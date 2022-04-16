Kết quả nghiên cứu cho thấy chất hóa học Polyfluoroalkyls (PFAS) được sử dụng trong các loại mỹ phẩm hoặc chảo chiên mà phụ nữ thường hay dùng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ở phụ nữ trung niên.

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PFAS được phát triển lần đầu tiên vào những năm 1940 và được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp cũng như các mặt hàng tiêu dùng như lớp phủ dụng cụ nấu ăn, đóng gói thực phẩm, không chỉ các dụng cụ được sử dụng trong nhà bếp mà còn có trong mỹ phẩm.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Michigan ở Hoa Kỳ đã so sánh và phân tích mối quan hệ tương quan giữa chất hóa học Polyfluoroalkyls (PFAS) và sự khởi phát của bệnh tiểu đường đối với đối tượng là 1237 phụ nữ 45 đến 56 tuổi không mắc bệnh tiểu đường.

Nhóm nghiên cứu đã chia ngẫu nhiên những người tham gia thành ba nhóm tùy thuộc vào nồng độ máu (cao, trung bình và thấp) tiếp xúc với các chất hóa học PFAS để xác định xem họ có nguy cơ phát bệnh tiểu đường hay không. Trong thời gian nghiên cứu, 102 người phụ nữ đã phát bệnh tiểu đường.

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Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhóm có chỉ số hoá học PFAS cao nhất có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao gấp 2,62 lần so với nhóm có chỉ số thấp nhất. Nhóm nghiên cứu phân tích rằng nếu tiếp xúc với chất hóa học PFAS ở mức độ cao sẽ làm tăng việc sản xuất tế bào mỡ sẽ và thay đổi quá trình chuyển hoá chất béo và đường, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Nhóm nghiên cứu cho biết: "Nghiên cứu này đã chứng minh sự thật rằng nếu tiếp xúc thường xuyên với chất hóa học PFAS thì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường sẽ tăng lên.” Và: “Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm về tác động của chất hóa học PFAS đối với nam giới nữa."

Nghiên cứu này gần đây đã được đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế của Hiệp hội bệnh tiểu đường Châu Âu "Diabetologia".

Tỷ lệ phụ nữ thường xuyên bị đau đầu gấp đôi nam giới, đây là lý do Kết quả nghiên cứu cho thấy phụ nữ có nguy cơ bị đau đầu cao gấp đôi so với nam giới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-chat-nay-co-trong-chao-lam-tang-nguy-co-mac-benh-tieu-duong-o-phu-nu-trung-nien-462644.html