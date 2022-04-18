Làm “điều này” để bảo vệ các tế bào não và ngăn ngừa chứng mất trí nhớ

Kết quả nghiên cứu cho thấy tập thể dục giúp bảo vệ các tế bào não và giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ.

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Nhóm nghiên cứu tại Đại học Normandy Pháp, đã tiến hành cuộc thí nghiệm về mối quan hệ tương quan giữa tập thể dục và việc chuyển hoá glucose trong não, với đối tượng là 134 người trưởng thành có độ tuổi trung bình là 69 tuổi và họ không có vấn đề gì về trí nhớ.

Nhóm nghiên cứu đã dùng MRI để giám sát khối lượng não và sự chuyển hoá glucose của những người tham gia. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đã đo chỉ số cơ thể (BMI), chỉ số insulin, mức cholesterol và huyết áp. Việc những người tham gia có hoạt động thể chất hay không đều đã được thu thập thông qua khảo sát.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những người hoạt động thể chất có tổng lượng chất xám trong não cao hơn những người ít hoạt động thể chất. Chất xám của não chịu trách nhiệm xử lý nhiều thông tin trong não và mật độ chất xám càng cao thì khả năng ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ càng tốt.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn thấy rằng, những người tham gia hoạt động thể chất như tập thể dục có tỷ lệ trao đổi glucose trung bình trong não cao hơn những người không tập gì cả. Nhóm nghiên cứu còn phân tích rằng khi tỷ lệ trao đổi glucose trong não tăng lên do các hoạt động thể chất, sức khỏe của não bộ sẽ được cải thiện và giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ.

Ảnh minh họa

Tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ Geraldine Poissel cho biết : "Nghiên cứu này đã chứng minh sự thật rằng tập thể dục giúp tăng cường sức khỏe của não bộ và ngăn ngừa chứng mất trí nhớ.”

Tiến sĩ nói thêm: “Tuy nhiên, báo cáo hoạt động thể chất của những người tham gia có thể không chính xác lắm."

Nghiên cứu này gần đây đã được đăng tải trên "Học viện thần kinh Hoa Kỳ".

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