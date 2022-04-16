Những “chất này” có trong chảo làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ở phụ nữ trung niên

Sống khỏe 16/04/2022 17:41

Kết quả nghiên cứu cho thấy chất hóa học Polyfluoroalkyls (PFAS) được sử dụng trong các loại mỹ phẩm hoặc chảo chiên mà phụ nữ thường hay dùng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ở phụ nữ trung niên.

Những “chất này” có trong chảo làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ở phụ nữ trung niên - Ảnh 1
Ảnh minh họa

PFAS được phát triển lần đầu tiên vào những năm 1940 và được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp cũng như các mặt hàng tiêu dùng như lớp phủ dụng cụ nấu ăn, đóng gói thực phẩm, không chỉ các dụng cụ được sử dụng trong nhà bếp mà còn có trong mỹ phẩm.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Michigan ở Hoa Kỳ đã so sánh và phân tích mối quan hệ tương quan giữa chất hóa học Polyfluoroalkyls (PFAS) và sự khởi phát của bệnh tiểu đường đối với đối tượng là 1237 phụ nữ 45 đến 56 tuổi không mắc bệnh tiểu đường.

Nhóm nghiên cứu đã chia ngẫu nhiên những người tham gia thành ba nhóm tùy thuộc vào nồng độ máu (cao, trung bình và thấp) tiếp xúc với các chất hóa học PFAS để xác định xem họ có nguy cơ phát bệnh tiểu đường hay không. Trong thời gian nghiên cứu, 102 người phụ nữ đã phát bệnh tiểu đường.

Những “chất này” có trong chảo làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ở phụ nữ trung niên - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhóm có chỉ số hoá học PFAS cao nhất có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao gấp 2,62 lần so với nhóm có chỉ số thấp nhất. Nhóm nghiên cứu phân tích rằng nếu tiếp xúc với chất hóa học PFAS ở mức độ cao sẽ làm tăng việc sản xuất tế bào mỡ sẽ và thay đổi quá trình chuyển hoá chất béo và đường, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Nhóm nghiên cứu cho biết: "Nghiên cứu này đã chứng minh sự thật rằng nếu tiếp xúc thường xuyên với chất hóa học PFAS thì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường sẽ tăng lên.” Và: “Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm về tác động của chất hóa học PFAS đối với nam giới nữa."

Nghiên cứu này gần đây đã được đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế của Hiệp hội bệnh tiểu đường Châu Âu "Diabetologia".

Tỷ lệ phụ nữ thường xuyên bị đau đầu gấp đôi nam giới, đây là lý do

Tỷ lệ phụ nữ thường xuyên bị đau đầu gấp đôi nam giới, đây là lý do

Kết quả nghiên cứu cho thấy phụ nữ có nguy cơ bị đau đầu cao gấp đôi so với nam giới.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc sức khoẻ bệnh tiểu đường phụ nữ trung niên

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 4 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 5 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?