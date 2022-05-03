Bài tập đơn giản để giảm vòng bụng chảy xệ chỉ trong 3 tuần

Dưới đây là hướng dẫn từng bước về bài tập này để giúp bạn đạt được bụng phẳng và phần thưởng tuyệt vời và giúp lưng thư giãn hơn. Chúc bạn tập luyện tốt!

Khởi động và căng cơ trước bất kỳ bài tập nào luôn là lời khuyên dành cho bạn. Sau khi khởi động, hãy đứng thẳng với cánh tay chống trên hông. Bạn có thể sử dụng thảm tập yoga và đứng trên thảm để tránh làm tổn thương chân.

Bước 2

Chống hai tay lên hông để giữ thăng bằng và dang hai chân rộng hơn vai. Hãy nhớ, mỗi bàn chân nên hướng ra ngoài một chút.

Bước 3

Đặt tay lên đầu gối và cúi xuống. Bây giờ bạn sẽ cảm thấy cơ đùi của mình đang hoạt động. Hãy nhớ thực hiện từng động tác một cách chậm rãi và chính xác, đảm bảo rằng bạn cảm thấy căng ở tất cả các cơ.

Bước 4

Ở bước này, bài tập đi vào trọng tâm. Rướn người về phía trước, xoay vai phải sang trái và hướng vào trong. Vai trái của bạn nên lùi về phía sau. Bạn sẽ cảm thấy cơ đùi, eo và lưng căng ra. Giữ tư thế này trong 3 giây và trở lại tư thế trước đó.

Bước 5

Khi ở tư thế này, bạn nên hít thở sâu trước khi quay lại hướng bên kia để tiếp tục bài tập.

Bước 6

Lặp lại bước 4 theo hướng ngược lại, xoay vai trái của bạn sang phải và vào trong, vai phải của bạn nên lùi về phía sau.

Các kết quả

Để có kết quả tối ưu, hãy thực hiện 2 hiệp với 10 lần lặp lại bài tập và đừng quên rằng kết hợp nó với một chế độ ăn uống lành mạnh luôn là một ý kiến ​​hay.

Bài tập này cũng giúp phát triển tính linh hoạt, cho phép lưng được nghỉ ngơi, đồng thời săn chắc cơ bụng và đùi.

Theo Brightside