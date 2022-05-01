Những bí mật thầm lặng gây ra mụn trứng cá trên da mà bạn cần thận trọng

Làm đẹp 01/05/2022 09:23

Hãy nghĩ về một buổi sáng đẹp trời. Bạn thức dậy, mở rèm cửa, để ánh nắng chiếu vào phòng và đi vào phòng tắm để tắm rửa. Bạn hét lên khi phát hiện ra một nốt mụn hoặc nốt mụn mới trên khuôn mặt của mình. Buổi sáng đẹp trời nhanh chóng trở thành một buổi sáng đầy băn khoăn.

Những bí mật thầm lặng gây ra mụn trứng cá trên da mà bạn cần thận trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù mụn có thể cực kỳ khó chịu, nhưng nó cũng có thể được cho là do sự thiếu hiểu biết của bạn đối với một số thói quen hàng ngày mà bạn đang thực hiện. Nếu bạn vắt óc băn khoăn về nguyên nhân chính xác gây ra mụn trứng cá của mình nhưng vô ích thì đây là điều có thể giúp ích cho bạn.

Không gội đầu đủ

Những bí mật thầm lặng gây ra mụn trứng cá trên da mà bạn cần thận trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể nghĩ rằng không gội đầu sẽ chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của tóc, nhưng điều đó không đúng. Da đầu không sạch sẽ và không khỏe mạnh sẽ trở thành nơi sinh sôi của vi khuẩn và vi trùng có thể dễ dàng bò lên trán và đẩy nhanh mụn trứng cá.

Vỏ gối bẩn

Những bí mật thầm lặng gây ra mụn trứng cá trên da mà bạn cần thận trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những chiếc áo gối bẩn thỉu nhưng dễ bị bỏ quên nhất có thể gây ra nhiều mụn trên khắp mặt, đặc biệt là hai bên má hơn bạn nghĩ. Điều này là do tất cả bụi bẩn, dầu, bã nhờn và thậm chí cả lớp trang điểm, nếu bạn không tẩy trang có thể tích tụ và tích tụ trên vỏ gối và chuyển sang da của bạn.

Căng thẳng

Những bí mật thầm lặng gây ra mụn trứng cá trên da mà bạn cần thận trọng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Căng thẳng giống như liều thuốc độc và điều này không có gì là lạ. Tuy nhiên, căng thẳng cũng có thể kích thích mụn trứng cá. Căng thẳng dẫn đến một loạt các mối quan tâm về da như lão hóa sớm, nếp nhăn và quan trọng nhất là ảnh hưởng đến việc điều tiết bã nhờn lý tưởng. Khi quá trình sản xuất dầu diễn ra theo chiều hướng khô, bã nhờn quá mức sẽ gây ra mụn trứng cá.

Thực phẩm tinh chế có dầu

Những bí mật thầm lặng gây ra mụn trứng cá trên da mà bạn cần thận trọng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người, đặc biệt là người lớn, dễ bị mụn trứng cá khi họ tiêu thụ thực phẩm tinh chế và giàu carb. Thực phẩm chứa nhiều dầu, đường và carbohydrate có thể đi vào máu ngay lập tức gây ra sự tăng vọt insulin. Điều này dẫn đến lượng đường trong máu dồi dào, có thể gây ra mụn trứng cá. Lần tới, hãy chọn thức ăn của bạn một cách khôn ngoan.

Màn hình điện thoại di động bẩn

Những bí mật thầm lặng gây ra mụn trứng cá trên da mà bạn cần thận trọng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta thường dành phần lớn thời gian để duyệt, trò chuyện hoặc nói chuyện qua điện thoại di động yêu quý của mình. Điều đó khiến thiết bị trở thành một nơi hoàn hảo để vi trùng và vi khuẩn gây mụn có cơ hội trú ngụ. Màn hình điện thoại tiếp xúc với khuôn mặt, bàn tay của chúng ta và rất nhiều kích thích bên ngoài khác trước khi tiếp tục tiếp xúc với khuôn mặt của chúng ta một lần nữa. Điều này khiến làn da của chúng ta tiếp xúc với nhiều loại vi trùng có thể dễ dàng gây ra mụn.

Theo Femina

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