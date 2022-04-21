Nếu ‘căn bệnh này’ trở nên xấu đi, bạn phải lập tức ngừng lái xe

Sống khỏe 21/04/2022 11:15

Một kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng hội chứng ngừng thở lúc ngủ làm tăng nguy cơ vượt tốc độ hoặc tăng tốc đột ngột trong khi lái xe.

Nếu ‘căn bệnh này’ trở nên xấu đi, bạn phải lập tức ngừng lái xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Washington, Hoa Kỳ đã tiến hành thí nghiệm về tác động của hội chứng ngừng thở khi ngủ đối với việc lái xe ở đối tượng là 96 người già trên 65 tuổi. Nhóm nghiên cứu đã theo dõi thói mức độ nghiêm trọng của hội chứng ngừng thở khi ngủ thông qua thói quen ngủ của những người tham gia.

Ngoài ra, dữ liệu về thói quen lái xe đã được thu thập trong một năm, thông qua thiết bị được lắp đặt trên xe cá nhân của những người tham gia. Sau đó, nhóm nghiên cứu đã đánh giá xem những người tham gia có bị rối loạn nhận thức hay không. Một phần ba số người tham gia đã phát hiện ra những thay đổi về não bộ và là dấu hiện của bệnh Alzheimer.

Nếu ‘căn bệnh này’ trở nên xấu đi, bạn phải lập tức ngừng lái xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Kết quả nghiên cứu cho thấy những người mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ, trải qua hơn 8 lần ngừng thở mỗi giờ trở lên thì sẽ tăng 27% nguy cơ lái xe nguy hiểm như quá tốc độ hoặc tăng tốc đột ngột so với những người mắc hội chứng này. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lái xe mà còn có khả năng cao dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng.

Tiến sĩ Brendan Lucy, tác giả của nghiên cứu cho biết: "Nghiên cứu này đã chứng minh người có môi trường ngủ kém do hội chứng ngừng thở khi ngủ và bệnh Alzheimer làm tăng các hành vi nguy hiểm trong khi lái xe.” Tiến sĩ nói thêm: “Những người lớn tuổi có nguy cơ bị chấn thương nghiêm trọng bởi tai nạn xe cao hơn so với người trẻ tuổi, vì vậy việc cải thiện môi trường ngủ sẽ giúp họ lái xe an toàn."

Nghiên cứu này gần đây đã được đăng tải trên tạp chí nghiên cứu giấc ngủ của Wily Online Library.

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Từ khóa:   chăm sóc sức khỏe Hội chứng ngưng thở khi ngủ sống khoẻ mỗi ngày

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