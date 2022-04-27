Hơn 10 dấu hiệu cho thấy bạn không nên khoan dung với một số loại thực phẩm phổ biến nhưng gây tác hại ngầm này

Sau đây là một danh sách các loại không dung nạp thực phẩm phổ biến nhất và các triệu chứng điển hình của chúng.

Đôi khi các triệu chứng của chứng không dung nạp thực phẩm có thể nhẹ đến mức bạn thậm chí không nghĩ rằng mình mắc chứng không dung nạp. Nhưng một khi bạn tìm ra và chỉ đơn giản là giảm lượng thức ăn gây khó chịu, bạn có thể không bao giờ có cảm giác khó chịu đó nữa.

Điều quan trọng là phải tìm ra những loại thực phẩm nào có nhiều khả năng khiến bạn cảm giác khó tiêu và khó chịu hơn.

Có một số dấu hiệu phổ biến cho thấy bạn có thể đang mắc chứng không dung nạp thực phẩm.

1. Sữa

Những người không dung nạp đường lactose không thể tiêu hóa đường lactose, đường trong các sản phẩm từ sữa.

Các triệu chứng chung:

Đau bụng

Phình to bụng

Bệnh tiêu chảy

Đầy hơi

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể không dung nạp lactose, hãy tránh các sản phẩm từ sữa bao gồm bơ và kem. Nhưng thông thường, những người không dung nạp lactose không gặp vấn đề gì với một số loại pho mát lâu năm và các sản phẩm lên men như kefir.

2. Caffeine

Nếu bạn nghĩ rằng cà phê là sản phẩm duy nhất có chứa caffeine, hãy cố gắng ngừng uống cà phê và bạn sẽ nhận ra điều đó không thực sự đúng. Caffeine cũng có thể được tìm thấy trong trà, soda, nước tăng lực và sô cô la. Ngay cả trà xanh hoặc trà trắng cũng có một số caffeine.

Các triệu chứng chung:

Tim đập loạn nhịp

Sự lo lắng

Mất ngủ

Bồn chồn

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể không dung nạp caffein, hãy hạn chế uống những tách trà và cà phê hoặc thay vào đó là đồ uống đã khử caffein.

3. Salicylat

Đừng lo lắng nếu từ "salicylat" nghe giống như thứ bạn đã thấy trong phòng thí nghiệm trong lớp khoa học của mình, salicylat thực sự là các hóa chất tự nhiên mà thực vật tạo ra để chống lại côn trùng và bệnh tật. Nó có thể được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm như trái cây, rau, trà, cà phê, gia vị, các loại hạt và mật ong.

Các triệu chứng chung:

Nghẹt mũi

Bệnh hen suyễn

Bệnh tiêu chảy

Viêm ruột (viêm đại tràng)

Mặc dù không thể loại bỏ hoàn toàn salicylat khỏi chế độ ăn uống, nhưng tránh thực phẩm có nhiều salicylat như gia vị, cà phê, nho khô và cam có thể giúp giảm bớt các triệu chứng của không dung nạp salicylat.

4. Các amin

Một chất hóa học khác được gọi là amin là một chất được hình thành tự nhiên trong quá trình bảo quản và lên men thực phẩm. Có nhiều loại amin khác nhau và nó có thể được tìm thấy trong trái cây họ cam quýt, sô cô la, cá hun khói, thịt đông lạnh, pho mát, giấm, bia và rượu.

Các triệu chứng chung:

Da đỏ bừng

Nhức đầu

Ngứa

Mụn

Sự lo lắng

Co thắt dạ day

Bệnh tiêu chảy

Huyết áp thấp

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể bị chứng không dung nạp amin, hãy cố gắng loại bỏ thực phẩm có nhiều loại amin. Dùng thuốc kháng histamine cũng có thể là một lựa chọn dành cho bạn.

5. FODMAPs

FODMAPs là một nhóm carbohydrate chuỗi ngắn được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm và hệ tiêu hóa của chúng ta kém hấp thu. Vi khuẩn phân hủy FODMAP và tạo ra khí gây đầy hơi và khó chịu.

Các triệu chứng chung:

Hội chứng ruột kích thích

Phình to bụng

Bệnh tiêu chảy

Đầy hơi

Đau bụng

Táo bón

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể không dung nạp FODMAPs, hãy cố gắng loại bỏ thực phẩm có nhiều thành phần này.

6. Gluten

Không dung nạp gluten phổ biến hơn chúng ta nghĩ. Nghiên cứu ước tính rằng tình trạng không dung nạp gluten ảnh hưởng đến từ 0,5 đến 13% toàn bộ dân số. Gluten là một loại protein được tìm thấy trong lúa mì, lúa mạch, lúa mạch đen và triticale.

Các triệu chứng chung:

Đau bụng

Phình to bụng

Nhức đầu

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể không dung nạp gluten, hãy tránh bánh mì, mì ống, ngũ cốc, bia, bánh quy giòn, nước thịt, nước sốt và nước sốt (đặc biệt là nước tương).

7. Fructose

Fructose là một loại đường có trong trái cây, rau và mật ong. Đối với một số người, đường fructose không được hấp thụ hiệu quả, gây ra cảm giác khó chịu.

Các triệu chứng chung:

Đầy bụng

Buồn nôn

Bụng phình to

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể không dung nạp fructose, hãy tránh hoặc loại bỏ soda, mật ong, nước hoa quả, xi-rô ngô và một số loại trái cây như táo, dưa hấu, cherry, lê và một số loại rau như đậu Hà Lan ngâm đường ra khỏi thực đơn của mình.

Thoe Brightside