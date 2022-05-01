Loại bỏ vết thâm trên mặt và cơ thể dễ dàng với những bí kíp đơn giản ngay cả những cô nàng bận rộn cũng có thể áp dụng

Nước chanh và mật ong để loại bỏ vết thâm

Đây là hướng dẫn nhanh về cách loại bỏ vết rám nắng trong nháy mắt! Bạn không còn cần phải lo lắng về việc dành quá nhiều thời gian dưới ánh nắng mặt trời hoặc ở bãi biển.

1.Lấy một ít nước cốt chanh tươi, trộn với một ít mật ong rồi thoa lên da.

2.Giữ nguyên trong 30 phút trước khi rửa sạch.

Bạn cũng có thể trộn một ít đường vào nước cốt chanh và chà nhẹ lên da để loại bỏ các tế bào da chết trên bề mặt.

Sữa chua và cà chua để loại bỏ làn da sạm

Cà chua chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp da trắng sáng. Mặt khác, sữa chua có axit lactic giúp làm mềm da.

Ảnh minh họa: Internet

1. Gọt sạch vỏ của một quả cà chua sống.

2. Kết hợp nó với 1-2 thìa sữa chua tươi.

Bôi hỗn hợp này lên vùng da rám nắng của bạn và rửa sạch sau 20 phút.

Củ nghệ và bột gram

Nghệ là một chất làm trắng da tuyệt vời và bột Bengal gramme (besan) làm sáng da hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

1. Tạo hỗn hợp loãng với 1 thìa cà phê nghệ và một cốc bột mì Bengal, sử dụng nước hoặc sữa nếu cần.

2. Thoa hỗn hợp này lên mặt và cơ thể, để khô trước khi dùng nước âm ấm chà sạch da. Sử dụng thường xuyên sẽ giúp loại bỏ rám nắng trên da của bạn.

Chiết xuất dưa chuột

Dưa chuột rất tốt cho làn da rám nắng và cháy nắng. Dưa chuột có tác dụng làm mát và hỗ trợ loại bỏ rám nắng.

Ảnh minh họa: Internet

1. Băm nhỏ một quả dưa chuột và ép lấy nước.

2. Dùng bông gòn thoa nước ép lên da.

3. Để cho nó khô trước khi rửa. Bạn cũng có thể thêm một ít nước cốt chanh để có thêm công dụng.

Nước ép khoai tây

Nước ép khoai tây thường xuyên được sử dụng để giảm sự xuất hiện của quầng thâm dưới mắt. Ngoài tác dụng làm dịu tự nhiên, nước ép khoai tây còn là một chất tẩy trắng mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

1. Để loại bỏ rám nắng, hãy ép một củ khoai tây sống và đắp trực tiếp lên da.

2. Ngoài ra, có thể dùng những lát khoai tây mỏng đắp lên mắt và mặt.

3. Để chúng trong 10-12 phút trước khi rửa sạch.

Theo Femina