Tập thể dục dưới mọi hình thức đều mang lại oxy cho cơ bắp của bạn. Điều này đúng cho dù tập thể dục là aerobic (làm tăng nhịp tim trong thời gian dài), điện trở (liên quan đến nâng tạ) hay yoga (liên quan đến kéo căng và thở).

Bạn đang hỏi: "Làm thế nào để tập thể dục có thể mang lại cho tôi nhiều năng lượng hơn? Tôi hầu như không thể đến cửa hàng tạp hóa! vì quá mệt mỏi". Nhìn chung nó có vẻ phản trực giác. Nhưng nếu bạn nghĩ về tác dụng của bài tập đối với cơ thể, nó có thể có ý nghĩa hơn.

Tất cả các loại bài tập này cũng giúp loại bỏ các chất cặn bã. Chúng mang lại oxy tươi, chất dinh dưỡng trong lành! Tuần hoàn thực sự là chìa khóa cho các mô khỏe mạnh.

Tạo thêm niềm vui

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Một trong những câu hỏi đầu tiên bác sĩ luôn hỏi bệnh nhân là "Bạn thích làm gì? Bạn làm gì để giải trí?"

Hy vọng rằng nó liên quan đến hoạt động nào đó, chẳng hạn như dắt chó đi dạo. Hãy tìm một người bạn để tập thể dục cùng bạn và mang đến những phút giây thoải mái bên nhau. Gửi đến tất cả bạn bè và gia đình của bạn, những người nói: "Tôi có thể làm gì để giúp bạn?" Nói với họ, "Hãy đến để cùng tôi đi bộ. Giữ cho tôi bầu bạn trong khi tôi đi bộ". Mỗi ngày, một người khác nhau có thể là bạn của bạn. Nó sẽ tốt cho bạn và bất cứ ai đang đồng hành cùng bạn vượt qua trận chiến ung thư này.

Bắt đầu với các bước nhỏ

Mệt mỏi sẽ không biến mất nhanh chóng khi nó xảy ra. Nó không. Nhưng nó sẽ tiêu tan theo thời gian.

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Mệt mỏi cũng không giống nhau đối với tất cả mọi người -và rất khó để định lượng, để đánh giá mức độ tồi tệ của nó. Mệt mỏi không giống như một xét nghiệm máu cung cấp các điểm dữ liệu có thể đo lường được. Nhưng nó có thật. Đó là một thách thức ghê gớm trong cuộc chiến chống ung thư, nhưng bạn không đơn độc.

Vì vậy, chỉ cần bắt đầu và thực hiện các bước nhỏ. Đi bộ hoặc tập thể dục trong năm phút, bảy phút hoặc 10 phút, bất cứ điều gì bạn có thể làm. Tiếp tục xây dựng một thói quen, có thể từ một lần một ngày đến hai lần một ngày. Đánh giá cảm giác của bạn ngày hôm nay. Đánh giá cảm giác của bạn trong một tháng. Tiếp tục đi, bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn và cảm guacs mệt mỏi sẽ sớm bị đánh bay.

Theo Cleverland Clinic