn
Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể không dung nạp caffein, hãy hạn chế uống những tách trà và cà phê hoặc thay vào đó là đồ uống đã khử caffein.
3. Salicylat
Đừng lo lắng nếu từ "salicylat" nghe giống như thứ bạn đã thấy trong phòng thí nghiệm trong lớp khoa học của mình, salicylat thực sự là các hóa chất tự nhiên mà thực vật tạo ra để chống lại côn trùng và bệnh tật. Nó có thể được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm như trái cây, rau, trà, cà phê, gia vị, các loại hạt và mật ong.
Các triệu chứng chung:
- Nghẹt mũi
- Bệnh hen suyễn
- Bệnh tiêu chảy
- Viêm ruột (viêm đại tràng)
4. Các amin
Một chất hóa học khác được gọi là amin là một chất được hình thành tự nhiên trong quá trình bảo quản và lên men thực phẩm. Có nhiều loại amin khác nhau và nó có thể được tìm thấy trong trái cây họ cam quýt, sô cô la, cá hun khói, thịt đông lạnh, pho mát, giấm, bia và rượu.
Các triệu chứng chung:
- Da đỏ bừng
- Nhức đầu
- Ngứa
- Mụn
- Sự lo lắng
- Co thắt dạ day
- Bệnh tiêu chảy
- Huyết áp thấp
Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể bị chứng không dung nạp amin, hãy cố gắng loại bỏ thực phẩm có nhiều loại amin. Dùng thuốc kháng histamine cũng có thể là một lựa chọn dành cho bạn.
5. FODMAPs
FODMAPs là một nhóm carbohydrate chuỗi ngắn được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm và hệ tiêu hóa của chúng ta kém hấp thu. Vi khuẩn phân hủy FODMAP và tạo ra khí gây đầy hơi và khó chịu.
Các triệu chứng chung:
- Hội chứng ruột kích thích
- Phình to bụng
- Bệnh tiêu chảy
- Đầy hơi
- Đau bụng
- Táo bón
Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể không dung nạp FODMAPs, hãy cố gắng loại bỏ thực phẩm có nhiều thành phần này.
6. Gluten
Không dung nạp gluten phổ biến hơn chúng ta nghĩ. Nghiên cứu ước tính rằng tình trạng không dung nạp gluten ảnh hưởng đến từ 0,5 đến 13% toàn bộ dân số. Gluten là một loại protein được tìm thấy trong lúa mì, lúa mạch, lúa mạch đen và triticale.
Các triệu chứng chung:
- Đau bụng
- Phình to bụng
- Nhức đầu
7. Fructose
Fructose là một loại đường có trong trái cây, rau và mật ong. Đối với một số người, đường fructose không được hấp thụ hiệu quả, gây ra cảm giác khó chịu.
Các triệu chứng chung:
- Đầy bụng
- Buồn nôn
- Bụng phình to
Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể không dung nạp fructose, hãy tránh hoặc loại bỏ soda, mật ong, nước hoa quả, xi-rô ngô và một số loại trái cây như táo, dưa hấu, cherry, lê và một số loại rau như đậu Hà Lan ngâm đường ra khỏi thực đơn của mình.
Thoe Brightside