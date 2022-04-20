Những người ngồi ở bàn làm việc cả ngày nên đứng dậy và đi lại tại chỗ dù chỉ trong giây lát cũng được. Vì nó giúp bạn lưu thông máu.

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Nhóm nghiên cứu từ khoa Khoa học Thể thao tại Đại học Sungkyunkwan đã nghiên cứu ảnh hưởng của việc ít vận động trên 30 nam giới trưởng thành. 30 người được chia thành hai nhóm, một nhóm ngồi tại chỗ và ít vận động từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều như thường lệ, nhóm còn lại cũng ngồi tại chỗ trong một khoảng thời gian như nhóm trên, nhưng sẽ được đứng dậy khỏi ghế và đi bộ tại chỗ trong 4 phút mỗi giờ một lần. Kết quả phân tích sự thay đổi chức năng mạch máu sau một tuần, nhóm đi bộ tại chỗ, khả năng giãn mạch máu của họ đã tăng từ 8,37% lên 10,11%.

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Mặt khác, nhóm chỉ ngồi tại chỗ như thường lệ không cho thấy sự thay đổi đáng kể gì về mặt thống kê, từ 9,65% đến 9,62%. Khả năng giãn nở mạch máu là một chỉ số cho biết mạch máu phản ứng tốt như thế nào với sự thay đổi của lưu lượng máu và nó đại diện cho chức năng của mạch máu. Chỉ số khả năng giãn mạch máu càng cao thì khả năng đàn hồi mạch máu càng tốt và máu của bạn sẽ lưu thông dễ dàng hơn. Ngược lại, nếu chỉ số khả năng giãn mạch máu giảm thì nguy cơ xơ cứng động mạch hoặc cao huyết áp sẽ tăng lên.

Nhóm nghiên cứu cho biết: "Tư thế ngồi gây cản trở quá trình lưu thông máu bằng cách ép các mạch máu xuống phần thân dưới. Sau 2 giờ ngồi, độ nhớt của máu chảy xuống thân dưới sẽ tăng lên. Vì vậy, mỗi giờ nên hoạt động một lần, để giảm độ nhớt máu ở phần thân dưới cơ thể và cải thiện lưu thông máu giúp mạch máu khoẻ mạnh".

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