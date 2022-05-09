Tầm quan trọng của việc uống nước

Sức khỏe 09/05/2022 10:27

Sự tồn tại của cơ thể bạn phụ thuộc vào nước. Nước cần thiết cho sức khỏe tối ưu, cần thiết cho hoạt động bình thường của mọi tế bào, mô và cơ quan trong cơ thể bạn. Ví dụ, nước được sử dụng để giữ cho cơ thể mát mẻ, loại bỏ chất thải và bôi trơn các khớp của bạn. Cần thiết phải uống nước để bù nước. Cơ thể bạn cần nhiều nước hơn khi bạn bị mất nước.

Sự tồn tại của cơ thể bạn phụ thuộc vào nước. Nước cần thiết cho sức khỏe tối ưu, cần thiết cho hoạt động bình thường của mọi tế bào, mô và cơ quan trong cơ thể bạn. Ví dụ, nước được sử dụng để giữ cho cơ thể mát mẻ, loại bỏ chất thải và bôi trơn các khớp của bạn. Cần thiết phải uống nước để bù nước. Cơ thể bạn cần nhiều nước hơn khi bạn bị mất nước

Trong thời tiết nóng

Tăng hoạt động thể chất

Nếu bạn bị đau đầu

Nếu bạn bị tiêu chảy hoặc nôn mửa

Đọc tiếp để biết thêm về cách nước giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh hơn

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Tầm quan trọng của việc uống nước

Tăng cường khả năng thể chất của bạn

Trong quá trình tập luyện cường độ cao, bạn phải uống nhiều nước. Để giữ đủ nước và duy trì đủ lượng chất lỏng trong cơ thể, hãy uống nước. Nước, dưới dạng mồ hôi, giúp bạn mát mẻ khi tập thể dục. Axit lactic gây đau nhức cơ bắp khi vận động do cơ thể bị mất nước. Uống đủ nước sẽ giúp cơ thể loại bỏ axit lactic khỏi cơ bắp nhanh hơn. Ngoài ra, nước cũng giúp bạn chữa lành nhanh hơn sau khi tập luyện bằng cách ngăn cơ bắp của bạn nhanh chóng bị kiệt sức.

Ngăn ngừa táo bón

Thiếu nước sẽ ra táo bón. Nước được chuyển hướng từ ruột già để hydrat hóa phần còn lại của cơ thể trong khi bạn bị mất nước. Phân của bạn sẽ trở nên khô, cứng và khó di chuyển qua ruột nếu bạn uống ít nước. Để duy trì cân bằng ruột, hãy đảm bảo bạn uống đủ nước

Ngăn chặn nhức đầu

Mất nước khiến não co lại tạm thời do thiếu máu. Kết quả là, não rút ra khỏi niêm mạc của hộp sọ, dẫn đến đau đầu. Cân nhắc khả năng bạn bị mất nước trong lần đau đầu tiếp theo.

Khuyến khích cơ thê giảm cân

Uống nhiều nước hơn sẽ có khả năng hỗ trợ giảm cân. Khi dạ dày cảm nhận được rằng bạn đã no, nó sẽ gửi thông điệp đến não của bạn để khiến bạn cảm thấy như vậy. Điều này ngăn chặn sự thèm ăn của bạn và giảm khả năng ăn quá nhiều. Nước cũng cần thiết cho quá trình chuyển hóa carbohydrate và chất béo dự trữ trong cơ thể.

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Khuyến khích cơ thể giảm cân

Ngăn chặn hình thành sỏi thận

Sự lắng đọng của muối và khoáng chất tạo thành sỏi thận trong thận hoặc đường tiết niệu. Do đó, phải có đủ chất lỏng trong hệ thống của bạn để pha loãng nồng độ khoáng chất có thể hình thành những viên sỏi này.

Bảo vệ mô, tủy sống và khớp của bạn

Nước giữ cho các mô của cơ thể ngậm nước. Bạn biết cảm giác như thế nào khi da, mũi hoặc miệng của bạn bị khô. Duy trì độ ẩm tối ưu ở những vùng nhạy cảm này và giúp máu, xương và não dễ tiếp cận hơn bằng cách luôn uống đủ nước. Nước cũng bảo vệ tủy sống và đóng vai trò là chất bôi trơn và đệm cho các khớp.

Giữ cho làn da của bạn trông khỏe mạnh

Da của bạn là một tập hợp các tế bào hoạt động như một cơ quan. Và, giống như các cơ quan khác, nó sẽ không hoạt động chính xác, hoặc ít nhất là không hoạt động tốt nhất nếu không được cung cấp nước. Da của bạn có thể trở nên khô và bong tróc nếu thiếu nước. Uống đủ nước sẽ giúp bạn trẻ trung và tươi tắn hơn bằng cách giảm sự xuất hiện của lão hóa.

Người lớn nên uống 8–10 cốc nước mỗi ngày. Nếu bạn không quen uống nhiều nước, điều này có thể khó khăn. Xin lưu ý rằng đây là một gợi ý hơn là một hướng dẫn được xác định rõ ràng. Tuổi tác, mức độ hoạt động, nhiệt độ và cân nặng chỉ là một số yếu tố có thể thay đổi được. Tuy nhiên, vẫn cần thiết phải cung cấp đủ nước cho cơ thể.

Đây là 5 lợi ích hàng đầu khi bạn tập thể dục ngoài trời

Đây là 5 lợi ích hàng đầu khi bạn tập thể dục ngoài trời

Thực tế là hoạt động thể chất sẽ giúp bạn giữ cho cơ thể và tinh thần luôn khỏe mạnh. Có một số lợi ích nhất định mà bạn sẽ nhận được khi tập luyện trong tự nhiên. Đây còn được gọi là bài tập xanh đối với một số người, và nó sẽ phục vụ hai mục đích. Đầu tiên, bạn sẽ được tham gia một số hoạt động thể chất, và thứ hai, bạn sẽ được trải nghiệm bầu không khí trong lành một cách tuyệt vời nhất.

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