5 cách để bổ sung dầu ô liu trong quy trình làm đẹp tiêu chuẩn dành cho bạn

Hãy biến dầu ô liu trở trợ thủ làm đẹp bằng những cách sau đây.

Nếu bạn có làn da dễ bị tắc nghẽn, xung huyết hoặc mụn trứng cá, hãy tránh bôi nó trên mặt của bạn.

Để bắt đầu, Emma Watson là người ủng hộ việc sử dụng dầu này như một loại kem dưỡng ẩm. Nếu điều đó không thuyết phục được bạn, thì lượng vitamin và axit béo trong dầu sẽ tăng lên. Thật tuyệt vời để chữa lành làn da khô và cung cấp dưỡng chất sâu bằng dầu ô liu.

Như một liệu pháp dưỡng tóc

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Xoa một ít dầu vào giữa hai lòng bàn tay và thoa khắp bờm tóc của bạn. Mát xa da đầu nhẹ nhàng để tăng cường lưu thông máu. Nó có thể làm nặng tóc dày, vì vậy nếu bạn có mái tóc như vậy, đừng sử dụng nó.

Như một loại dầu dưỡng móng và lớp biểu bì

Móng tay và lớp biểu bì của bạn cũng cần được chăm sóc và nuôi dưỡng. Tuy nhiên, về cơ bản nó không cần các sản phẩm cầu kỳ, một vài giọt dầu ô liu nguyên chất cũng có thể làm nên hiệu quả tốt. Bôi dầu ô liu lên móng tay có thể giúp móng chắc khỏe, ngăn ngừa gãy, khô và nứt nẻ lớp biểu bì.

Như một loại dầu dưỡng thể

Ảnh minh họa: Internet

Nữ hoàng Cleopatra mang tính biểu tượng được cho là đã thoa dầu ô liu lên khắp cơ thể sau khi tắm để có làn da mềm mại và dẻo dai. Giờ đây, Kylie Jenner sử dụng phương pháp này để khóa ẩm và ngăn mất nước.

Như một chất tẩy trang

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Hãy để dầu ô liu giúp bạn thực hiện việc tẩy trang. Bạn có thể sử dụng dầu này để tẩy trang và chống nắng vì nó có bản chất là chất làm mềm.

Như một phương pháp điều trị da khô

Ảnh minh họa: Internet

Khó chịu với khuỷu tay và đầu gối khô, nám khiến bạn băn khoăn? Thoa nhiều lớp dầu chữa bệnh lên những vùng da đáng lo ngại và để nguyên. Các vitamin và chất chống oxy hóa sẽ không chỉ làm mềm mà còn làm sáng vùng da, dầu ô liu có nguồn gốc thực vật có thể giúp hồi sinh làn da tươi sáng dành cho bạn.

Theo Femina