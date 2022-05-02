Mùa hè đang đến và "mời rủ" không ít vấn đề về da này mà bạn nên chú ý để bảo vệ vẻ đẹp của mình hoàn mỹ hơn

Về cơ bản, hầu hết thời gian, làn da đều đổ mồ hôi, điều này hoạt động như một nam châm hút vi khuẩn và các hạt bụi bẩn, làm hỏng da. Anish Nagpal, người đồng sáng lập thương hiệu giải pháp chăm sóc da Dermatouch giải thích về các vấn đề da phổ biến nhất mà mọi người phải đối mặt và đưa giải pháp dành cho bạn.

Bước chân ra khỏi nhà vào ban ngày đồng nghĩa với việc bạn phải phơi mình dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, là nguyên nhân gây sạm da. Sạm da là cơ chế bảo vệ của cơ thể chống lại ánh nắng mặt trời nhưng nó dẫn đến mẩn đỏ, ngứa và bong tróc da. Vì vậy, hãy chú ý thoa kem chống nắng với lượng vừa đủ và che kín cơ thể càng nhiều càng tốt để bảo vệ làn da của bạn chống lại các tia UV có hại của mặt trời.

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Trong mùa hè, cơ thể bạn đổ nhiều mồ hôi hơn để giữ nhiệt độ thấp hơn, từ đó kích thích sản xuất bã nhờn. Bã nhờn và tế bào chết tích tụ làm bít lỗ chân lông dẫn đến hình thành mụn. Để ngăn ngừa điều này, bạn có thể thoa nước cốt chanh với sữa đông và mật ong lên mặt hoặc sử dụng sửa rửa mặt có chứa axit salicylic sẽ giúp giảm dầu trên mặt.

Nám da

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Nám da là một vấn đề về da gây ra các mảng đổi màu xuất hiện trên da thường có màu xám hoặc nâu. Để ngăn ngừa vấn đề này, hãy thoa kem chống nắng khi bước ra khỏi nhà và chống nắng càng nhiều càng tốt.

Bệnh nấm da chân

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Là một bệnh nhiễm trùng do nấm làm cho vùng da giữa các ngón chân bị ngứa và khó chịu. Điều này thường phát triển khi bạn có mồ hôi chân. Vì vậy, để ngăn ngừa vấn đề này, hãy giữ cho bàn chân của bạn khô ráo và được bảo vệ, sử dụng bột chống nấm giữa các ngón chân của bạn, tránh đi tất thấm mồ hôi và không đi giày ướt nhé.

Theo Times of India