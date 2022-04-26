4 bước đơn giản giúp bạn trở lại giấc ngủ nhanh chóng sau khi bị gián đoạn bởi những âu lo hay căng thẳng

Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia về rối loạn giấc ngủ hành vi Michelle Drerup cho biết những gì bạn đang gặp phải là một dạng mất ngủ.

Nhiều vấn đề sức khỏe tiềm ẩn như đau mãn tính, ngưng thở khi ngủ hoặc tào ngược axit dạ dày có thể gây mất ngủ. Nhưng nếu việc bạn khó đi vào giấc ngủ không phải do vấn đề sức khỏe, thì đây là một số mẹo có thể giúp bạn trở lại giấc ngủ nhanh chóng.