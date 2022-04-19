Thành phần tiêu biểu để ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt là Lycopen. Mọi người thường chỉ biết cà chua là thực phẩm giàu Lycopen nên cà chua tốt cho nam giới. Nhưng có một loại thực phẩm cũng rất tốt trong trường hợp này đó chính là nấm mỡ.

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Nấm mỡ rất hữu ích. Các chiết xuất từ nấm mỡ sẽ ức chế sự gia tăng của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt và cũng ngăn chặn sự phát triển của căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt trong thí nghiệm trên chuột.

Theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2015, kết quả của việc sử dụng 4 đến 14g chiếc xuất nấm mỡ mỗi ngày (40 đến 140g nếu bạn sử dụng nấm mỡ thô) đối với các bệnh nhân đã qua xạ trị hoặc phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt, sẽ không có tác dụng phụ và 36% bệnh nhân đã giảm PSA (nồng độ kháng nguyên tuyến tiền liệt trong huyết thanh, nồng độ này sẽ tăng cao ở bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệc).

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Ngoài ra, họ cũng có nồng độ IL-15 cao, sẽ kích hoạt các tế bào hủy diệt tự nhiên và tế bào T miễn dịch. MDSC giảm do ức chế phản ứng miễn dịch và tăng hình thành mạch máu do đó ung thư di căn sẽ giảm đi. Nhóm nghiên cứu đã phân tích rằng CLA, thành phần chính của nấm mỡ sẽ giúp tăng cường chức năng này.

Giáo sư Kim Cheong Soo của Bệnh viện tiết niệu Leebi cho biết: "Có những nghiên cứu cho thấy rằng không chỉ nấm mỡ mà cả đậu, lựu, trà xanh, bắp cải và cải xoăn đều giúp ích cho bệnh ung thư tuyến tiền liệt."

Làm “điều này” để bảo vệ các tế bào não và ngăn ngừa chứng mất trí nhớ Kết quả nghiên cứu cho thấy tập thể dục giúp bảo vệ các tế bào não và giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-dung-tuyet-voi-it-ai-biet-ve-nam-mo-loai-thuc-pham-giup-phong-ngua-ung-thu-o-nam-gioi-463285.html