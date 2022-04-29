Đánh bại nỗi sợ tóc bạc sớm với những bí kíp bạn nên nằm lòng

Làm đẹp 29/04/2022 10:53

Tóc bạc sớm là một hiện tượng phổ biến. Nhưng nguyên nhân của nó là gì? Theo y học cổ truyền Trung Quốc, tóc bạc sớm là một dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Nó thường chỉ ra rằng thận khí đang suy giảm. 

Đánh bại nỗi sợ tóc bạc sớm với những bí kíp bạn nên nằm lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những nguyên nhân phổ biến nhất của tóc bạc sớm là: 

  • Thiếu ngủ
  • Căng thẳng
  • Chế độ ăn không cân đối 
  • Làm việc quá sức
  • Béo phì 
  • Hút thuốc và uống rượu

Trong một quá trình được gọi là tạo hắc tố, các tế bào biểu bì tạo hắc tố tạo ra sắc tố melanin. Sắc tố này được tìm thấy ở da, tóc, mắt, khoang mũi và tai trong. Căng thẳng, thiếu ngủ và chế độ ăn uống không cân bằng có thể ảnh hưởng đến khả năng sản xuất melanin của cơ thể. Hậu quả là về lâu dài, quá trình lưu thông máu sẽ kém đi, bao gồm cả lưu lượng máu lên da đầu. Khi tuần hoàn máu kém, các nang tóc sẽ bị lão hóa sớm. 

Thận khí ngưng trệ và mất đi tinh chất của thận

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, căng thẳng có thể khiến gan khí bị ngưng trệ, cản trở máu gan lưu thông lên đầu. Ăn ngủ kém, dinh dưỡng, làm việc quá sức cũng sẽ đẩy nhanh quá trình hao hụt tinh khí của thận. Gan và thận có thể ảnh hưởng lẫn nhau.

Tiến sĩ Yang Zong Han, một bác sĩ chăm sóc tại Phòng khám Trung y Ming Yue ở Đài Loan, lưu ý rằng năng lượng của thận dồi dào trước tuổi 35. Những lý do chính dẫn đến tóc bạc sớm là do căng thẳng, ngủ kém và ăn không đều đặn. Chúng "gây ra tình trạng ứ trệ khí ở gan và làm giảm chức năng của lá lách và dạ dày theo thời gian".

Thận âm ảnh hưởng cũng có thể do khuynh hướng tuổi già sức yếu. Một nguyên nhân khác khiến thận âm hoạt động kém có thể là do thận âm đã bị tổn thương. Vì thận liên kết với tóc, nên suy giảm khí âm của thận có thể dẫn đến tóc bạc sớm.

Đánh bại nỗi sợ tóc bạc sớm với những bí kíp bạn nên nằm lòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tóc bạc sớm có tránh được không?

Một lối sống lành mạnh, nghỉ ngơi đầy đủ và dinh dưỡng dồi dào là biện pháp tốt nhất để tránh tóc bạc sớm. Để đảm bảo thận và gan được nuôi dưỡng tốt, hãy làm như sau:

  1. Uống chất lỏng loãng như nước, trà thảo mộc, súp trong và trái cây nhiều chất lỏng
  1. Thêm một ít muối vào thức ăn của bạn (nếu sức khỏe cho phép) để giữ nước
  1. Thêm rau sống (không dùng vào buổi tối) vào chế độ ăn uống của bạn để làm mát cơ thể
  1. Bấm huyệt để bổ thận tráng dương.
Đánh bại nỗi sợ tóc bạc sớm với những bí kíp bạn nên nằm lòng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề tóc bạc sớm cũng có thể được cải thiện bằng cách thúc đẩy lưu thông máu ở da đầu. Tiến sĩ Yang Zong Han chỉ ra rằng khi lưu thông máu trở nên tốt hơn, các nang tóc có thể nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết để tóc phát triển khỏe mạnh.

Để thúc đẩy tuần hoàn máu ở da đầu, hãy vuôt da đầu từ trước ra sau từ 5 đến 10 lần, sau đó chải từ sau ra trước từ 5 đến 10 lần. Làm điều này một lần vào buổi sáng và buổi tối và tăng tần suất khi bạn cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra, các huyệt đạo ở đầu và chân sau đây có thể giúp nuôi dưỡng tóc:

  • Điểm Fengchi: Nằm ở phía sau đầu, dưới xương chẩm, ở chỗ lõm gần ngọn tóc, mỗi bên một hõm.
  • Điểm Shuaigu: Chiều rộng bằng hai ngón tay tính từ đầu tai
  • Điểm Baihui: Nằm trên đỉnh đầu ngay sau trung tâm
  • Điểm Sishenchong: Nằm trên đỉnh đầu ở giữa, cách 1 inch (2,54 cm) từ phía trước và phía sau cũng như bên trái và bên phải của điểm Baihui, tổng cộng là bốn điểm
  • Điểm Taichong: Giữa ngón chân cái và ngón chân thứ hai, hướng lên trên 1 inch (bề ngang khoảng ngón tay cái) ở chỗ lõm của điểm nối xương
  • Điểm Taixi: Ở chỗ lõm, khoảng 1 inch (2,54 cm) trên mặt sau của mắt cá trong của bàn chân.

Liệu pháp ăn uống

Đánh bại nỗi sợ tóc bạc sớm với những bí kíp bạn nên nằm lòng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm trị liệu cũng là một cách khác để bổ thận khí. Tóc chỉ trở nên rậm rạp và bóng mượt khi thận khí đủ đầy. Y học cổ truyền Trung Quốc đã luôn nói về "màu đen đối với màu đen". Điều này có nghĩa là thực phẩm màu đen và sẫm màu sẽ bổ sung năng lượng cho thận và có lợi cho tóc đen.

Thực phẩm sẫm màu có chứa nguyên tố anthocyanins rất cần thiết. Anthocyanins (flavonoid) là một loại sắc tố được tìm thấy trong thực vật. Chúng cung cấp tác dụng chống oxy hóa chống lại các phân tử không ổn định làm tổn thương tế bào và tăng nguy cơ mắc một số bệnh.

Đây là một số loại thực phẩm dễ tiếp cận nhất mà bạn có thể tìm thấy ở hầu hết mọi cửa hàng tạp hóa: 

  • mè đen
  • đậu đen
  • gạo nếp đen
  • nấm đen

Đánh bại nỗi sợ tóc bạc sớm với những bí kíp bạn nên nằm lòng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, để tóc phát triển khỏe mạnh cũng cần có protein và kẽm chất lượng cao. Kẽm đóng một vai trò thiết yếu trong sự phát triển và sửa chữa mô tóc. Dưới đây là một số nguồn kẽm dễ tiếp cận nhất:

  • hải sản giáp xác như hàu và tôm 
  • gan
  • thịt đỏ
  • các loại hạt như hạt bí ngô và hạnh nhân
  • sản phẩm từ sữa
  • cà tím
Đánh bại nỗi sợ tóc bạc sớm với những bí kíp bạn nên nằm lòng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Thật tuyệt khi biết những thực phẩm nên ăn để ngăn ngừa tóc bạc sớm. Hãy chăm sóc bản thân nhiều hơn để đánh bại tóc bạc sớm mang lại cho bạn vẻ ngoài tươi trẻ nhé.

Theo Nspirement

6 "thủ phạm" gây ra mụn trứng cá khiến gương mặt trở nên xấu xí

6 "thủ phạm" gây ra mụn trứng cá khiến gương mặt trở nên xấu xí

Mụn trứng cá có thể xuất hiện do nhiều yếu tố khác nhau, nhưng đâu mới thực sự là thủ phạm chính khiến mặt nổi mụn?

Xem thêm
Từ khóa:   điều trị tóc bạc chữa tóc bạc sớm ngăn ngừa tóc bạc

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 50 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 20 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 50 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới