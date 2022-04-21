Nếu mắc “căn bệnh này” sự mệt mỏi của bạn sẽ tăng gấp 9 lần bình thường

Sống khỏe 21/04/2022 16:05

Kết quả của một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy những người trưởng thành bị mắc bệnh viêm ruột có nguy cơ cao bị mệt mỏi cực độ.

Nếu mắc “căn bệnh này” sự mệt mỏi của bạn sẽ tăng gấp 9 lần bình thường - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Bệnh viêm ruột là một căn bệnh mãn tính không rõ nguyên nhân gây ra viêm ruột. Các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, phân có máu và sút cân thất thường, nó sẽ xuất hiện trong vài tháng.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Calgary, Canada đã thực hiện một cuộc phân tích tổng hợp để điều tra mối liên quan giữa người trưởng thành mắc bệnh viêm ruột và tỷ lệ bị mệt mỏi cực độ. Dữ liệu từ 20 nghiên cứu đã được đưa vào trong phân tích tổng hợp. Tỷ lệ bị mệt mỏi cực độ cực độ được tính toán bằng cách sử dụng mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên. 

Nếu mắc “căn bệnh này” sự mệt mỏi của bạn sẽ tăng gấp 9 lần bình thường - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc bệnh mệt mỏi cực độ ở người trưởng thành bị viêm ruột là 47%. Ngược lại, tỷ lệ mắc bệnh mệt mỏi cực độ ở người trưởng thành khỏe mạnh chỉ là 5%. Tuy nhiên, do có sự khác biệt lớn giữa các cá nhân trong định nghĩa về mệt mỏi và mức độ cảm thấy mệt mỏi, nên cũng tồn tại sự khác biệt giữa các nghiên cứu.

Tác giả của nghiên cứu cho biết: "Nghiên cứu nhằm giải quyết tình mệt mỏi và kiểm soát mệt mỏi khi bị bệnh viêm ruột nên được ưu tiên hàng đầu trong tương lai".

Nghiên cứu lần này gần đây đã được đăng tải trên tạp chí 'Clinical Gastroenterology and Hepatology'.

Nếu ‘căn bệnh này’ trở nên xấu đi, bạn phải lập tức ngừng lái xe

Nếu ‘căn bệnh này’ trở nên xấu đi, bạn phải lập tức ngừng lái xe

Một kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng hội chứng ngừng thở lúc ngủ làm tăng nguy cơ vượt tốc độ hoặc tăng tốc đột ngột trong khi lái xe.

Xem thêm
Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày viêm ruột mệt mỏi cực độ

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?