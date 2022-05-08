Bạn không thích chạy bộ? Dưới đây là một vài lựa chọn thay thế!

Tập thể dục cũng sẽ giúp bạn tăng cường khả năng tập trung của mình. Bây giờ, khi bạn đã quyết định tuân theo một thói quen, câu hỏi đặt ra ở đây là: Tất cả những hoạt động bạn có thể tuân theo là gì. Bạn có thể theo dõi nhiều cách sẽ cho kết quả tương đương với một buổi tập nặng trong phòng tập thể dục. Nhiều người không muốn đến phòng tập thể dục hàng ngày và họ cảm thấy thoải mái hơn khi tập thể dục hoặc hoạt động thể chất chuyên sâu. Hãy cùng tìm hiểu một số mẹo và thủ thuật để biến nó thành một hoạt động thú vị hơn là một hoạt động khá nhàm chán như mọi khi.

Nếu bạn muốn có một bài tập hoàn chỉnh có thể mang lại cho bạn một cơ thể săn chắc, không có gì tốt hơn yoga. Đó là một công cụ tuyệt vời để có được sự linh hoạt và loại bỏ tất cả các độ cứng gây ra theo thời gian.

Nếu bạn đang tìm kiếm một bài tập có tác động thấp, thì nhảy dây có thể là lựa chọn tốt nhất. Cũng không có ràng buộc nơi bạn có thể làm điều đó. Tất cả những gì bạn cần là đủ không gian để dây có thể đu đưa mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Một số tài liệu nghiên cứu có sẵn trên mạng cho thấy rằng một buổi nhảy dây kéo dài 10 phút sẽ có tác động tương đương với một buổi chạy bộ 30 phút. Trong khi thực hiện, hãy chú ý giữ cho khuỷu tay càng gần bạn càng tốt.

Bài tập thể dục (Calisthenics)

Tập thể dục cơ bản được cho là một trong những bài tập thể dục với trọng lượng cơ thể tốt nhất. Nó là một hoạt động hoàn hảo để giữ cho toàn bộ cơ thể của bạn được tham gia và tập trung vào việc tăng cường sức mạnh cốt lõi của bạn. Calisthenics cũng là một phương pháp tuyệt vời để thực hiện một số thói quen về tim mạch. Ngoài ra còn có nhiều lựa chọn và loại hình khác nhau mà bạn có thể thích nghi và lập kế hoạch tập luyện hoàn toàn theo ý mình.

Bài tập thể dục (Calisthenics)

Nâng đồ vật nặng

Hoạt động này còn được gọi là cuộc đi bộ của nông dân. Tất cả những gì bạn cần làm là nâng một vật có trọng lượng nặng trên đầu và đi bộ. Ngoài ra, hãy giữ một khoảng thời gian hợp lý và nhất quán để tiếp tục đổi tay. Trọng tâm chính của hoạt động này sẽ khiến trái tim của bạn phải làm việc nhiều hơn và cùng với đó, đi bộ của nông dân cũng sẽ giúp xây dựng sức mạnh cốt lõi và tăng một số cơ bắp tay.

Đạp xe trong nhà

Đạp xe là một trong những cách tốt nhất để giữ cho bản thân luôn khỏe mạnh. Có nhiều loại thiết bị có sẵn trên thị trường mà bạn có thể mua để đạp xe trong nhà. Tuy nhiên, nếu bạn đã có một chiếc xe đạp, bạn luôn có thể tự làm để thêm chân đế. Hãy đảm bảo rằng chiều cao của yên xe phải đến xương hông; nếu không, nó sẽ gây căng thẳng không cần thiết cho cột sống của bạn. Ngoài ra, hãy đầu tư vào giày đạp xe nếu ngân sách cho phép.