Nếu muốn giảm cân thì mỗi ngày phải ngủ cỡ này mới đủ: Nghe lạ thật đấy, nhưng hiệu quả đảm bảo đã được chuyên gia chứng nhận!

Sống khỏe 24/04/2022 21:33

Nếu bạn đang giảm cân, bạn cũng nên chú ý đến thời gian ngủ của mình. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu không ngủ đủ giấc dưới 5 tiếng mỗi ngày, bạn rất dễ bị tăng cân.

Nếu muốn giảm cân thì mỗi ngày phải ngủ cỡ này mới đủ: Nghe lạ thật đấy, nhưng hiệu quả đảm bảo đã được chuyên gia chứng nhận! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Case Western ở Ohio, Hoa Kỳ đã so sánh hơn 70.000 phụ nữ trong hơn 15 năm và phát hiện ra rằng phụ nữ ngủ dưới 5 tiếng mỗi ngày đã tăng trung bình 15kg trong vòng 16 năm so với phụ nữ ngủ đủ 7 tiếng mỗi.

Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng nếu bạn không ngủ vào ban đêm hoặc bị tỉnh giấc giữa đêm, thì hormone leptin kiềm chế thèm ăn của bạn sẽ giảm và hormone kích thích thèm ăn ghrelin sẽ bị tăng lên. Ngoài ra, nếu bạn ngủ ít thì sẽ làm tăng hormone cortisol vào bann đêm. Cortisol là một loại hormone căng thẳng, tích tụ chất béo và làm bạn tăng cân.

Nếu muốn giảm cân thì mỗi ngày phải ngủ cỡ này mới đủ: Nghe lạ thật đấy, nhưng hiệu quả đảm bảo đã được chuyên gia chứng nhận! - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Do đó, điều quan trọng là bạn phải ngủ đủ giấc khoảng 6 đến 8 tiếng mỗi ngày. Đặc biệt, tốt nhất là bạn phải ngủ trước nửa đêm đến 2 giờ sáng, khoảng thời gian đó lượng hormone tăng trưởng được tiết ra nhiều. Sau một đêm ngon giấc, chỉ cần giãn cơ nhẹ vào buổi sáng, oxy sẽ được truyền đều đến não và các mô ngoại vi, đồng thời chuyển động của các cơ và các cơ quan nội tạng để kích hoạt quá trình trao đổi chất, ảnh hưởng đến lượng calo tiêu thụ.

Để có một giấc ngủ ngon, bạn cần giữ cho phòng ngủ của mình luôn được thoải mái. Điều này là do nếu có ánh sáng mạnh thì melatonin, một loại hormone gây ngủ thì sẽ bị ức chế không thể tiết ra được. Do đó, tốt nhất là làm cho phòng ngủ của bạn thật yên tĩnh và tối tăm. Kéo rèm che ánh sáng và sử dụng nút bịt tai sẽ giúp ích cho bạn. Trước khi ngủ, nên tránh xa các thiết bị điện tử như TV, điện thoại di động, radio vì nó sẽ gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn.

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