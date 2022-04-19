Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người lớn tuổi bị bệnh tâm thần dù đã hoàn thành tất cả các mũi tiêm vắc-xin COVID-19 thì vẫn có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao hơn người bình thường.

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Nhóm nghiên cứu của Đại học California, Hoa Kỳ đã tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu xem liệu bệnh tâm thần có liên quan đến việc tăng nguy cơ bị lây nhiễm COVID-19 sau khi tiêm vắc-xin hay không.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu dựa trên thông tin sức khỏe của 260.000 nam giới ở độ tuổi trung bình là 66 tuổi và đã hoàn thành đủ các mũi tiêm vắc-xin COVID-19. Nhóm nghiên cứu đã điều tra xem những người tham gia có được chẩn đoán mắc các bệnh tâm thần như rối loạn thích ứng, rối loạn lo âu, rối loạn căng thẳng trong vòng 5 năm gần đây hay không và điều tra xem họ có bị nhiễm COVID-19 hay chưa.

Kết quả là, những người có tiền sử bệnh tâm thần có nguy cơ bị nhiễm COVID-19 cao hơn tới 11% so với những người không bị bệnh tâm thần. Nhóm nghiên cứu cho biết: "Trong trường hợp mắc bệnh tâm thần, chức năng miễn dịch của bạn có thể bị tổn thương và phản ứng miễn dịch của bạn có thể bị suy yếu nhanh hơn sau khi tiêm vắc-xin."

Tiến sĩ Christine Nishimi, tác giả chính của nghiên cứu lần này cho biết: "Nghiên cứu này cho thấy những người bị mắc bệnh tâm thần có nguy cơ mắc bệnh COVID-19 cao ngay cả sau khi tiêm vắc-xin. Những người bị bệnh tâm thần cần nỗ lực chăm chỉ hơn nữa để không bị mắc bệnh COVID-19."

Ngoài ra ông nói thêm: "Chúng ta cần nghiên cứu nhiều hơn về mối liên hệ giữa bệnh tâm thần và các nhiễm bệnh truyền nhiễm".

Nghiên cứu này đã được đăng tải trên tạp chí 'JAMA Network' vào ngày 14/4.

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