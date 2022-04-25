Những cách giúp bạn vượt qua dấu hiệu trầm cảm trước khi nó "nhú mầm"

Dưới đây là những gợi ý của anh ấy để chống lại khi bạn cảm thấy chán nản:

Nhà tâm lý học Adam Borland, cho biết: "Mặc dù bạn không thể nhất thiết phải chấm dứt hoặc chữa khỏi bệnh trầm cảm , nhưng bạn có thể giảm mức độ nghiêm trọng của một giai đoạn bằng cách sử dụng các công cụ đối phó hiệu quả, dễ nhận biết".

Bước đầu tiên là phát triển khả năng của bạn để cảm nhận sự bắt đầu của giai đoạn trầm cảm. Bạn nhận thấy căn bệnh trầm cảm xuất hiện càng sớm, bạn càng có thể sớm thực hiện các bước chủ động.

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Những tín hiệu ban đầu của bạn là gì, chẳng hạn như thói quen ngủ hoặc cảm giác thèm ăn của bạn có thay đổi không? Bạn có trở nên lãnh cảm không? Bạn có dễ cáu kỉnh hơn không? Bạn có muốn rút lui khỏi những người thân yêu?

Một khi bạn nhận thức được các dấu hiệu cụ thể của mình, hãy hành động sớm và bạn sẽ thành công hơn trong việc đẩy lùi chứng trầm cảm.

2. Liên hệ với mạng lưới hỗ trợ

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Nhiều người bắt đầu cô lập khi họ bắt đầu cảm thấy chán nản, nhưng điều này gần như được đảm bảo sẽ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn.

Chống lại sự thôi thúc để rút lui. Thay vào đó, hãy liên hệ với các thành viên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hoặc giáo sĩ đáng tin cậy. Nếu bạn chưa gặp chuyên gia trị liệu, đây là thời điểm tốt để tìm một bác sĩ.

3. Tập thói quen ngủ tốt

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Trầm cảm thường làm gián đoạn giấc ngủ, khiến bạn ngủ quá nhiều hoặc quá ít. Cố gắng duy trì một lịch trình ngủ nhất quán, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.

Tránh thèm ngủ trưa trong ngày hoặc nằm dài trên giường quá lâu sau khi thức dậy. Nếu bạn không thể ngủ hoặc không ngủ ngon, hãy hạn chế lượng caffeine và thời gian sử dụng màn hình trên điện thoại, máy tính hoặc TV trước khi đi ngủ.

4. Chọn chế độ ăn uống một cách khôn ngoan

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Những thay đổi về cảm giác thèm ăn và sức ì thường đi kèm với chứng trầm cảm có thể khiến việc duy trì thói quen ăn uống lành mạnh trở nên khó khăn hơn. Nhưng dinh dưỡng kém sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn.

Nếu bạn không thích nấu ăn, hãy đầu tư vào súp dễ chế biến, bánh mì sandwich và các bữa ăn đông lạnh. Hãy thêm trái cây và rau bất lúc nào bạn muốn thưởng thức.

Nếu bạn thường ăn nhiều hơn khi chán nản, hãy dự trữ trong bếp những món ăn nhẹ lành mạnh hơn và trau dồi các kỹ năng đối phó với thức ăn để không bị sa đà vào nó.

5. Hạn chế uống rượu

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Bạn có thể muốn thư giãn sau một ngày dài với một cốc bia hoặc ly rượu, nhưng bây giờ không phải lúc. Trầm cảm và rượu không trộn lẫn với nhau.

Là một chất gây trầm cảm, rượu sẽ khiến tâm trạng của bạn xấu đi và tàn phá giấc ngủ của bạn. Khi uống quá mức, việc uống rượu sẽ tự tạo ra tất cả các loại vấn đề.

6. Bài tập

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Đó có thể là điều cuối cùng bạn cảm thấy muốn làm khi chán nản. Nhưng nghiên cứu cho thấy tập thể dục là một công cụ mạnh mẽ không chỉ để thúc đẩy tâm trạng mà còn giúp cải thiện mức năng lượng và giấc ngủ.

Bạn không cần phải kéo mình qua một buổi tập luyện vất vả. Nếu bạn chỉ có thể tập trung đủ năng lượng để đi bộ 10 phút, hãy làm điều đó.

Ngay cả một chút hoạt động thể chất cũng sẽ nâng cao tinh thần của bạn và mang lại vô số lợi ích sức khỏe khác.

7. Tham gia vào các hoạt động có ý nghĩa

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Một trong những dấu hiệu của bệnh trầm cảm là mất hứng thú với các hoạt động thú vị. Ngay cả khi bạn không có động lực để làm những việc mà bạn thường yêu thích, thì dù thế nào đi nữa, hãy thử hoàn thành các chuyển động.

Tình nguyện viên, tham gia vào các mục tiêu sáng tạo như viết lách, vẽ tranh hoặc chơi nhạc, tham gia vào cộng đồng đức tin của bạn là những hoạt động rất tốt để khơi dậy hạnh phúc trong bạn.

Khi bạn chuyển sự tập trung ra khỏi bản thân và chuyển sang hoạt động và bắt đầu kết nối với những người khác, tinh thần của bạn sẽ phấn chấn hơn.

Không có cách nào chắc chắn để ngăn chặn một giai đoạn trầm cảm. Nhưng có kế hoạch giải quyết chứng trầm cảm khi nó ập đến có thể giúp bạn dễ kiểm soát hơn và giúp bạn sớm cảm thấy tốt hơn.

Theo Cleverland Clinic