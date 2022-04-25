8 loại thực phẩm giàu kali tốt cho tim mạch

Kali đóng một vai trò quan trọng đối với sức mạnh cơ bắp, chức năng thần kinh và sức khỏe tim mạch . Không cung cấp đủ kali có thể gây mệt mỏi, co cứng cơ, tim đập nhanh, chóng mặt và tăng huyết áp.

Kali là một trong những thành phần thiết yếu để duy trì chức năng của cơ thể. Kali được coi là một chất điện giải thiết yếu giúp các tế bào, mô và các cơ quan trong cơ thể hoạt động bình thường.

Rau bina được ăn trong món salad, bánh mì kẹp thịt và sinh tố do nó chứa rất nhiều kali. Một chén rau bina chứa khoảng 839 miligam kali.

Kali ngăn chặn quá trình đông máu trong não và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó giúp giảm nguy cơ đột quỵ, hình thành cơ bắp và điều chỉnh hoạt động của tim. Lượng kali khuyến nghị hàng ngày cho người lớn là 4700mg. Hôm nay chúng tôi đã tổng hợp lại 8 loại thực phẩm quen thuộc giàu kali để mọi người cùng tham khảo.

Khoai tây

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Một củ khoai tây nhỏ chứa 738mg kali và chỉ chứa khoảng 128 kcal. Để tăng hương vị của khoai tây nướng, hãy ăn nó với nước sốt salsa, sữa chua Hy Lạp, đậu phộng và hành tây. Ngoài ra, bạn có thể thêm bông cải xanh hoặc phô mai Chether vào.

Chuối

Ảnh minh họa: Internet

Một quả chuối cỡ trung bình chỉ chứa 105 kcal và 14g đường, nhưng lại có đến 422mg kali. Chuối làm dịu cảm giác đói bụng và tăng dần lượng đường trong máu. Theo nhóm nghiên cứu chung của Đại học Warwick ở Anh và Đại học Naples ở Ý, chuối giàu kali và có hiệu quả giúp giảm 20% nguy cơ đột quỵ.

Khoai lang

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Một củ khoai lang chỉ chứa 103 kcal nhưng chứa đến 542mg kali. Ngoài ra, nó còn chứa 438% lượng vitamin A và 37% vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Ngoài ra, nó rất giàu canxi, sắt và chất xơ.

Ngao

Ảnh minh họa: Internet

Ba ounce (khoảng 85 gam) ngao chứa 534 miligam kali. Ngao có thể được ăn luộc, nướng hoặc thêm vào các món ăn khác nhau để tăng thêm hương vị. Mì hải sản với ngao và cà chua là một món ăn được yêu thích trên toàn thế giới.

Đậu trắng

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Một nửa cốc đậu trắng chứa 595mg kali. Đậu trắng cũng rất giàu chất xơ và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Nó cũng tốt cho sức khỏe tim mạch.

Cá bơn

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Cá bơn cũng chứa nhiều kali, 3 ounce cá bơn chứa khoảng 490 mg kali. Cá bơn cũng chứa selen, magiê, vitamin B12, niacin, vitamin B6 và axit béo omega-3.

Sữa chua nguyên chất

Ảnh minh họa: Internet

8 ounce (khoảng 237ml) sữa chua nguyên chất không thêm đường hoặc bất cứ thứ gì khác, chứa 531 đến 579mg kali. Sữa chua nguyên chất có thể được dùng thay cho sốt mayonnaise khi ăn salad cá ngừ. Ngoài ra, nếu bạn ăn kèm với việt quất, hạnh nhân, dâu tây, xoài, dứa,… thì hương vị sẽ ngon hơn rất nhiều.

(Theo Kormedi)