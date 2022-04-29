Phải lòng những bí kíp này giúp bạn tạm biệt mụn ở vòng 3 nhanh chóng, tự tin chào đón làn da mịn màng mướt mát

Có một số sai lầm bạn có thể mắc phải khi tham gia vào các sở thích cụ thể hoặc mặc một số loại quần áo có thể gây ra mụn ở mông. Tiếp tục đọc để tìm hiểu về tất cả các lý do có thể gây ra mụn ở mông cho bạn!

Thủ phạm chính gây mụn mông bao gồm nấm men, nấm, vi khuẩn và ngứa. Mặc dù đây không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra mụn ở mông, nhưng vệ sinh và dinh dưỡng kém cũng có thể là nguyên nhân gây ra vấn đề khó chịu này. Mụn ở mông có thể thực sự gây xấu hổ và có hại cho lòng tự trọng của bạn, nhưng điều quan trọng cần nhớ là bạn không đơn độc nếu mắc phải vấn đề này. Vết sưng tấy là cực kỳ phổ biến, và với những biện pháp khắc phục tại nhà này, bạn có thể loại bỏ những nốt mụn đó một cách hiệu quả. Tuy nhiên, trước khi chúng ta đến với những điều tốt đẹp, điều quan trọng là phải hiểu TẠI SAO bạn bị mụn ở mông. Nếu chúng ta không biết nguyên nhân của một vấn đề, nó có thể thực sự khó khăn để loại bỏ nó. Vì vậy, hãy xem xét những gì bạn có thể vô tình làm để gây ra sự cố về mụn nhé.

Nếu bị mụn ở mông, bạn nên tránh mặc quần tập yoga và váy bodycon. Nguyên nhân là do quần áo của bạn càng chật thì càng tích tụ nhiều vi trùng và mồ hôi. Khi điều này xảy ra, lỗ chân lông của bạn bị tắc nghẽn và mụn bắt đầu xuất hiện.

Để tránh điều này nhưng vẫn mặc quần jean bó, hãy nhớ cởi bỏ quần áo bó sát ngay khi về nhà và giặt thật sạch sau mỗi lần mặc. Trước khi lao vào mặc một thứ gì đó lỏng lẻo và thoải mái hơn, hãy đảm bảo rằng bạn có một khoảng thời gian để thở cho "mặt sau" của cơ thể mình. Lựa chọn các loại vải tự nhiên như bông và vải lanh thay vì các loại vải tổng hợp như nylon cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc loại bỏ mụn ở mông của bạn.

Da của bạn bị khô

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Duy trì một thói quen chăm sóc da phù hợp là rất quan trọng. Nếu da bạn khô hơn bẩm sinh, thì điều quan trọng là bạn phải dưỡng ẩm thường xuyên, nếu không khi vùng da khô này tiếp xúc với vải, nó sẽ tạo ra ma sát, dẫn đến nổi mụn trên cơ thể bạn.

Hãy dành cùng một khoảng thời gian và năng lượng để dưỡng ẩm cho mông như cách bạn làm với bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể. Duy trì sự cân bằng độ ẩm chính là chìa khóa giúp mụn trứng cá ở mông không còn xa nữa.

Bạn không tẩy tế bào chết cho mông của bạn

Đến giờ, hầu hết chúng ta đều biết rằng tẩy da chết là rất quan trọng để giữ cho làn da của chúng ta mềm mại và mịn màng. Tuy nhiên, tẩy tế bào chết cho phần còn lại của cơ thể, đặc biệt là phần mông của chúng ta thì sao? Đó là điều mà hầu hết chúng ta có xu hướng bỏ qua hoặc thậm chí không biết là cần thiết.

Bạn phải tẩy tế bào chết cho mông thường xuyên, bằng cách tẩy tế bào chết toàn thân tốt để đảm bảo loại bỏ các tế bào da chết và tạp chất.

Bạn đang ngồi ở một chỗ quá lâu

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Hầu hết chúng ta đều ngồi kahs lâu một chỗ, đặc biệt là do đại dịch. Cho dù đó là do công việc, hay đại học, hầu hết chúng ta nhất định phải ngồi một chỗ trong nhiều giờ liên tục và điều này có thể gây hại cho cơ thể của chúng ta. Điều quan trọng là phải đứng dậy và đi lại vài giờ một lần và tập thể dục thường xuyên để giữ cho chiến lợi phẩm của bạn trông hoàn mỹ.

Làm thế nào có thể thoát khỏi mụn ở mông?

Bây giờ chúng ta đã thảo luận về rất nhiều điều có thể khiến bạn nổi mụn ở mông, chúng ta hãy chuyển sang phần bạn đã chờ đợi là cách bạn có thể loại bỏ nó nhé.

Giặt đồ thường xuyên

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Tắm bằng xà phòng diệt khuẩn loại tốt hàng ngày là một trong những cách tốt nhất để tránh mụn ở mông. Nếu bạn thấy mình dễ nổi mụn trên mông, tắm một lần mỗi ngày có thể là không đủ. Bạn cũng nên rửa phần sau cơ thể thật sạch, một lần vào buổi sáng và một lần trước khi đi ngủ là cách để bạn loại bỏ mụn ở mông, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng này.

Làm sạch mông thường xuyên có thể loại bỏ mồ hôi, bụi bẩn và vi khuẩn gây mụn. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại sữa tắm và xà phòng chuyên dụng được bào chế để loại bỏ mụn ở mông và cơ thể.

Mặc quần áo rộng rãi vừa vặn

Chúng ta đã thảo luận ở trên rằng mặc quần áo bó sát trong thời gian dài là một trong những thủ phạm chính gây ra mụn ở mông. Quần áo như vậy liên tục cọ xát với da gây ra ma sát, điều này có thể gây kích ứng và cuối cùng là gây khó chịu. Bạn có thể cân nhắc việc bỏ quần tập yoga thun của mình để sử dụng quần áo rộng rãi, thoải mái được làm từ các loại vải tự nhiên hơn nếu bạn đang đối mặt với tình trạng mụn ở mông nặng.

Sử dụng đúng loại kem dưỡng ẩm

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Thiếu độ ẩm có thể dẫn đến khô, dẫn đến ma sát giữa da và quần áo của bạn, gây ra mụn ở mông. Vì vậy, việc thường xuyên dưỡng ẩm cho mông là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, một số loại kem dưỡng ẩm có thể cực kỳ nhờn, có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn và dẫn đến tình trạng mụn nhiều hơn.

Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải lựa chọn đúng khi chọn một loại kem dưỡng ẩm. Kem dưỡng nhẹ, công thức dựa trên gel là lý tưởng. Thậm chí có một số loại kem dưỡng ẩm có công thức đặc biệt chứa một lượng axit salicylic và retinol mà bạn có thể sử dụng.

Các biện pháp khắc phục tại nhà cho mụn ở mông

Sau đây là một số biện pháp khắc phục đơn giản mà bạn có thể thực hiện tại nhà, để có được cặp mông hoàn mỹ đáng mơ ước.

Dùng nước muối

Vì mụn trứng cá và mụn nhọt gây ra khi các lỗ chân lông trên da bị tắc do tạp chất, nên điều cần thiết là sử dụng các sản phẩm có đặc tính chống lại các vi khuẩn này. Nước muối có đặc tính chống vi trùng và chống vi khuẩn có thể giúp giảm thiểu sự phát triển của vi khuẩn gây mụn, do đó sẽ làm giảm sự phát triển của các vết sưng. Một cách dễ dàng để sử dụng phương thuốc này là trộn một thìa muối với hai cốc nước ấm và dùng khăn rửa mặt chườm lên mông.

Bột nghệ

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Nghệ đã được sử dụng trong nghệ thuật chăm da Ayurveda nổi tiếng của Ấn Độ từ ngàn đời nay và các phương pháp điều trị da tự chế trong nhiều năm do đặc tính chống vi khuẩn của nó. Đắp hỗn hợp làm từ nghệ và nước hoa hồng là một phương pháp điều trị mụn ở mông hiệu quả. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì nghệ có thể làm da bạn bị ố vàng.

Dầu cây trà

Dầu cây trà là một trong những phương pháp điều trị phổ biến nhất đối với mụn trứng cá trên khuôn mặt và đối với mụn trứng cá cũng vậy. Dầu cây trà có đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn mạnh mẽ, làm cho nó trở thành một phương pháp điều trị mụn ở mông tại nhà lý tưởng. Lấy một ít dầu cây trà trên đầu ngón tay và thoa lên những vùng da bị mụn một cách cẩn thận.

Giấm

Ai có thể nghĩ rằng giấm bạn sử dụng để làm thức ăn có thể giúp bạn loại bỏ mụn trứng cá ở mông đúng không? Axit axetic, được tìm thấy trong cả giấm gia dụng và giấm táo là một hợp chất chống vi khuẩn khác có thể giúp cân bằng da và giảm mụn ở mông. Thêm một cốc giấm táo vào bồn tắm nước ấm và thoa lên vùng da bị mụn có thể giúp vùng mông của bạn trông thông thoáng và mềm mại.

Nước ép chanh

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Nước chanh hoạt động như một chất tẩy trắng tự nhiên, không chỉ giúp loại bỏ mụn ở mông của bạn mà còn giúp loại bỏ các vết sẹo do nó để lại.

Theo Femina