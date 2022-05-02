Phương pháp tuyệt vời với chi phí rẻ bèo sẽ giúp bạn có được mái tóc khỏe và bóng mượt nhanh chóng

Làm đẹp 02/05/2022 16:55

Mái tóc đẹp luôn là mơ ước của cả phái nam và nữ. Một số công thức mặt nạ và cách khắc phục đơn giản sau đây nhưng rất hiệu quả mà mái tóc của bạn chắc chắn sẽ thích. Điều chính là bạn có thể chuẩn bị các phương pháp điều trị này trong vòng chưa đầy vài phút và chúng sẽ không làm "chùn ví" của bạn chút nào. 

Đắp mặt nạ cho tóc, lấp đầy bồn tắm ấm áp, thắp nến và để bản thân thư giãn sau một ngày làm việc bận rộn. Bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất!

1. Mặt nạ bơ dưỡng tóc 

Phương pháp tuyệt vời với chi phí rẻ bèo sẽ giúp bạn có được mái tóc khỏe và bóng mượt nhanh chóng - Ảnh 1

Loại trái cây thanh mát này không chỉ là món khai vị tốt cho các món ăn nổi tiếng tại Mexico! Nó cũng có tác dụng tích cực như một loại mặt nạ cho tóc. Bạn sẽ cần những thành phần sau:

  • 1 quả bơ chín
  • 1 muỗng cà phê dầu ô liu
  • 1 muỗng cà phê mật ong
  • 1 quả trứng

Kết hợp tất cả các thành phần cho đến khi hỗn hợp mịn. Thoa đều mặt nạ lên tóc từ chân tóc đến ngọn. Chờ khoảng 20 phút cho đến khi mặt nạ ngấm vào da đầu. Rửa sạch lạibằng nước ấm.

2. Mặt nạ nha đam giúp tóc bóng mượt 

Phương pháp tuyệt vời với chi phí rẻ bèo sẽ giúp bạn có được mái tóc khỏe và bóng mượt nhanh chóng - Ảnh 2

Nha đam được biết đến như một phương pháp điều trị tốt để trị liệu và ngăn ngừa các bệnh khác nhau. Tuy nhiên, loại cây này cũng có thể làm cho tóc bóng mượt và kích thích sự phát triển của nó. Bạn sẽ cần những thành phần sau:

  • 1 lá nha đam
  • 1 muỗng cà phê dầu hạnh nhân

Cắt lá nha đam ở giữa và cắt nhỏ. Trộn hỗn hợp này với dầu hạnh nhân, thoa hỗn hợp lên tóc và đội mũ làm từ polyetylen. Chờ khoảng 20 phút rồi rửa sạch mặt nạ bằng nước ấm.

3. Mặt nạ chuối để loại bỏ gàu 

Phương pháp tuyệt vời với chi phí rẻ bèo sẽ giúp bạn có được mái tóc khỏe và bóng mượt nhanh chóng - Ảnh 3

Chuối là một trong những loại trái cây giàu chất dinh dưỡng và chúng có thể giúp bạn loại bỏ gàu. Bạn sẽ cần những thành phần sau:

  • 1 quả chuối tươi lớn
  • 1 muỗng cà phê mật ong

Trộn các thành phần cho đến khi bạn có được độ sệt. Đắp mặt nạ lên tóc. Giữ nguyên trong khoảng 20 phút cho đến khi mặt nạ ngấm vào da. Sau đó rửa sạch mặt nạ bằng nước ấm.

4. Mặt nạ Aspirin giúp tóc chắc khỏe và bóng mượt 

Phương pháp tuyệt vời với chi phí rẻ bèo sẽ giúp bạn có được mái tóc khỏe và bóng mượt nhanh chóng - Ảnh 4

Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng aspirin có nhiều công dụng ngoài cách rõ ràng nhất là điều trị bệnh. Trong số đó là tác dụng đáng kinh ngạc của nó đối với tóc nhờ hàm lượng axit salicylic. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với phương pháp này, vì aspirin vẫn là một loại thuốc y tế và có thể gây hại nếu sử dụng không cẩn thận. Bạn sẽ cần:

  • 3-4 viên aspirin nhỏ
  • dầu gội đầu

Tất cả rất đơn giản: nghiền nát 2 viên và trộn chúng với dầu gội đầu của bạn. Sau đó thoa hỗn hợp lên da đầu và để yên trong vài phút. Rửa sạch hỗn hợp bằng nước ấm. Sau đó, xoa phần còn lại của aspirin chỉ với nước ấm vào da đầu của bạn một lần nữa và để yên thêm 10 phút, sau đó gội sạch lại.

5. Mặt nạ dầu dừa giúp mọc tóc

Phương pháp tuyệt vời với chi phí rẻ bèo sẽ giúp bạn có được mái tóc khỏe và bóng mượt nhanh chóng - Ảnh 5

Dầu dừa và trứng là những nguyên liệu có khả năng thẩm thấu và nuôi dưỡng tóc tốt nhất. Bạn sẽ cần:

  • 2 quả trứng
  • 4 muỗng canh dầu hạt cải dầu
  • 2 muỗng dầu dừa

Để đạt được kết quả tốt nhất, bạn nên sử dụng các loại mặt nạ này mỗi tuần một lần để luôn giữ được mái tóc mềm mượt, khỏe mạnh và bóng mượt.

6. Dầu gội Baking soda tái tạo tóc 

Phương pháp tuyệt vời với chi phí rẻ bèo sẽ giúp bạn có được mái tóc khỏe và bóng mượt nhanh chóng - Ảnh 6

Có lẽ cách đơn giản nhất nhưng vẫn siêu hiệu quả để phục hồi sức sống và khiến tóc mọc dài hơn bao giờ hết là làm dầu gội đầu bằng baking soda. Bạn sẽ cần:

  • 3 muỗng canh muối nở
  • 9 muỗng canh nước

Thoa dầu gội lên tóc và xoa đều từ chân tóc đến ngọn. Để nó trong 1-3 phút và rửa sạch. Bạn sẽ thấy kết quả đầu tiên sau một tuần và hiệu quả tốt nhất đạt được sau một tháng sử dụng thường xuyên.

7. Bài thuốc với củ hành

Phương pháp tuyệt vời với chi phí rẻ bèo sẽ giúp bạn có được mái tóc khỏe và bóng mượt nhanh chóng - Ảnh 7

Một phương thuốc tự nhiên đã được nhiều người chứng minh.

  • 1 kg mật ong
  • 3 tép tỏi
  • 3 củ hành tây
  • 4 quả chanh
  • 200 g dầu hạt lanh

Bóc vỏ tỏi và trộn chúng với chanh và hành tây trong máy xay sinh tố. Sau đó, thêm hạt lanh và mật ong, và trộn cho đến khi bạn có được một hỗn hợp đồng nhất. Đổ hỗn hợp vào lọ, đậy nắp lại và để trong ngăn mát tủ lạnh. Tiêu thụ một muỗng canh của nó 30 phút trước bữa ăn 3 lần một ngày. Hỗn hợp này có tác dụng giống như một loại thuốc quyến rũ và sẽ khiến tóc bạn mọc nhanh "như điên" đồng thời giúp bạn đẹp hơn trông thấy. Hãy tự mình thử, và bạn sẽ ngạc nhiên vì kết quả!

Theo Brightside

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Những lợi ích của siêu thực phẩm đối với làn da, mái tóc và móng tay của bạn luôn đáng chú ý vì dầu ô liu chứa nhiều chất dinh dưỡng như axit béo omega, tocopherol (vitamin E), chất chống oxy hóa, vitamin A, D, K và sqaulane. Dầu ô liu cũng là một trong những loại dầu thực vật đã trở thành một phần của các nghi lễ làm đẹp bản địa của người Hy Lạp, La Mã và Ai Cập.

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