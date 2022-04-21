Kết quả của một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy những người trưởng thành bị mắc bệnh viêm ruột có nguy cơ cao bị mệt mỏi cực độ.

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Bệnh viêm ruột là một căn bệnh mãn tính không rõ nguyên nhân gây ra viêm ruột. Các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, phân có máu và sút cân thất thường, nó sẽ xuất hiện trong vài tháng.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Calgary, Canada đã thực hiện một cuộc phân tích tổng hợp để điều tra mối liên quan giữa người trưởng thành mắc bệnh viêm ruột và tỷ lệ bị mệt mỏi cực độ. Dữ liệu từ 20 nghiên cứu đã được đưa vào trong phân tích tổng hợp. Tỷ lệ bị mệt mỏi cực độ cực độ được tính toán bằng cách sử dụng mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên.

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Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc bệnh mệt mỏi cực độ ở người trưởng thành bị viêm ruột là 47%. Ngược lại, tỷ lệ mắc bệnh mệt mỏi cực độ ở người trưởng thành khỏe mạnh chỉ là 5%. Tuy nhiên, do có sự khác biệt lớn giữa các cá nhân trong định nghĩa về mệt mỏi và mức độ cảm thấy mệt mỏi, nên cũng tồn tại sự khác biệt giữa các nghiên cứu.

Tác giả của nghiên cứu cho biết: "Nghiên cứu nhằm giải quyết tình mệt mỏi và kiểm soát mệt mỏi khi bị bệnh viêm ruột nên được ưu tiên hàng đầu trong tương lai".

Nghiên cứu lần này gần đây đã được đăng tải trên tạp chí 'Clinical Gastroenterology and Hepatology'.

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