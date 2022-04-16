Tỷ lệ phụ nữ thường xuyên bị đau đầu gấp đôi nam giới, đây là lý do

Kết quả nghiên cứu cho thấy phụ nữ có nguy cơ bị đau đầu cao gấp đôi so với nam giới.

Ảnh minh họa

Nhóm nghiên cứu của Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy đã tiến hành nghiên cứu để ước tính tỷ lệ mắc bệnh đau đầu trên toàn thế giới. Từ năm 1961 đến 2020, nhóm nghiên cứu đã ước tính tỷ lệ đau đầu bằng cách phân tích 537 tài liệu nghiên cứu được xuất bản tại các quốc gia trên thế giới. Kết quả cho thấy cứ 6 người trên thế giới thì sẽ có 1 người bị đau đầu mỗi ngày.

Ngoài ra, phụ nữ có nguy cơ mắc chứng đau nửa đầu cao hơn gấp đôi so với nam giới. Trong khi nam giới có nguy cơ bị đau nửa đầu chỉ là 8,6% thì nữ giới đạt tới 17%.

Thêm nữa là, 2,9% nam giới và 6% nữ giới bị đau đầu từ 15 ngày trở lên trong một tháng, nhiều gấp đôi nữ giới.

Nhóm nghiên cứu cho biết: "Phụ nữ có nguy cơ bị đau đầu do sự thay đổi hormone nữ (Estrogen) do mang thai, sinh sản, kinh nguyệt và rụng trứng."

Ảnh minh họa

Giáo sư Stovner, tác giả chính của nghiên cứu này, cho biết: "Tỷ lệ mắc bệnh đau đầu và đau nửa đầu của phụ nữ trên toàn thế giới rất cao.” Giáo sư nói thêm: “Đặc biệt, có rất nhiều phụ nữ gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày do đau đầu dữ dội và nghiêm trọng khó lường vì vậy cần phải có thêm nhiều nghiên cứu liên quan đến vấn đề này".

Nghiên cứu này gần đây đã được đăng tải trên 'Tạp chí đau đầu và các triệu chứng đau'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ty-le-phu-nu-thuong-xuyen-bi-dau-dau-gap-doi-nam-gioi-day-la-ly-do-462601.html