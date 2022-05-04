Những bài tập yoga bạn có thể thực hiện ngay tại nhà

Luyện tập 04/05/2022 17:20

Có rất nhiều lý do thuyết phục để kết hợp yoga vào chế độ luyện tập của bạn. Yoga giúp bạn thư giãn và giảm căng thẳng bằng cách cải thiện sự săn chắc, linh hoạt và cân bằng của cơ bắp. Bắt đầu với những bài dễ nhất, kiên định với việc luyện tập của bạn và để cơ thể bạn điều chỉnh theo mức độ khó tăng dần của các tư thế yoga theo một dòng chảy liên tục. Dưới đây là một số tư thế yoga tốt nhất để thử tại nhà.

Có rất nhiều lý do thuyết phục để kết hợp yoga vào chế độ luyện tập của bạn. Yoga giúp bạn thư giãn và giảm căng thẳng bằng cách cải thiện sự săn chắc, linh hoạt và cân bằng của cơ bắp. Bắt đầu với những bài dễ nhất, kiên định với việc luyện tập của bạn và để cơ thể bạn điều chỉnh theo mức độ khó tăng dần của các tư thế yoga theo một dòng chảy liên tục. Dưới đây là một số tư thế yoga tốt nhất để thử tại nhà.

Những bài tập yoga bạn có thể thực hiện ngay tại nhà - Ảnh 1
Những bài tập yoga bạn có thể tập tại nhà

Tư thế đơn giản

Đây là một cách tuyệt vời để bắt đầu bất kỳ buổi tập yoga nào. Đây là một trong những tư thế yoga cơ bản nhất và tên của nó có nghĩa là tư thế thích thú. Thực hiện tư thế này bằng cách bắt chéo chân khi ngồi sao cho bàn chân ở dưới đầu gối và đặt tay lên đầu gối, lòng bàn tay úp xuống.

Những bài tập yoga bạn có thể thực hiện ngay tại nhà - Ảnh 2
Tư thế đơn giản

Tư thế ngọn núi

Đây là một tư thế tuyệt vời cho người mới bắt đầu để thử ở nhà. Điều này hỗ trợ trong việc xác định tư thế cơ thể cho các tư thế nâng cao và phức tạp. Đứng vững, lưng và đầu thẳng, làm săn chắc cơ đùi bằng cách nâng cao chỏm đầu gối, giữ hai tay song song với cơ thể, nâng trọng lượng cơ thể bằng các ngón chân và giữ nguyên tư thế trong 7-10 giây trước khi thả ra. Ưu điểm đáng kể nhất của việc thành thạo tư thế này là nó đóng vai trò là nền tảng cho các tư thế đứng và có thể dễ dàng thực hiện tại nhà như một phần của thói quen buổi sáng hoặc buổi tối.

Những bài tập yoga bạn có thể thực hiện ngay tại nhà - Ảnh 3
Tư thế ngọn núi

Tư thế Mèo-Bò

Cat-Cow giúp giảm đau lưng bằng cách kéo giãn và đánh thức cột sống. Kết quả là toàn bộ cột sống, cổ, ngực và vai mở rộng và trở nên linh hoạt hơn. Tôi khuyên bạn nên làm điều này ít nhất 5 đến 10 lần. Đặt hai tay trực tiếp và đầu gối bên dưới hông trên thảm tập. Trải rộng các ngón tay và phân bổ đều trọng lượng của bạn giữa hai bàn tay. Như thể bạn là một con mèo, hãy hít thở sâu và cong lưng, hạ cằm lên trước ngực. Cảm thấy căng từ cổ đến xương cụt. Khi bạn thở ra, thả lưng về hình dạng muỗng trong khi nâng và ngửa đầu ra sau. Với việc tập thể dục thường xuyên, bạn có thể cải thiện tư thế cơ thể, giữ cho đùi và mắt cá chân khỏe hơn, giúp cột sống của bạn nhanh nhẹn hơn, đồng thời điều chỉnh hệ thống tiêu hóa, hô hấp và thần kinh.

Những bài tập yoga bạn có thể thực hiện ngay tại nhà - Ảnh 4
Tư thế Mèo-Bò

Tư thế cái cây

Tư thế này cho phép bạn mở rộng toàn bộ cơ thể, từ gót chân đến đầu ngón tay. Nó cũng sẽ giúp bạn tăng cường sự cân bằng của bạn. Đối với tư thế này, hãy bắt đầu bằng cách đứng thẳng. Giơ tay qua đầu trong tư thế cầu nguyện. Trên chân phải của bạn, giữ thăng bằng. Gập đầu gối trái sang bên trái và đặt chân trái về phía đùi trong của chân phải. Giữ nguyên tư thế trong 30 giây. Thực hiện lại với chân còn lại.

Những bài tập yoga bạn có thể thực hiện ngay tại nhà - Ảnh 5
Tư thế cái cây

Tư thế rắn hổ mang

Đây là một tư thế tuyệt vời cho người mới bắt đầu vì nó giúp tăng cường sức chịu đựng cho các tư thế ở cấp độ cao hơn đồng thời làm săn chắc phần trên cơ thể. Nó bắt đầu bằng cách nằm sấp và đặt lòng bàn tay bên cạnh vai của bạn. Sau đó nâng phần thân trên lên để nhìn lên bầu trời. Khi bạn đã đạt đến độ cao thoải mái, hãy ép đùi, hông và ngón chân vào nhau trong vài giây trước khi thả về tư thế nằm sấp như cũ.

Những bài tập yoga bạn có thể thực hiện ngay tại nhà - Ảnh 6
Tư thế rắn hổ mang

Tư thế Bound angle

Tư thế yoga này hỗ trợ bạn thư giãn sâu. Bắt đầu với tư thế nằm ngửa trên mặt đất và đặt chân gần háng. Sau đó, mở đầu gối cho đến khi chạm đất và ấn lòng bàn tay xuống bàn chân. Ôm đầu gối xuống và lăn từ bên này sang bên kia trước khi thả ra. Nó cải thiện chức năng của thận, bàng quang, tim và lưu thông máu.

Những bài tập yoga bạn có thể thực hiện ngay tại nhà - Ảnh 7
Tư thế Bound angel
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