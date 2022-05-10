Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về 5 món ăn hàng đầu mà bạn không nên sử dụng. Những thực phẩm này được biết đến với việc làm chậm quá trình trao đổi chất tổng thể của cơ thể bạn, bao gồm cả việc làm cho quá trình tiêu hóa trở thành một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều đối với cơ thể.

Rất có thể bạn đã đạt được thành công trên hành trình rèn luyện sức khỏe nhưng không thể đạt được điểm như bạn mong đợi. Khi nói đến việc đốt cháy calo, có nhiều phương tiện khác nhau mà chúng ta có thể sử dụng. Từ đồ uống như trà xanh đến thức ăn ngon hơn, chúng ta cố gắng chọn nhiều cách tự nhiên nhất có thể để cung cấp cho cơ thể sự trao đổi chất mà cơ thể cần. Cuộc hành trình dạy chúng ta rằng mỡ bụng tích trữ dưới đó khó hơn tưởng tượng và để đốt cháy tất cả, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Có một số khía cạnh mà bạn cần phải tập trung vào để đạt được hiệu quả cao nhất. Ví dụ, bạn phải chú ý chính xác đến chế độ ăn uống thường xuyên. Cho dù tập luyện của bạn có cường độ cao đến đâu, nếu bạn không áp dụng một chế độ ăn uống cân bằng, thì kết quả sẽ không hiển thị. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về 5 món ăn hàng đầu mà bạn không được chạm vào. Những thực phẩm này được biết đến với việc làm chậm quá trình trao đổi chất tổng thể của cơ thể bạn, bao gồm cả việc làm cho quá trình tiêu hóa trở thành một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều đối với cơ thể.

Khó cải thiện sự trao đổi chất? Dưới đây là 5 loại thực phẩm bạn không nên tiêu thụ Ngũ cốc chế biến Đối với những người cố gắng giữ bụng phẳng, bất kỳ loại ngũ cốc nào đã qua chế biến đều rất có hại. Những món như bánh mì, mì ống, pizza, v.v. là những thứ tuyệt vời không nên đối với bạn, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không được tự đãi mình. Việc hấp thụ gluten, axit phytic hoặc tinh bột với số lượng đáng kể sẽ làm giảm quá trình trao đổi chất của cơ thể. Có những tài liệu nghiên cứu cụ thể đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ ngũ cốc đã qua chế biến sẽ gây hại cho các bộ phận bên trong cơ thể.

Nói không với rượu Mọi người đều muốn trở về nhà và rót một ly rượu. Chà, một khi chúng ta bắt đầu, có những lúc chúng ta sẽ tiêu thụ nhiều hơn mức mà cơ thể chúng ta có thể xử lý. Theo như các nghiên cứu có liên quan, một người không được uống quá hai ly trong một ngày. Rượu có liên quan trực tiếp đến việc tăng cân, không chỉ do lượng calo nạp vào cơ thể. Đó cũng là do rượu làm giảm khả năng tiêu hóa của cơ thể gần 73%. Sữa chua Sữa chua truyền thống thường có sẵn trong nhà của chúng ta khá có hại cho cơ thể. Đây là một trong những sản phẩm từ sữa mà chúng tôi sẽ không khuyến khích bạn tiêu thụ. Hãy thay thế bằng sữa chua Hy Lạp, có chứa men vi sinh và hàm lượng protein cao hơn. Cung cấp cho cơ thể một lượng protein tốt sẽ giúp cơ thể mang các chất dinh dưỡng đến mọi bộ phận của cơ thể. Thức ăn chiên rán của nhà hàng Hầu hết mọi người đều biết rằng các món chiên do các nhà hàng cung cấp gây hại cho cơ thể chúng ta khá nhiều. Các chuỗi thức ăn thường sử dụng dầu hydro hóa sẽ trở thành yếu tố chính làm giảm quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, việc thường xuyên ăn đồ chiên rán sẽ khiến tình trạng béo phì tăng lên đáng kể, đặc biệt là vùng bụng. Cuối cùng, những yếu tố này sẽ làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh tim mạch. Thức ăn chiên rán của nhà hàng Nước trái cây (Trái cây) Nước cam không có xác xam mà chúng ta thường dùng vào bữa sáng sẽ cung cấp cho cơ thể khoảng 22 gram đường. Cùng với nó, nếu bạn đang ăn ngũ cốc,lượng đường tiêu thụ sẽ được cộng thêm 20 gram nữa. Việc hấp thụ các yếu tố làm ngọt với một lượng lớn như vậy sẽ làm tăng lượng đường trong máu.

6 loại thực phẩm không tốt cho răng của bạn Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng răng của bạn ngày càng xấu đi là do mảng bám. Nếu bạn chưa hiểu rõ mảng bám là gì, thì đó là một lớp màng chứa đầy vi khuẩn bám trên răng của bạn và trở thành tác nhân chính của nhiều bệnh về nướu và sâu răng xảy ra ở răng.

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