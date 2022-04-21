Trầm cảm không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý mà còn thay đổi hình dạng và chức năng của các tế bào miễn dịch

Một kết quả nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trầm cảm làm thay đổi hình dạng và chức năng của các tế bào miễn dịch.

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Nhóm nghiên cứu liên hiệp của Đại học Zurich, Đại học Công nghệ Dresden và Viện nghiên cứu khoa học Max Planck đã nghiên cứu để tìm hiểu mối liên hệ giữa trầm cảm với các tế bào máu và các tế bào miễn dịch. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu trên 69 người mắc bệnh trầm cảm và 70 người không có triệu chứng trầm cảm. Sử dụng phương pháp học sâu trí tuệ nhân tạo, để quét 16 triệu hình ảnh tế bào máu của người tham gia và phân loại theo chức năng và hình dạng của tế bào máu.

Kết quả cho thấy các tế bào hệ thống miễn dịch bạch cầu đơn nhân, tế bào lympho, bạch cầu trung tính của người bị trầm cảm lâu ngày rất dễ bị biến dạng và có trạng thái không ổn định. Nhóm nghiên cứu cho biết: “Trầm cảm khiến các hormone căng thẳng như 'glucocorticoid' được tiết ra, điều này làm thay đổi các tế bào và tạo ra viêm nhiễm. Trầm cảm gây ra chứng viêm mãn tính và làm tăng hormone căng thẳng, phá hủy cấu trúc của các tế bào miễn dịch".

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Andreas Walter, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Đặc biệt, chứng rối loạn trầm cảm liên tục kéo dài hơn hai năm thì nó có liên quan đến sự biến dạng của các tế bào máu chính.” Tiến sĩ nói thêm: “Trong tương lai, cần tiến hành nhiều nghiên cứu hơn nữa để hiểu được sự thay đổi sinh học do rối loạn trầm cảm gây ra và chuẩn bị phương án điều trị hiệu quả."

Nghiên cứu này đã được đăng tải trên tạp chí tâm thần học 'Translational Psychiatry' vào ngày 8/4 vừa qua.

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