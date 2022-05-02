Những điều bạn cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng Retinol trong chu trình làm đẹp của mình

Retinol là một "chiến binh" tuyệt vời để trì hoãn các dấu hiệu lão hóa và lý tưởng nhất là nên bắt đầu vào khoảng thoa đêu giữa 20 đến 30 giây. Để sử dụng loại serum nà một cách tốt nhất và phát huy được công hiệu tối đa, bạn nên chú ý những điều sau:

Chỉ sử dụng nó trước khi đi ngủ

Đừng quá nhiệt tình với việc liên tục thoa huyết thanh có cường độ mạnh như retinol cho làn da của bạn. Việc thoa càng chậm càng tốt cho làn da. Luôn bắt đầu khi chỉ thoa hai lần hoặc ba lần mỗi tuần và sau đó tăng dần lên mỗi đêm nếu da bạn phù hợp.

Sai lầm phổ biến nhất là thoa serum retinol là bạn thoa vào ban ngày. Đây là một phân tử nhạy cảm với ánh sáng và gây ra cảm giác rát đỏ kích ứng và da nhạy cảm với bức xạ tia cực tím, do đó chỉ nên áp dụng sau khi mặt trời lặn.

Không trộn nó với các hoạt chất khác

Ảnh minh họa: Internet

Có thể có rất nhiều thông tin sai trên Internet nhưng không trộn nó với AHA hoặc BHA để tránh gây bỏng và kích ứng.

Tránh ánh nắng gay gắt

Nếu bạn không bôi kem chống nắng, nếu bạn muốn da tạm thời nghỉ ngơi khi sử dụng sản phẩm, bạn nên ngừng sử dụng hoặc giảm tỷ lệ phần trăm của huyết thanh retinol một tuần trước đó.

Không kết hợp nó với các thủ thuật da liễu xâm lấn hoặc mài mòn tối thiểu

Ảnh minh họa: Internet

Bạn không nên kết hợp việc sử dụng retinol với các phương pháp da liễu như lột da bằng hóa chất hay mài da vi điển.

Bắt đầu với nồng độ tối thiểu

Hãy bắt đầu sử dụng với nồng độ nhẹ như 0,01 và sau đó tăng dần lên đến 0,3% huyết thanh. Nó thậm chí có thể được pha loãng với kem dưỡng ẩm trước khi đi ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, retinol là một phân tử hiệu quả tuyệt vời, là nhân tố tạo nên điều kỳ diệu đối với làn da của bạn khi được sử dụng đúng cách và được nhiều người yêu thích!

Theo Times of India