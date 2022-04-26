4 bước đơn giản giúp bạn trở lại giấc ngủ nhanh chóng sau khi bị gián đoạn bởi những âu lo hay căng thẳng

Bạn đã trải qua điều này bao nhiêu lần: Bạn thức trắng lúc 3 giờ sáng, không thể ngủ lại được. Tâm trí của bạn chạy đua với cảm giác hoảng sợ về một ngày khó khăn sắp tới nếu bạn không ngủ lại. Nhưng dường như không thể tại thời điểm đó để trôi vào giấc ngủ trở lại.
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Chuyên gia về rối loạn giấc ngủ hành vi Michelle Drerup cho biết những gì bạn đang gặp phải là một dạng mất ngủ.
Nhiều vấn đề sức khỏe tiềm ẩn như đau mãn tính, ngưng thở khi ngủ hoặc tào ngược axit dạ dày có thể gây mất ngủ. Nhưng nếu việc bạn khó đi vào giấc ngủ không phải do vấn đề sức khỏe, thì đây là một số mẹo có thể giúp bạn trở lại giấc ngủ nhanh chóng.
- Ngừng xem đồng hồ. Việc này chỉ làm tăng thêm sự lo lắng của bạn về việc tỉnh táo.
- Thử thả lỏng cơ thể để chìm vào giấc ngủ. Thực hiện từ ngón chân lên trán, căng chặt từng nhóm cơ trong 5 giây, sau đó thả lỏng.
- Nếu bạn không thể ngủ trở lại sau khoảng 15 đến 20 phút, hãy ra khỏi giường. Tiến sĩ Drerup nói hãy sử dụng "đồng hồ tâm trí" để ước tính thời gian bạn đã thức. Sau 20 phút thức dậy, hãy rời khỏi phòng ngủ của bạn. "Đừng dành thời gian trên giường để cố gắng đi vào giấc ngủ. Có thể bạn sẽ lo lắng về việc không ngủ được và sau đó học cách liên kết phòng ngủ với việc ngủ không ngon giấc".
- Tìm một hoạt động không thú vị. Đọc một cái gì đó không thú vị. Nghe nhạc thư giãn. Khi bạn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, hãy quay trở lại giường.
Ngoài những lời khuyên trên, bạn cũng có thể áp dụng những thói quen ban ngày sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm, Tiến sĩ Drerup nói.
- Tạo một lịch trình ngủ và thức nhất quán - ngay cả vào cuối tuần và những ngày nghỉ làm. "Điều tốt nhất là đi ngủ cùng giờ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày", Tiến sĩ Drerup chia sẻ.
- Tránh tiêu thụ đồ uống hoặc thức ăn có caffeine trước khi đi ngủ. Không uống đồ uống có chứa caffein trong ít nhất 5 đến 6 giờ trước khi bạn định nghỉ hưu. Caffeine có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc không ngủ ngon.
- Làm cho môi trường ngủ của bạn thoải mái. Phòng nên được đặt ở nhiệt độ không quá ấm hoặc quá lạnh. Tìm nệm và gối có độ cứng mà bạn cảm thấy yên tâm.
- Một giờ trước khi đi ngủ, ngừng làm việc hoặc các nhiệm vụ khó khăn về tinh thần khác. Chuyển sang một thứ gì đó êm dịu chẳng hạn như đọc sách.
- Chỉ quan tâm đến giường ngủ và không xao nhãng vào thiết bị điện tử. Không xem tivi hoặc nghịch các thiết bị điện tử khi nằm trên giường.
Mất ngủ mãn tính ảnh hưởng đến 15% người lớn và nhiều người không tìm cách điều trị. Nếu các triệu chứng của bạn kéo dài hơn một tháng hoặc lâu hơn, thì đã đến lúc bạn cần tìm đến bác sĩ.
Theo Cleverland Clinic