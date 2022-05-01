5 cách để bổ sung dầu ô liu trong quy trình làm đẹp tiêu chuẩn dành cho bạn

Làm đẹp 01/05/2022 09:23

Những lợi ích của siêu thực phẩm đối với làn da, mái tóc và móng tay của bạn luôn đáng chú ý vì dầu ô liu chứa nhiều chất dinh dưỡng như axit béo omega, tocopherol (vitamin E), chất chống oxy hóa, vitamin A, D, K và sqaulane. Dầu ô liu cũng là một trong những loại dầu thực vật đã trở thành một phần của các nghi lễ làm đẹp bản địa của người Hy Lạp, La Mã và Ai Cập.

5 cách để bổ sung dầu ô liu trong quy trình làm đẹp tiêu chuẩn dành cho bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy biến dầu ô liu trở trợ thủ làm đẹp bằng những cách sau đây.

Như một loại kem dưỡng ẩm

Để bắt đầu, Emma Watson là người ủng hộ việc sử dụng dầu này như một loại kem dưỡng ẩm. Nếu điều đó không thuyết phục được bạn, thì lượng vitamin và axit béo trong dầu sẽ tăng lên. Thật tuyệt vời để chữa lành làn da khô và cung cấp dưỡng chất sâu bằng dầu ô liu.

5 cách để bổ sung dầu ô liu trong quy trình làm đẹp tiêu chuẩn dành cho bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có làn da dễ bị tắc nghẽn, xung huyết hoặc mụn trứng cá, hãy tránh bôi nó  trên mặt của bạn.

Như một liệu pháp dưỡng tóc

5 cách để bổ sung dầu ô liu trong quy trình làm đẹp tiêu chuẩn dành cho bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Xoa một ít dầu vào giữa hai lòng bàn tay và thoa khắp bờm tóc của bạn. Mát xa da đầu nhẹ nhàng để tăng cường lưu thông máu. Nó có thể làm nặng tóc dày, vì vậy nếu bạn có mái tóc như vậy, đừng sử dụng nó. 

Như một loại dầu dưỡng móng và lớp biểu bì

Móng tay và lớp biểu bì của bạn cũng cần được chăm sóc và nuôi dưỡng. Tuy nhiên, về cơ bản nó không cần các sản phẩm cầu kỳ, một vài giọt dầu ô liu nguyên chất cũng có thể làm nên hiệu quả tốt. Bôi dầu ô liu lên móng tay có thể giúp móng chắc khỏe, ngăn ngừa gãy, khô và nứt nẻ lớp biểu bì. 

Như một loại dầu dưỡng thể

5 cách để bổ sung dầu ô liu trong quy trình làm đẹp tiêu chuẩn dành cho bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nữ hoàng Cleopatra mang tính biểu tượng được cho là đã thoa dầu ô liu lên khắp cơ thể sau khi tắm để có làn da mềm mại và dẻo dai. Giờ đây, Kylie Jenner sử dụng phương pháp này để khóa ẩm và ngăn mất nước. 

Như một chất tẩy trang

5 cách để bổ sung dầu ô liu trong quy trình làm đẹp tiêu chuẩn dành cho bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Hãy để dầu ô liu giúp bạn thực hiện việc tẩy trang. Bạn có thể sử dụng dầu này để tẩy trang và chống nắng vì nó có bản chất là chất làm mềm.

Như một phương pháp điều trị da khô

5 cách để bổ sung dầu ô liu trong quy trình làm đẹp tiêu chuẩn dành cho bạn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Khó chịu với khuỷu tay và đầu gối khô, nám khiến bạn băn khoăn? Thoa nhiều lớp dầu chữa bệnh lên những vùng da đáng lo ngại và để nguyên. Các vitamin và chất chống oxy hóa sẽ không chỉ làm mềm mà còn làm sáng vùng da, dầu ô liu có nguồn gốc thực vật có thể giúp hồi sinh làn da tươi sáng dành cho bạn.

Theo Femina

6 sai lầm khiến da đen sạm, xấu xí dù sử dụng kem dưỡng đắt tiền

6 sai lầm khiến da đen sạm, xấu xí dù sử dụng kem dưỡng đắt tiền

Làn da phái đẹp nếu thường xuyên mắc phải những lỗi chăm sóc da gây hại này, gương mặt của bạn sẽ đầy rẫy nếp nhăn xấu xí, lão hóa không phanh.

Xem thêm
Từ khóa:   làm đẹp từ dầu ô liu dầu ô liu bí kíp chăm da

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới