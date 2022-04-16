Kết quả của một cuộc nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng tập thể dục giúp ngăn ngừa bị trầm cảm.

Nhóm nghiên cứu của Đại học Cambridge đã phân tích 15 kết quả nghiên cứu với đối tượng là 191.000 người.

Kết quả cho thấy những người thực hiện được một nửa lượng hoạt động thể chất được khuyến cáo (đi bộ nhanh ít nhất 2,5 giờ mỗi tuần) có nguy cơ bị trầm cảm thấp hơn 18% so với những người không thực hiện, và những người hoàn thành tất cả các hoạt động thể chất được khuyến cáo có nguy cơ bị trầm cảm thấp hơn 25% so với những người không thực hiện gì cả.

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Tập thể dục giúp ngăn ngừa trầm cảm bằng cách cải thiện tuần hoàn máu của não, giảm viêm và tăng phản ứng miễn dịch của cơ thể.

Giáo sư Heize khoa thể thao tại Đại học McMaster cho biết: "Điều quan trọng là chúng phải di chuyển hàng ngày, dù chỉ là 5-10 phút một ngày cũng được".

Kết quả nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí 'JAMA Psychiatry' vào ngày 13/4.

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