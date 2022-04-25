Hỏi tại sao tắm nhiều lần cơ thể vẫn "rau mùi", có thể bạn chưa chú ý vệ sinh những vùng này

Khi lão hóa, các chức năng trao đổi chất bị suy giảm và các chất cặn bã cần thải ra khỏi cơ thể sẽ tích tụ lại. Theo đó, mùi cơ thể có thể trở nên trầm trọng mà không hề hay biết. Vì vậy cần chú ý những vùng sau đây để hạn chế mùi cơ thể.

Mùi có thể thay đổi hoặc trở nên tồi tệ hơn khi bạn già đi. Nếu quá trình trao đổi chất của cơ thể hoạt động tốt thì quá trình trao đổi chất bài tiết của cơ thể trở nên thuận lợi. Nhưng khi lão hóa, các chức năng trao đổi chất bị suy giảm và các chất cặn bã cần thải ra khỏi cơ thể sẽ tích tụ lại. Theo đó, mùi cơ thể có thể trở nên trầm trọng mà không hề hay biết. Vì vậy cần chú ý những vùng sau đây để hạn chế mùi cơ thể. Những khu vực có mùi cần được rửa sạch hoàn toàn Ảnh minh họa: Internet Nách Tuyến mồ hôi trên da là các tuyến eccrine và tuyến apocrine. Mồ hôi do tuyến apocrine tiết ra có chứa axit béo và bã nhờn, khi bị vi khuẩn da phân hủy sẽ sinh ra các chất gây mùi. Các tuyến apocrine phân bố đặc biệt dưới nách.

Bàn chân Nếu chân bạn ra nhiều mồ hôi có thể khiến cho cơ thể bạn có mùi nặng hơn. Lớp sừng của bàn chân hòa với mồ hôi sẽ khiến vi khuẩn dễ dàng sinh sôi. Bạn cũng nên rửa sạch kẽ ngón chân khi đi tắm. Móng tay Nếu bàn tay của bạn có mùi khó chịu có thể là do chất bẩn dưới móng tay. Các chất lạ, bụi bẩn và dầu có thể dễ dàng mắc kẹt dưới móng tay, nhưng nó không dễ dàng bong ra ngay cả sau khi bạn rửa tay vì vậy cần chú ý cắt móng cẩn thận và rửa thật sạch.

Sau gáy Bạn đã bao giờ nghe đến mùi của những độc thân chưa? Nguyên nhân mùi hôi chủ yếu ở gáy là do gáy không chỉ có các tuyến mồ hôi mà còn có tuyến bã nhờn vì vậy khi đổ mồ hôi chúng kết hợp với nhau gây mùi khó chịu. Vì vậy khi rửa mặt, hãy rửa sạch cả gáy hoặc dùng một miếng bông thêm toner và lau sạch, bạn có thể thấy hiệu quả giảm thâm. Rốn Bên trong rốn có nhiều nếp nhăn nên khó làm sạch vì vậy khi đi tắm hãy chú ý đến rốn và làm sạch nó thật kỹ. Nếu có có vết bẩn trong rốn hãy thoa dầu dưỡng thể để thấm chất bẩn và sau đó nhẹ nhàng loại bỏ chúng. Lưỡi Nếu tình trạng hôi miệng không biến mất mặc dù bạn đã đánh răng kỹ, thì nguyên nhân có thể là do lưỡi. Vì vậy hãy lau nhẹ lưỡi bằng dụng cụ làm sạch lưỡi hoặc bàn chải đánh răng. Sau tai Đây là bộ phận thứ 2 tỏa ra mùi độc thân cùng với gáy. Sau tai rất dễ tích tụ bã nhờn và các chất cặn bã và có khả năng bọt xà phòng không trôi sạch sau khi gội. Nếu bạn còn xịt nước hoa vào đó, mùi hôi và mùi nước hoa sẽ hòa lẫn vào nhau và gây ra mùi hôi. Mỗi lần rửa mặt vào buổi sáng và tối hãy để bọt xà phòng lên đến sau tai và rửa chúng thật kỹ. (Theo Kormedi)

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